Jenny López se refirió a la supuesta cercanía de Andrea Valdiri con Jhonny Rivera: “Por qué me voy a poner celosa”

Jenny López, la novia del reconocido cantante Jhonny Rivera, decidió pronunciarse sobre los comentarios que surgieron en redes sociales acerca de una supuesta molestia que ella tuvo durante la presentación de Rivera en el cumpleaños de Andrea Valdiri.

A través de una historia en Instagram, López explicó si se considera una persona celosa y aclaró lo que realmente ocurrió en la mencionada fiesta.

Teniendo en cuenta que la relación entre el artista de música popular y Jenny López ha sido objeto de múltiples opiniones desde que se hizo pública han sido varias las veces que les ha tocado o han querido salir a aclarar varios temas en los que se ven envueltos o señalados.

En su momento, los internautas y seguidores de cada uno los criticaron por la diferencia de edad que hay entre los dos, la cual es de 30 años, pero con el paso de los meses han este tema ha pasado a un segundo plano y la pareja sigue compartiendo fotos y videos juntos, mostrando la química y el afecto que los une durante viajes y presentaciones.

Ahora están siendo tema de conversación porque la pareja se presentó en el cumpleaños de la bailarina y creadora de contenido Andrea Valdiri en Barranquilla y algunos encuentros que se vieron a través de videos publicados en algunas cuentas de Instagram.

Uno de esos clips, está siendo motivo de opiniones divididas y preguntas, y se trata del que compartió durante la celebración, Valdiri en su historia de Instagra. Allí aparece ella grabando parte de la actuación de Jhonny Rivera, acercándose al cantante en el proceso. Sin embargo, en el fondo se veía a Jenny López con un rostro que describieron como molesto, al parecer por la cercanía de ambas celebridades frente ella.

Ante esto, algunos internautas notaron su posible inconformismo y se generó una ola de comentarios y especulaciones sobre posibles celos.

Días después de la polémica, Jenny López decidió aclarar los hechos a través de una sesión de preguntas y respuestas que hizo en su perfil de Instagram.

La joven cantante le respondió a un seguidor sobre por qué había sentido celos y aclaró si de verdad estaba molesta por el acto.

“Yo a ustedes los quiero mucho, de verdad que se han vuelto parte de mi día a día y en muchos proyectos lindos que tengo en mente, ustedes están ahí conmigo. Pero ustedes a veces se montan unas películas que realmente no existen. Por qué me voy a poner celosa, si ella simplemente estaba haciendo un video. Ella fue la mujer más respetuosa del mundo, fue una gran anfitriona en su cumpleaños, nos invitó y tuvo muchos detalles súper lindos con nosotros”, empezó diciendo la joven artista.

“Jhonny está cantando y ella está haciendo un videito así en selfie, y yo estoy en la parte de atrás como concentrada, esperando a que Jhonny me diga qué canción sigue. Pero mi cara es de concentración, es una cara así como que se me va el mundo [de atenta]. No tomen a mal tantas cosas”, explicó López, desmintiendo cualquier tipo de malestar o celos.

En el mismo video, López también quiso dejar claro que no tiene ningún problema con Andrea Valdiri. Agradeció las atenciones recibidas por parte de la bailarina y destacó la buena relación que mantienen.

Con estas declaraciones, Jenny López busca poner fin a las especulaciones y malentendidos que surgieron a raíz del video de Andrea Valdiri. Además, dejar claro que ella y su pareja, Jhonny Rivera, están en un buen momento de su relación, demostrando que su relación se basa en la confianza y el respeto mutuo, ignorando las críticas y centrándose en su amor y en su carrera artística.

Por eso, la pareja sigue adelante con su vida personal y profesional, compartiendo momentos juntos y disfrutando de su relación a pesar de las diferencias de edad y de los comentarios negativos.