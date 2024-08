Gustavo Bolívar defendió a Petro por falta de medallas en París 2024: “Despoliticen el deporte”

Gustavo Bolívar aseguró que el Gobierno Petro no tiene la culpa de que los atletas no consigan medallas olímpicas - crédito Presidencia

El lunes 5 de agosto de 2024, Ángel Barajas consiguió la que hasta ahora es la única medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024. La victoria del atleta generó una ola de críticas hacia el Gobierno nacional por la falta de apoyo a los deportistas colombianos. En consecuencia, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se pronunció en su cuenta de X pidiendo no politizar el deporte.

Recordó Bolívar en su publicación que “una medalla olímpica no nace ni se consigue en un gobierno, son procesos de muchos años, casi que desde niños los deportistas y sus padres sacrifican todo para llegar a ese logro”, esto, en respuesta a quienes culpan o atribuyen el éxito de los atletas al gobierno actual.

En su publicación, Bolívar también subrayó que “el pico de rendimiento de ese deportista se puede dar en un gobierno de derecha o de izquierda. No tiene nada que ver, es una simple circunstancia de tiempo”.

El director del DPS hizo referencia particular a casos como el de la múltiple medallista Mariana Pajón, que no clasificó a la final de BMX en París, a pesar de ser considerada la atleta más importante a nivel mundial en esta disciplina. Al respecto, el director del DPS aseguró que “ni es culpa de Petro las medallas que se consigan ni es culpa de Petro las que no se consigan”.

Además, explicó la falta de relación causal entre el rendimiento de los atletas y los gobiernos específicos: “Que culpa tiene el presidente Petro, por ejemplo, que Mariana Pajón haya tenido su máxima curva de rendimiento hace ocho años. Ninguna. Ni la tiene Santos de que ella haya sido nuestra mayor medallista en la historia. Son circunstancias”.

No obstante, Bolívar reconoció las dificultades económicas que afectan al desarrollo del deporte, pues explicó que en los países de América Latina se priorizan otro tipo de obras, por lo que el apoyo al deporte no es el ideal, opuesto a lo que sucede en países del primer mundo que cuentan con programas especializados para buscar un desempeño destacado en los JJ. OO.

“Los países ricos tienen estrategias exclusivas para ganar los juegos. Lo pueden hacer porque han superado en gran parte la pobreza, nosotros, en cambio, en medio de la pobreza económica, nos debatimos entre meterle un par de billones al deporte o hacer acueductos, vías terciarias o solucionar el problema de hambre”, aseguró Bolívar.

Por último, Bolívar se refirió a las decisiones que deben tomar las familias de los atletas, dado que no cuentan con el apoyo necesario por parte del Gobierno nacional: “por eso es que el deporte no se prioriza en los países latinoamericanos más pobres, los deportistas se hacen solos con el apoyo de entrenadores altruistas aunque ambos reciban alguna ayuda del Estado”.

Quién es Ángel Barajas

Ángel Barajas, promesa de la gimnasia artística colombiana, logró con apenas 17 años una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024, consolidándose como una de las mayores esperanzas de este deporte en Sudamérica. El talentoso atleta nació en Cúcuta en 2006, confirmó su clasificación tras una destacada participación en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística de Doha, donde ocupó la cima en la clasificación de barras paralelas.

Con una carrera deportiva extraordinariamente precoz, Barajas ha demostrado un nivel de compromiso y sacrificio que lo ha convertido en un motivo de orgullo para Colombia, dado que a temprana edad ya mostraba una notable inclinación hacia las acrobacias inspirado por el programa de televisión Lazy Town. Su madre, Angélica Vivas, relató en una entrevista con El Tiempo cómo Ángel imitaba los saltos del programa, lanzándose desde el clóset a la cama sin ninguna lesión.

La gimnasia tomó un giro más serio cuando un vecino, al verlo hacer piruetas, recomendó a su madre llevarlo a un gimnasio, aunque al principio no le gustó porque solo entrenaban niñas, terminó por regresar y quedarse.

Tras la separación de sus padres cuando él tenía seis años, la familia sobrevivía con los escasos ingresos que traía su hermano mayor, Jeison, que comenzó a trabajar a los 13 años en una pizzería. Por tal motivo, la madre tuvo varios trabajos, entre ellos manicura y panadería, pero según el consejo de la abuela, decidió dedicarse por completo a la crianza de sus hijos.

A pesar de la compleja situación económica y la elevada carga de entrenamientos que le exige la gimnasia de alto rendimiento, Barajas no ha dejado de lado sus estudios, pues los realiza de manera virtual en la Institución Kuepa, de Bogotá, lo que le permite ajustar sus horarios para seguir cumpliendo con las exigencias académicas.

En las competencias juveniles, los logros de Barajas son destacados, por ejemplo, en el Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Artística de Guadalajara 2021, ganó la medalla de oro en potro con arcos y varias medallas de bronce en diferentes modalidades. En los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, acumula siete medallas de oro.

Además, en 2023, brilló en el Campeonato Mundial Juvenil de Antalya, Turquía, consiguiendo oro en suelo y barras paralelas, plata en el concurso individual y bronce en barra horizontal.