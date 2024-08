Comparación de Petro sobre negocio de Pablo Escobar lo metió en lío con empresas que salvaron a Colombia de un apagón

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, rechazó la comparación que hizo el presidente Gustavo Petro sobre las hidroeléctricas y Pablo Escobar - crédito Andesco

El presidente Gustavo Petro se metió en un gran lío con las hidroeléctricas del país. El 31 de julio, durante el lanzamiento del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición, en el que también estuvieron presentes el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, así como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, comparó a estar con el extinto narcotraficante Pablo Escobar.

En la intervención, señaló que “las empresas hidroeléctricas ganan como si produjeran energía eléctrica en base al gas, cuando sus costos de producción son bajísimos respecto al gas. Un negocio así muy chévere”.

Además, apuntó que “Pablo Escobar palidecería de la rentabilidad de ese negocio. Llevo dos años intentando cambiar esa fórmula y no he podido. Me tumban el del Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), no sé qué, si sé cuándo, me tumban el decreto. No, usted no puede hablar del magistrado”.

Por supuesto, esto generó el rechazo del sector. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, por medio de su presidente Camilo Sánchez, manifestó su descontento.

Petro Gustavo cree que las hidroeléctricas tienen mejor negocio que Pablo Escobar - crédito Presidencia

El dirigente ratificó que fue desafortunado el mensaje del presidente Petro al hacer la comparación de Pablo Escobar y sus ganancias. Remarcó que cree que en esta oportunidad el mandatario no tiene razón, y menos en este momento en el que se habla de centrarse en una discusión técnica y, además, buscar un diálogo nacional.

Salvación frente al Fenómeno de El Niño

“Hacer comparaciones de esa clase y, adicionalmente, no agradecer lo que acaba de suceder en Colombia: pasar el fenómeno de El Niño sin un apagón gracias a este sector y a las generadoras que hicieron un trabajo muy importante con las técnicas para evitarlo, lo que hubiera sido nefasto para esta economía y para este Gobierno”, apuntó el también exministro de Vivienda.

Agregó que se necesita seguir con la producción y generación de energía al mejor precio posible en beneficio de los usuarios, pero que lo más importante que se debe hacer es una transición energética que sea coherente con el mundo.

Dijo que “el gas es fundamental. Tenemos que seguir explorando para tener el gas y petróleo y de esa manera poder tener esa transición, que será la más indicada para tener los mejores precios en cada uno de los hogares colombianos”.

Finalmente, pidió coherencia y respeto, pero fundamentalmente, seguridad.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, calificó como inadmisible que Gustavo Petro compare a las hidroeléctricas con Pablo Escobar - crédito @RestrepoJCamilo

Irresponsable e inadmisible

De igual forma, el exministro de Hacienda y exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo calificó como irresponsable lo que dijo Petro. Por medio de X (antes Twitter) Insistió en que es algo inadmisible.

“En el día de ayer, en el Instituto Colombiano del Petróleo, el presidente Petro comparó irresponsablemente a las empresas generadoras de energía con el narcotráfico. Este es el inadmisible lenguaje que el jefe del Estado-el primer obligado al rigor y a la verdad -se cree autorizado a utilizar”, escribió el exfuncionario.

Lamentó que con estas ligerezas verbales no solo está transitando por los caminos del código penal que censura la injuria y la calumnia, sino que “aleja cada vez más al país del ‘acuerdo nacional’ que él predica, pero que dinamita en cada una de sus mendaces intervenciones públicas”.

Pese a dificultades, las empresas hidroeléctricas nunca dejaron de trabajar para sobrellevar la sequía generada por el fenómeno de El Niño - crédito Ministerio de Minas y Energía

La importancia de las hidroeléctricas en la economía

Entre tanto, el Consejo Gremial Nacional (CGN), que preside Bruce Mac Master, también presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), manifestó que las empresas generadoras de energía eléctrica vienen desempeñando un arduo trabajo durante décadas, que permitió extender la cobertura de energía eléctrica a gran parte del territorio nacional (93%).

“Han garantizado la autonomía y sostenibilidad del sistema, incluso en eventos climáticos extremos como el fenómeno de El Niño, sin que se hayan presentado apagones, lo que ha permitido que todas las actividades productivas del país funcionen con normalidad”, expuso.

A su vez, agregó que las inversiones que este sector hace contribuyen no solo con el crecimiento económico del país, sino con la generación de miles de empleos formales, transferencias a las regiones y aportan al desarrollo sostenible de Colombia, gracias a la inversión social y ambiental en todos sus proyectos.

Por ende, el CGN Invitó al Gobierno nacional a dar debates tranquilos, con argumentos técnicos y datos reales, sin desprestigiar, ni estigmatizar al sector privado.” Colombia necesita dirigentes que reconozcan que los empresarios son un aliado importante para construir país”, finalizó el CGN.