Taliana Vargas confirmó que su hija debió ser sometida a cirugía por complicaciones de salud

Taliana Vargas y Alejandro Eder revelaron que su hija, Alicia, debió ser operada de las amigdalas - crédito @talianav/Instagram

Taliana Vargas es una de las exreinas colombianas más queridas por los seguidores de los concursos de belleza. La samaria, además, formó parte de importantes producciones en la televisión como la novela Chepe Fortuna y Rafael Orozco, el ídolo.

Sin embargo, la ex virreina universal se desligó por completo del mundo del espectáculo en el país y dedicó su vida a la filantropía con su fundación Casa en el árbol. Asimismo, ha sabido llevar su rol como madre de dos hijos: Alicia María Éder, que nació en 2019, y un año después –en agosto de 2020–, nació Antonio Alejandro Éder.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Taliana Vargas confirmó que su hija fue intervenida quirúrgicamente para extraerle las amígdalas - crédito @talianav/Instagram

Actualmente, se encuentra casada con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dedicando tiempo a las labores sociales como gestora social de la capital vallecaucana. A través de sus redes sociales, Vargas comparte con sus seguidores las actividades que realiza cotidianamente en conjunto con su esposo; sin embargo, en su más reciente publicación despertó preocupación por el estado de salud de su hija.

Por medio de una publicación, la ex Señorita Colombia mencionó que la pequeña Alicia María debió ser intervenida para extraerle sus amígdalas en una clínica de Cali. Esta publicación vino acompañada de una fotografía junto a su esposo, en la que también señalaron que la cirugía de la menor fue un éxito y se encuentra en recuperación.

El alcalde de Cali acompañó a su hija a la cirugía que debieron practicarle en las amígdalas - crédito @alejoeder/Instagram

“Esta mañana operaron a nuestra hija Alicia para retirarle las amígdalas”, escribió Alejandro Eder en una publicación. “Todo salió muy bien. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Gracias al equipo médico de @clinicaimbanaco por su profesionalismo y atención. Mejor imposible”.

Los comentarios en la publicación de la primera dama de Cali y el alcalde no tardaron en aparecer, por lo que algunos desearon pronta recuperación para la menor, al tratarse de una cirugía delicada y que requiere todo el cuidado posible. Entre los más destacados están: “Bendiciones para esa muñeca”; “pronta recuperación para la hermosa Alicia”; “gracias a Dios todo salió bien, saludos a la hermosa familia”, entre otros.

Cuánto gana Taliana Vargas como primera dama de Cali

La exreina despejó varias dudas de sus seguidores sobre su vida personal y profesional - crédito @talianavargass/TikTok

Recientemente, realizó una dinámica en sus redes sociales en la que respondió una serie de preguntas sobre su vida personal, profesional y el trabajo que realiza junto a su esposo. Sobre este tema, la también modelo despejó dudas sobre los ingresos que tiene como Gestora Social de la Alcaldía de Cali, reafirmando que “no tengo salario”.

Y agregó: “Esto lo hago de corazón, por apoyar a mi esposo, porque amo el servicio social”. Pero esta no fue la única duda que despejó, ya que también le preguntaron si viajaba con recursos públicos de la ciudad, y esto fue lo que dijo contundente “obvio no, al revés, uno sale a buscar cooperación internacional y así traer más recursos a Cali, porque no es suficiente … Alejandro en estos cuatro meses que llevamos ha recaudado 1,5 millones de dólares y todavía falta”.

Taliana Vargas aseguró que tendrá varios proyectos a cargo en su gestión en la Alcaldía de Cali - crédito @talianav/Instagram

Otro de los interrogantes que tenía la exreina por resolver tenía que ver con su ciudad favorita, teniendo en cuenta que actualmente vive en Cali y nació en Santa Marta. Recalcó que su ciudad natal es la preferida, por lo que sueña con envejecer frente al mar, lo que algunos consideraron como una traición a la capital del Valle del Cauca.

“Ay qué difícil … Yo amo estar frente al mar, quisiera envejecer frente al mar y en Santa Marta”, concluyó. Algunos de sus seguidores destacaron la naturalidad con la que se muestra la exreina y cómo ejerce su rol como gestora social –o primera dama– de Cali.