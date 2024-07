“Venezuela no es un modelo a seguir para la izquierda latinoamericana”: Jennifer Pedraza

La representante Jennifer Pedraza cuestionó el modelo de izquierda del Gobierno de Venezuela y dijo que no era un referente para dicho modelo en Latinoamérica - crédito @CamaraColombia/X

Los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el domingo 28 de julio de 2024, continúan generando reacciones globales, particularmente en los países sudamericanos, con especial énfasis en Colombia. En territorio colombiano, la oposición criticó al presidente Gustavo Petro por su silencio ante la controvertida situación que atraviesa la nación vecina.

La oposición del Gobierno colombiano también ha cuestionado las administraciones de izquierda a causa de los comicios en Venezuela. En ese sentido, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, hizo una publicación en su cuenta de X en la que comentó que “es increíble que a estas alturas toque aclarar que Venezuela no es un modelo a seguir para la izquierda latinoamericana”.

La congresista, comenzó su publicación diciendo que desde Colombia se tiene que exigir transparencia en el material electoral para reconocer resultados en el vecino país. “El Gobierno colombiano debe exigir la transparencia de todo del material electoral y una auditoría independiente, sin eso no se puede reconocer ningún resultado en Venezuela”, comentó la legisladora.

En ese sentido continuó diciendo que: “Es increíble que a estas alturas toque aclarar que Venezuela no es un modelo a seguir para la izquierda latinoamericana. No transformaron su modelo económico, las consignas contra el imperialismo se diluyeron en las acciones y el hambre expulsó de las maneras más indignantes a su pueblo”.

Jennifer Pedraza dice que la corrupción se tomó al Gobierno de Venezuela

En su mensaje la congresista perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, aseguró que la corrupción y la criminalidad han penetrado profundamente en la administración. Pedraza destacó que hasta las universidades, que intentaron resistir, finalmente sucumbieron ante la asfixia presupuestal y la delincuencia, que las llevaron al desmantelamiento.

La representante comentó que quienes militan en la izquierda no pueden celebrar que un Gobierno en nombre de dicho modelo haga lo contrario a lo que creen. “Quienes militamos en la izquierda y luchamos contra la concentración de la riqueza en pocas manos, el atraso productivo y la imposición de dogmas económicos de unas potencias y organismos multilaterales sobre los países del sur no podemos celebrar que un gobierno en nombre de la izquierda haga lo contrario”, comentó.

Jennifer Pedraza resaltó las posturas del presidente de Chile y el de Brasil con respecto a las elecciones en Venezuela

A lo anterior agregó que: “La necesaria búsqueda de la unidad latinoamericana y el triunfo contra la imposición comercial del ALCA por EE.UU. no salvan los múltiples errores en el plano económico, humanitario y democrático”.

Igualmente, la congresista enfatizó que no considerar al gobierno de Nicolás Maduro como un referente no implica asumir las posturas ideológicas de la oposición venezolana. Afirmó que, aunque preferiría una oposición que represente ideas diferentes, esto no les priva del derecho a garantías electorales justas.

“No tener al gobierno de Maduro como referente tampoco significa asumir los planteamientos ideológicos de la oposición venezolana. Claro que preferiría a una oposición que represente otras ideas, pero eso no les quita el derecho a garantías electorales. Debe ser el pueblo venezolano el que le demande representar sus intereses, no el de viejas élites o poderes extranjeros”, expresó.

La congresista Pedraza también comentó en su mensaje que "no tener al gobierno de Maduro como referente tampoco significa asumir los planteamientos ideológicos de la oposición venezolana

Y finalizó su mensaje comentando que el presidente de Chile Gabriel Boric, y el de Brasil, Lula Da Silva, plantearon en su momento que hay que respetar las reglas de la democracia. “En el mismo sentido que lo plantean los presidentes Boric y Lula, en la democracia hay que aceptar las reglas, aprender a perder, recalcular y volver a intentar. Incluso así lo han hecho las izquierdas en Brasil, Bolivia o Chile”, opinó.

Aunque, el anterior no fue el único mensaje en el que la representante mostró su descontento con los controversiales resultados electorales en Venezuela. Pues una vez que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio como ganador a Nicolás Maduro, Jennifer Pedraza comentó en su cuenta de X que: “No, que tristeza tan continental de verdad”.

Y es que, dichos resultados que dan a Nicolás Maduro como mandatario reelecto, fueron cuestionados a nivel internacional y a nivel local por diferentes personalidades políticas.