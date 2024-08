Claudia Bahamón reveló que la cancelaron de la telenovela ‘Rojo carmesí' luego de haber iniciado el rodaje: “Ser actriz es muy difícil”

Claudia Bahamón contó que intentó ser actriz en 'Rojo carmesí', pero no lo consiguió y explicó por qué - crédito cortesía Canal RCN y @claudiabahamon/Instagram

A propósito de su ausencia en Masterchef Celebrity Colombia 2024, la presentadora Claudia Bahamón reveló que grabó un personaje para la telenovela Rojo carmesí que al final no salió al aire, porque fue cancelado por la producción: “Es muy, muy difícil ser actriz, toda mi admiración”.

La conductora huilense compartió las razones por las que su personaje debió ser sustituido en la historia, por la misma razón por la que no estuvo en varios capítulos del reality de cocina del que es la anfitriona oficial: “Mis escenas se archivaron y me reemplazaron”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Claudia Bahamón compartió con sus seguidores una anécdota de su vida que se tenía bien guardada. La presentadora estuvo invitada a formar parte del elenco de la telenovela del canal RCN, Rojo carmesí; sin embargo, la también modelo presentó un grave problema de salud que la dejó por fuera de la historia, pese a que ya había grabado varias escenas. “Ahí fue cuando me enfermé del ‘pechito’, me quedé sin voz, tuve que ser internada y me sacaron del proyecto”, relató.

Claudia Bahamón actuó en Rojo carmesí, pero su personaje fue cancelado - crédito @claudiabahamon/Instagram

Esta complicación pulmonar que sufrió Claudia Bahamón fue la misma que la obligó a ausentarse del set de Masterchef Celebrity, competencia culinaria a la que faltó por primera vez.

“Vamos a ‘chismosear’ un ratico. Imagínense que grabé un par de escenas para Rojo carmesí, pero a ese rodaje llegué muy mal del pechito. Al día siguiente me enfermé mal, terminé en el hospital con crisis pulmonar. Esa vez tampoco pude ir a Masterchef. Tampoco terminé mi actuación estelar en Rojo carmesí”, comenzó contando la presentadora presumiendo su intento pro ser actriz, al tiempo que explicó el por qué no se vio en varios capítulos del reality culinario.

Esta no es la primera ocasión que Claudia Bahamón tiene la oportunidad de demostrar su talento fuera de la presentación; en el pasado fue invitada en la serie Francisco el matemático y posteriormente en la novela Un ángel llamado azul, donde interpretó un personaje con mayor relevancia.

Después de su hospitalización, Claudia aclaró a sus fans lo sucedido durante las grabaciones. Compartió una reflexión sincera sobre la importancia de cuidar la salud - crédito claudiabahamon / Instagram

“Les cuento que mis escenas se archivaron y, me reemplazaron pro otra actriz. Ustedes se perdieron de la actuación que me daría un Oscar de la academia, (risas). Solo quería dejarles ese chisme que fue, pero que no pudo ser”, compartió Claudia al lado de una foto en la que posó junto a la claqueta de la producción que marcó sus líneas, así como también agradeció la paciencia y admiración por Cristina Warner quien fue su compañera de set. “Bueno y Cris la más divina y paciente del mundo. Muy difícil ser actriz. Mi admiración total”, concluyó.

Claudia Bahamón se ausentó de ‘MasterChef Celebrity’

Pese a que la presentadora del formato se enfermó, el concurso continúo su curso habitual, y en una reciente noche de eliminación, cuatro participantes con delantal negro se enfrentaron en la preparación de un plato dulce o postre. Alejandro Estrada, Víctor Mallarino, Martina y Paola Rey pusieron a prueba sus conocimientos en repostería, resultando en un duelo muy reñido. Finalmente, el jurado decidió que Víctor Mallarino debía abandonar la competencia, quien se despidió en medio de agradecimientos y llantos. La emotiva salida de Mallarino no fue la única sorpresa de la noche, ya que tanto los jueces como la audiencia expresaron la falta que hacía la anfitriona del programa y el vacío que había dejado.

La presentadora de MasterChef Celebrity reveló en Instagram los momentos difíciles que vivió. Su testimonio incluyó fotos de su tratamiento y agradecimientos por el apoyo recibido - crédito claudiabahamon / Instagram

En la actualidad Claudia se encuentra bien de salud, ya que este reality fue pregrabado. Durante uno de los capítulos, la conductora padeció problemas con su voz y una sensación de incomodidad en el pecho. Inicialmente, la presentadora intentó continuar con sus labores habituales, incluso se ausentó en uno de los retos mientras recibía tratamiento con corticoides, pero la situación fue empeorando.

“Como hacía un año me había dado el neumotórax, parece que los pulmones no aguantan tanto. Ajá, caí en una crisis respiratoria. Nada grave, pero…” detalló la también activista ambiental a su comunidad digital en Instagram.

Tras la crisis respiratoria Bahamón debió ser trastada de urgencias a una clínica y, aunque no fue considerada grave, requirió una serie de exámenes y revisiones médicas que culminaron en una incapacidad temporal de al menos cinco días. Esta repentina ausencia causó un vacío significativo en el programa, dada su importancia en la dinámica del show. Claudia misma expresó que esos cinco días le parecieron una eternidad, considerando que el equipo de MasterChef Celebrity graba dos capítulos por día.