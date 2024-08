Millonarios vs Deportes Tolima: resultado del 2 de agosto, goles, resumen y próxima fecha

Andrés Llinás ayudó a Millonarios a vencer 1-0 al Deportes Tolima este sábado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Llinás marcó el único gol del partido para Millonarios a los cinco minutos, cuando dirigió el balón a la red con un cabezazo tras un saque de esquina. El defensa disparó alto al rincón izquierdo tras combinar con David Silva.

Gustavo Ramírez, que no marcó, lamentará no haber aprovechado la buena ocasión que se le presentó con el Tolima.

¿LO SABÍAS?

Millonarios extendió su racha goleadora en Primera A a siete partidos. No se han quedado en cero desde el empate del 22 de mayo contra el Atlético Bucaramanga. Los visitantes, por su parte, no marcaron por primera vez en siete partidos de Primera A. No se habían quedado en cero desde su derrota del 5 de mayo contra Independiente Santa Fe.

Highlights

CONSECUENCIAS:

Millonarios se mantiene en el quinto lugar con siete puntos en cinco partidos del Clausura.

Deportes Tolima marcha décimo con cuatro puntos después de tres partidos.

EN LOS GOLEADORES:

Llinás inauguró su cuenta goleadora en liga en su 23º partido. Álvaro Montero, por su parte, dejó su portería a cero por octava vez en 21 partidos en el torneo.

REPORTE DE LESIONES:

Ningún jugador fue retirado por lesión.

INFLUENCIA DEL VAR:

No se anuló ninguna jugada como resultado del VAR.