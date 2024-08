Carlos Calero se vio sorprendido por la original petición de mano de su yerno

Carlos Calero presumió en una entrevista la creatividad de su yerno para pedirle la mano a su hija- crédito @carloscalero29/IG

El reconocido presentador Carlos Calero, recordado por su participación en Día Día, reveló en una entrevista para La Red de Caracol Televisión la creativa forma en que su yerno le pidió la mano de su hija. Calero aseguró que el novio de su hija le puso una cita para hablar de trabajo, pero al final era para pedir la mano de Sofía.

Hace unos días el presentador compartió las fotos en donde le pedían la mano a su hija, “No podemos ser más felices por este nuevo capítulo en sus vidas”, escribió el presentador junto a su esposa bajo la publicación en donde presumieron el inicio del compromiso de Sofía Calero y Nicolás Alonso que se dio en Italia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Esto fue planeado meses antes. Nico llegó a mí y me dijo que tenía algo que preguntarme sobre el trabajo y yo, inocentemente, fui a tomarme un café con él y, de un momento a otro, me soltó la noticia. Me dijo que iba a aprovechar el viaje a Europa y que le iba a proponer matrimonio a Sofi”, dijo el presentador mientras aseguró que sintió nervios.

El presentador aseguró que el novio de hija habló con él antes de pedir su mano en Italia - crédito @laredcaracol / Instagram

“Me habló obviamente, bellezas de mi hija, me habló de esa relación que hemos visto Pau (esposa de Calero) y yo, la hemos visto construirse durante estos cinco años que llevan. Lo único que les dije es que les daba mi bendición, que sean felices, que se amen, así como ustedes han visto el ejemplo en mi casa”, dijo Carlos.

Hace unos días, la familia de Calero también fue tema de conversación en redes sociales cuando su esposa Paulina compartió desde sus redes sociales que había sido diagnosticada con cáncer. Sin embargo, él aseguró en la entrevista para La Red que el compromiso de su hija ha logrado distraer a su esposa del tratamiento.

“Ella está concentrada en su recuperación y en esto, en la boda, es un buen momento para ella y para nosotros como familia. Casi todas las noches, Pau y yo estamos con ellos; nos estamos divirtiendo bastante planeando todo”, añadió.

Sofía junto a su prometido estarían llegando al altar en mayo del 2025, “creo que ellos están pensando para mayo o junio del otro año. Pensé que me iba a dar más duro cuando veo ese momento en que ya la niña se va, pero estamos muy tranquilos porque Nico es un buen pelao, la ama con todo su corazón, han tenido una buena relación durante todos estos años”.

Sofía compartió desde su Instagram las fotos de su compromiso en Europa - crédito @sofiacalero / Instagram

El presentador de Caracol reveló que en pandemia compartieron su casa con Nicolás, debido a que él entregó su apartamento, “Ahí vivimos esos añitos encerrados, pero todo fue muy bonito, es un hijo más de nuestra casa”.

El cáncer que padece la esposa de Calero

Hace unos días, Paulina Ceballos, esposa del presentador Carlos Calero, anunció en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de seno. Y compartió un video en el que se despide de su cabello antes de iniciar el proceso de quimioterapia.

En el primer video publicado por la esposa del presentador, ella junto a sus dos hijos, Carlos y Sofía, les comunicó a sus seguidores que después de diferentes exámenes y pruebas clínicas recibió un diagnóstico de cáncer. En ese video, Paulina explica que tomó su diagnóstico con total tranquilidad.

Paulina Ceballos compartió con sus seguidores el momento en que se rapó para iniciar sus quimioterapias - @pauceballos19 / Instagram

“Es para mí algo muy normal y desde el momento que me lo dijeron lo tomé con la tranquilidad y humildad a la voluntad de papá Dios. Ustedes saben que yo soy muy devota de la Virgen, tengo mi fe intacta y tengo un milagro de vida al lado mío”, dijo en el video publicado hace unos días.

En el post más reciente de Paulina, ella comparte el proceso de ir a un salón de belleza a despedirse de su cabello en compañía de las personas más cercanas a su círculo afectivo.

La esposa del presentador Carlos Calero compartió conmovedor video en el que se rapó su cabello en compañía de su familia - crédito @pauceballos19

“Eres más fuerte de lo que imaginas y más valiente de lo que crees. Cada día es una victoria y, como se los dije, amo mi calva. El amor todo lo puede, todo lo cree, con la fe intacta. Familia, son mi mejor medicina, no puedo ser más bendecida”, escribió Paulina en la descripción.