Influencer denunció haber sido drogada por conductor de plataforma en Bucaramanga

La empresaria santandereana usó su plataforma en TikTok para alertar a sus seguidores sobre el riesgo de ser drogados en servicios de transporte - crédito angelclothingcol / TikTok

Ángel Clothing, una influencer y empresaria santandereana, denunció que fue drogada por un conductor de la plataforma de transporte DiDi. Aunque los hechos ocurrieron a inicios de julio de 2024, la joven reveló recientemente que todo sucedió cuando se dirigía a su apartamento en Bucaramanga.

En medio de una dinámica denominada “Story time”, la mujer contó que el 2 de julio, alrededor de las 4:40 p. m., el conductor la recogió en el punto indicado. Durante el trayecto, el hombre le hizo preguntas sobre su ruta preferida y compartió historias sobre otros pasajeros. Ángel se sentó en la parte trasera del vehículo con su mascota y no sospechó nada extraño, ya que el carro tenía aire acondicionado y los vidrios arriba debido a la alta temperatura de ese día en la capital de Santander.

En un momento del recorrido, el conductor manipuló algo en la palanca de cambios y Ángel escuchó un sonido similar a un pulverizador. De inmediato comenzó a sentirse mareada y decidió llamar a su pareja. “Sacó un tarrito transparente, miró hacia la ventana y escuché un shiii… (sonido de rociador). Ahí me puse nerviosa. Tomé el celular, sentí un mareo y llamé a mi novio. En voz alta empecé a decirle que ya iba para la casa y que siguiera la ruta”, mencionó.

Ángel Clothing expresó su frustración ante la falta de acción por parte de las autoridades y la plataforma de transporte DiDi tras su denuncia - crédito iStock

Poco después, notó que su lengua se dormía y sentía hormigueo en las manos. Asustada, le pidió el número de Nequi al conductor para pagar la carrera y, al llegar a un semáforo en rojo, aprovechó para bajarse del vehículo. Ángel llegó a un lugar cercano donde trabaja su hermana, ya con síntomas de parálisis en las manos y visión borrosa.

“Me dirijo a la clínica. Me hacen un examen de orina, pero no salió nada porque, según me comentó el doctor, no estuve expuesta a una gran cantidad de sustancia para que se reflejara en el examen. Me libré de esto porque, de no haberme bajado a tiempo, pude haber quedado desmayada dentro del vehículo sin saber qué podría haberme pasado”, expresó Ángel.

La denuncia fue presentada tanto ante la plataforma de transporte DiDi como ante la Fiscalía. Sin embargo, la joven manifestó su frustración con la respuesta que recibió. Ángel compartió su experiencia en TikTok con el fin de alertar a otras personas sobre la importancia de reaccionar de manera inmediata ante síntomas inusuales.

“En DiDi me dijeron que las sanciones las hacían ya dentro de la aplicación, y en la Fiscalía entregué los nombres del conductor, el dueño del carro y las placas del vehículo, pero solo me preguntaron si me robaron o me agredieron. Eso quedó en vano. Hago esta denuncia para que, cuando vean un síntoma que no es normal, reaccionen de inmediato”, concluyó Ángel Clothing.

Taxistas y conductores de aplicaciones se enfrentaron frente al aeropuerto El Dorado

En paralelo, se registró un enfrentamiento entre conductores de taxi y de aplicaciones móviles en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La disputa, originada por la competencia por un pasajero que quería usar otro vehículo, fue atendida por las autoridades del terminal aéreo.

Los conductores se fueron a los golpes por los pasajeros - crédito @GerardoAristiz9 / X

Testigos informaron que el altercado comenzó en las bahías de ingreso al aeropuerto, involucrando a taxistas y a conductores conocidos como ‘gansos’, personas que buscan convencer a turistas de tomar un servicio de transporte en la zona. El conflicto escaló a golpes y fue registrado en video por pasajeros presentes en el lugar.

Es preciso recordar que la administración distrital de Bogotá decidió prohibir estrictamente el uso de automóviles y motocicletas particulares para la prestación de servicios de transporte público. Esta medida se tomó después del paro nacional de taxistas que afectó varias vías importantes de la capital y otras ciudades el 24 de julio de 2024.

Durante una reunión entre representantes del gremio de taxistas y funcionarios de la administración de Bogotá, encabezada por el secretario de Gobierno Gustavo Quintero, la secretaria de Movilidad Claudia Díaz, y el subsecretario de Seguridad Alberto Sánchez, se lograron relevantes acuerdos para regular el transporte público.