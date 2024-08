Así luce en la actualidad Diego Ramos, el villano de ‘Pedro, el escamoso’: el actor argentino salió del clóset

El actor Diego Ramos salió del clóset luego de su paso por Colombia donde interpretó al villano de 'Pedro el escamoso' - crédito @diecramos/Instagram y Caracol Televisión/Youtube

Así luce en la actualidad el actor argentino que le dio vida a Sandro, el villano en la versión original de Pedro, el escamoso que con el estreno de su nueva temporada 23 años después revivió a algunos de sus personajes.

Pese a que Diego Ramos no está en la nueva historia de Pedro Coral, que estrenó Caracol Televisión, el público seguidor de la novela se comenzó a preguntar por la vida de quien interpretó al hombre que cautivó a la doctora Paula.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Luego de su paso por Colombia, en donde Diego Ramos también participó en producciones como Ángel de la Guarda, mi dulce compañía, Lorena y El auténtico Rodrigo Leal, el actor regresó a su natal Buenos Aires, Argentina en donde triunfa en las tablas, presume su personaje de teatro de un drag queen y sostuvo una relación de varios años con otro hombre al que presentó en público.

Diego Ramos interpretó a un drag queen en las tablas y tuvo una relación sentimental con un hombre - crédito @diecramos/Instagram

Pedro el escamoso regresó a la televisión colombiana con una segunda temporada y tal cual lo hizo hace más de 20 años, su fanaticada reconectó con los seguidores de Pedro Coral que continúa con sus ocurrencias.

No obstante, así mismo la audiencia extrañó que en esta nueva temporada no estén presentes algunos personajes, como es el caso de ‘Don Chichi’, quien era interpretado por el argentino Diego Ramos. ‘Don Chichi’, que realmente se llamaba Sandro Bilicich, era considerado por Pedro Coral como uno de sus rivales, ya que era todo un galán y a él le daba celos.

A sus 51 años el artista exhibe su escultural figura en redes sociales en donde recibe los halagos de sus seguidores. Según sus publicaciones comparte su vida con sus cuatro caninos terranova y se encuentra soltero.

Diego Ramos puso a temblar a 'Pedro el escamoso', pero el villano no está en la segunda temporada - crédito Caracol Televisión/Youtube

Hace dos años, en 2022 sorprendió a su público al hacer una fuerte revelación en la que aseguró que las programadoras lo habían encasillado y que ahora solo lo llamaban para interpretar personajes de gay, esto desde que salió del clóset.

Diego Ramos puso fin a su relación con Mauro Cernadas

El también presentador y comediante argentino, recordado pro su actuación en Pedro el escamoso mantuvo durante mucho tiempo su vida personal alejada de las redes sociales. El reconocido actor no suele compartir fotos de su familia o de su pareja, sino de su profesión.

Diego Ramos hizo pública su relación con otro hombre y desde entonces lo encasillaron actoralmente - crédito Infobae Colombia

Sin embargo, hace un tiempo compartió con sus seguidores fotos junto a quien era su novio: Mauro Cernadas, abogado y político argentino. En una entrevista publicada por el medio de comunicación argentino Pronto, el 5 de junio de 2024, Ramos habló sobre cómo era su relación y reveló detalles inéditos de su noviazgo. No obstante, ahora, la pareja no se sigue en Instagram y se presume que habrían terminado.

“Van a ser siete años; un montón. Está a punto de ser mi pareja más larga. Como te decía, soy muy tranquilo y súper parejero. Se dio así y está buenísimo. Si bien él trabaja de día y yo de noche en el teatro, buscamos los espacios para vernos. Antes y después del teatro lo veo y por la mañana yo lo llevo al trabajo, que es temprano. Los fines de semana compartimos mucho”, señaló al portal Pronto.

En su cuenta oficial de Instagram, el reconocido actor suele publicar contenido relacionado con los proyectos en los que participa, uno de los más populares es Sex, un espectáculo especial del que es protagonista.

En otra declaración con el programa radial Por si las moscas Ramos expresó su inconformidad con la televisión, ya que solo está siendo tenido en cuenta para papales de homosexual, aunque confesó que se encuentra más interesado en la conducción: “De todas formas me gusta mucho conducir y entrevistar, pero cuando me llaman, me llaman para hacer siempre comedia disparatada y hacer de gay disparatado, creo que ahora no me van a llamar para otra cosa, porque se mezcla la vida, el perfil de una persona con la ficción y a las pruebas me remito”, añadió.