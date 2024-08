Se agarraron en el Concejo de Santa Marta: Gastos en las Fiestas del Mar desató una guerra de insultos entre cabildantes

La pelea entre los cabildantes fue por presuntos gastos irregulares durante las pasadas Fiestas del Mar - crédito Alcaldía de Santa Marta

La polarización política en Santa Marta parece de nunca acabar. Además de la disputa entre el actual mandatario samario Carlos Pinedo y el movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por el exgobernador Carlos Caicedo, se suman las diferencias en el Concejo de Santa Marta, al tanto que la discusión de ideas pasó a un segundo plano.

Durante la sesión realizada el pasado 1 de agosto, el concejal Miguel Martínez, conocido popularmente como El Mono, tuvo un intercambio de palabras fuertes con el cabildante y compañero de equipo, Anselmo Gual, en medio de un debate de control político a la administración local frente a los gastos realizados en las pasadas Fiestas del Mar.

En medio de su intervención, Martínez interrogó a los funcionarios citados al Concejo, frente al uso de dinero del plan de lluvias para la realización del desfile y comparsas en el reconocido festival de la capital de Magdalena. De repente, se observa que Gual, desde su curul, empezó a interrumpir a su compañero con gestos y frases alusivas al consumo de drogas, lo que provocó la reacción furiosa del cabildante.

“No meto perico, eso es una falta de respeto. Tú sí metes perico, tú sí tienes fama de hacerlo aquí en Santa Marta. (sic) Por favor, presidenta, pido una moción de orden. Que se controle y se respeten los debates”, expresó Martínez durante la sesión.

A su vez, Miguel Martínez pidió a la presidencia del Concejo que se respetará el turno de la palabra, exigiendo medidas para garantizar el orden en el Concejo de Santa Marta. “Que el señor Gual no me interrumpa cuando esté hablando. Pido una moción de orden, más respeto aquí en el concejo. Él me está tratando de loco, por favor, sáquelo o expúlselo de esta sesión (...) me falta el respeto, tratándome de bruto aquí frente a todos, siendo él el coadministrador del alcalde de la ciudad”, comentó.

Por su parte, el concejal Anselmo Gual refutó las declaraciones de su compañero y señaló que sus intervenciones solo buscan generar conflicto en la ciudadanía. “A mí eso no me distrae. Yo sí tengo un discurso bien armado, no como tú, papi. Tú eres un improvisador, tú eres un payaso (sic)”, mencionó.

No fue la única pelea en el Concejo

La pelea entre Martínez y Gual no fue la única que se dio en el Concejo de Santa Marta. Minutos después, los cabildantes Winston Vargas y Howard Escarraga también tuvieron un fuerte intercambio de palabras, acusándose mutuamente de recibir beneficios indebidos por parte de la administración de Carlos Pinedo, así como de estar bajo los efectos del alcohol.

Ante ello, la presidenta encargada del Concejo, Alexandra Santos Durán, intentó controlar la situación, y señaló que los choques entre cabildantes no son dignos del escenario político. “Esto parece una pelea de estudiantes de colegio que un debate político. Por favor, mantengamos el orden”, dijo.

La sesión fue suspendida, pero las peleas continuaron en las redes sociales. Por una parte, Miguel Martínez recordó que, durante la campaña electoral en 2023, lo ayudo a ocupar una curul en el cabildo de Santa Marta. “Y eso que es concejal gracias a mí”, escribió en su cuenta de X.

Mientras que el concejal Anselmo Gual, aún no se ha pronunciado frente a la polémica desatada en el concejo, aunque recordó que, en este año, recibió amenazas de muerte en su contra por sus denuncias frente a la seguridad de la ciudad. “No me van a disminuir, no me van a callar con esas amenazas”, expresó el concejal.

Por ahora, la próxima sesión del Concejo de Santa Marta será en el mes de octubre, aunque la ciudadanía mostró su inconformidad con la manera en que se abordan los debates políticos en dicha corporación.

“Este fue el último debate del Concejo de nuestra amada Santa Marta, que volverá a sesionar en octubre. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que este es el nivel de debate político que merece nuestra ciudad?”, indicó el activista samario Amadis Jiménez en la red social X.

