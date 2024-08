Retraso del 40% en el viaducto del metro de Bogotá tendría a la obra en vilo: “Puede tener implicaciones para la ciudad”

La concejal Donka Atanassova denunció que el viaducto del Metro de Bogotá tiene un retraso del 40% - crédito Jesús Aviles/Infobae

El Metro de Bogotá, que comenzó su construcción en 2021, alcanzó el 35% de avance general en sus frentes de trabajo, que no solo implica el trayecto por donde pasará el sistema férreo, sino obras como el intercambiador vial de la calle 72, nuevos puentes vehiculares y troncales de Transmilenio, una de ellas en la avenida 68.

Sin embargo, el tema que preocupa está en el viaducto, ya que tiene un retraso del 40,9%: un dato sobre el que Infobae Colombia consultó con Donka Atanassova, cabildante que integra la subcomisión del Concejo que hace seguimiento a todo el proyecto.

La concejal explicó los alcances del problema, que llama la atención porque desde el Distrito no se había revelado dicha cifra, además de lo que pasó con la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para soterrar una parte de la primera línea del Metro.

Infobae Colombia: Todo el mundo ha visto que ya hay columnas del metro, las obras del viaducto están avanzando y lo mismo con la colocación de los pilotes bajo tierra, pero usted informó que hay un retraso del 40,9%. ¿De dónde viene esa cifra?

Donka Atanassova (D.A.): Los retrasos a los que nos referimos tienen que ver con la obra del viaducto, que tiene un 40% de atraso, porque se supone que a estas alturas debe tener un 22% y realmente va en un 13%; esta diferencia el 9% es lo que preocupa. Si el 22% de avance es el 100% en el que debería estar, da un 40,9% de retraso en términos de alcance.

Soy una de las tres coordinadoras que tiene la subcomisión de seguimiento en el Concejo de Bogotá. Hay cabildantes de varios partidos y tuvimos una sesión en la que invitamos a la empresa Metro, a la Secretaría de Movilidad, a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Ministerio de Transporte porque esta obra tiene una importante financiación del Gobierno.

El 29 de julio fue el subgerente del Metro, José Villadiego, que nos dio ese dato, no lo hemos inventado ni concluido por investigaciones propias, sino que fue el reporte oficial, está documentado en las actas de la subcomisión y nosotros lo verificamos. Le pedimos al Metro mayores claridades para la próxima sesión, saber de qué manera afecta el cronograma general de la obra, entonces es importante plantearlo de esta manera.

Infobae Colombia: ¿El subgerente del Metro explicó cuáles son las razones exactas o desde cuándo empezaron los retrasos?

(D.A.): Nosotros preguntamos, pero no nos dieron el detalle específico. Me imagino que, como en cualquier obra, tendrá que ver con cambios que van apareciendo en el trazado, mientras se va levantando las columnas o temas de desembolsos.

Radicamos un derecho de petición para que se pudiese tener esa claridad, pero vuelvo y digo: esto no es un 40% en toda la obra, sino específicamente en el viaducto, que es la parte central de esta obra. Ahora, yo lo estoy planteando como algo importante porque uno entiende que, en general, en las obras puede haber retrasos, pero aquí el problema es que no se le ha contado esto a la gente.

Tenemos una serie de anuncios bastante optimistas que ojalá se logren ajustar para que se cumplan, pero creo que es crucial tener una transparencia con la ciudadanía frente a cómo va todo porque es la obra de mayor relevancia que tiene la ciudad y la Nación. Esto no es como cualquier construcción que se va atrasando, sino que puede tener implicaciones para Bogotá: es valiosa la transparencia en la información con la ciudadanía y con los actores interesados en general, por eso los informes que llegan al Concejo tienen una capacidad de ser verificados.

Infobae Colombia: desde el Concejo de Bogotá, ¿qué otros seguimientos le han hecho a las obras del Metro?

(D.A.): Solicitamos, por ejemplo, frente al tema de los terrenos del patio taller, nos dieron el balance que al 30 de junio hay un avance del 99,55%. Sobre los puentes de la avenida 1 de mayo con avenida 68 nos han hablado de un avance del 80,5%, con el intercambiador vial de la calle 72 va en un 67%, que está ajustado a lo que esperábamos hasta el momento.

Nos han dicho que el descuadre está en el avance del viaducto, en el frente de obra uno, donde nos dicen que el avance es del 13%. Entonces ahí es donde pedimos las claridades, qué implicaciones tendría en el cronograma general y en la proyección general de la obra.

Infobae Colombia: sobre las obras de Transmilenio como la troncal de la avenida 68, que es una de las alimentadoras del metro, ¿Qué seguimiento le han hecho?

(D.A.): No preguntamos específicamente sobre ese tramo porque nos concentramos en las obras generales del Metro. Lo que tenemos de la avenida 68 tiene que ver con el puente de la avenida 1 de mayo, pero no tenemos claridad específicamente de toda la obra de Transmilenio que está conectada a esa parte, no nos dieron la información de eso.

Infobae Colombia: ¿la propuesta del Gobierno sobre soterrar uno de los tramos del Metro finalmente quedó descartada?

(D.A.): Cuando se hizo la propuesta de volver subterráneo una parte del tramo, estaba basada en que la Sociedad Colombiana de Ingeniería (SCI) hizo un estudio que dio cinco alternativas de construcción de la Línea 1 del Metro en Bogotá y de la conexión con la línea 2. Y concluyó que la mejor alternativa al día de hoy para no tener que echar para atrás los contratos que ya estaban hechos, era hacer ajustes, porque la mejor alternativa para la ciudad sería soterrar el tramo que va de la calle 1 hasta la calle 72 por algunos elementos específicos.

El primero tenía que ver con el ancho de la avenida Caracas, lo cual es preocupante porque, si se soterrara dicho tramo, se permitiría continuar con la troncal de Transmilenio, pero también con los carriles de tráfico mixto. Uno de los aspectos más preocupantes del estudio es que no sería viable mantener estos carriles debido al ancho de la obra del viaducto elevado.

La administración ha sostenido que sí es viable, pero es algo bastante inviable, lo cual genera una gran preocupación sobre el tráfico mixto en el borde oriental de la ciudad.

Tendremos el metro elevado por la Caracas hasta la calle 72, luego Transmilenio por debajo, pero no contaremos con carriles de tráfico mixto por la carrera séptima por el proyecto troncal llamado ‘Séptima Verde’ y el que va por la carrera 13 es muy parcial. Esta avenida es mucho más corta que las otras dos y tiene tres carriles. Así que eso es lo que vamos a tener en el borde oriental.

La otra recomendación tiene que ver con las estaciones en las que se va a intercambiar Transmilenio con el Metro, ya que reduce el espacio disponible para las estaciones. Esto hará que las escaleras sean muy angostas y ampliará demasiado el paso entre un modo de transporte y otro.

Exigen, por ejemplo, una serie de elementos de conservación ambiental ecológica y diseños centrados en la gente. Sin embargo, no ha habido claridad por parte de la empresa Metro sobre cómo van a acoger estos estándares. Tendremos que hacer seguimiento; para eso existen las comisiones.