Cuál fue el procedimiento que se hizo Epa Colombia en su cabello: “Tenía unas entradas macabras”

La influencer y empresaria bogotana Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, compartió con su comunidad de seguidores en la red social Instagram el procedimiento estético que se realizó en su cabello.

El 5 de junio, tiempo después de dar a luz a su primera hija Daphne Samara, la creadora de contenido reveló que entraría al quirófano para hacerse varios “retoques” porque quería corregir algunas secuelas físicas que le dejó su embarazo. La bogotana se sinceró con sus fanáticos al confesar que no siente cómoda con su cuerpo y, además, manifestó que tenía unas “entradas” que no le gustaban y se quería colocar cabello.

En sus historias de Instagram, donde acumula más de 2 millones de seguidores, publicó unas imágenes en las que aparece con una bata y muestra cada paso de su injerto capilar. “Hola amigas, me hice implante capilar en las entradotas (sic) que le saque a la Gerardo. Cahi entradas ni 10″, comenzó diciendo la bogotana.

Epa Colombia contó que le pusieron anestesia en la cabeza y, además, que no consiguió donante de cabello y le tocó sacarlo de su misma hebra capilar: “Qué miedito la anestesia en la cabeza. No conseguí donante, me tocó a mí misma y me dije a mí misma: ‘Vamos a hacerlo todo por esas entradas que ni 10’”.

La creadora de contenido culpaba a su papá Gerardo Barrera por heredarle las “entradas” y también se quejó del fuerte dolor que sentía en medio del procedimiento: “Mami, el Gerardo es culpable de todo esto. Así vamos, chicas que dolor”.

El procedimiento de la influencer consistió en quitarle cabello de una parte no notoria y colocarlo al frente de su cabeza: “Aprovechamos llenamos la frente (...) lo logramos chicas, 6 horas y chai entradas, chai frente”.

Barrera en una transmisión en vivo junto a Yina Calderón se adelantó a los comentarios malintencionados y explicó que su caída del cabello se debía a herencia familiar y no por sus keratinas: “Amiga, ¿por qué me hice esto lo del trasplante capilar? Es porque yo tenía unas entradas macabras, harto cabello tengo, pero adelante no se me veía. Entonces, amiga, me cubrí las entraditas y más ahora por el posparto, la bebé también se me ha caído. La gente no entiende, entonces van a decir, tu producto, tu keratina”, expresó y la DJ huilense agregó: “Es algo de familia, de tu papá, no tiene nada que ver con tus productos”.

La bogotana también publicó en sus redes sociales una fotografía de su pasado en la que confesó que también se hizo injerto de cabello en las cejas: “Amiga, ¿tú recuerdas cuando no tenía cejas que me tocó implantar? Es igual, pero en las entradas. A mí me hacía falta, acéptalo”.

El portal médico especializado MedlinePlus explicó que el implante capilar es un procedimiento quirúrgico diseñado para combatir la calvicie y consiste en trasladar folículos pilosos de zonas donde el cabello es abundante a áreas del cuero cabelludo que presentan calvicie.

El trasplante de cabello se realiza principalmente en consultorios médicos y comienza con la aplicación de anestesia local para insensibilizar el cuero cabelludo. Opcionalmente, se puede administrar un medicamento para relajar al paciente. Posteriormente, la zona del cuero cabelludo se limpia a fondo para asegurar un procedimiento higiénico.

MedlinePlus detalló que una vez el cuero cabelludo está anestesiado y limpio, se extrae una tira de cabello de la zona donante utilizando un escalpelo o bisturí. Esta tira de cabello retirada se reserva para el siguiente paso, donde el cuero cabelludo se cierra con pequeñas suturas: “Esta zona de cuero cabelludo se denomina zona donante. El cuero cabelludo se cierra con pequeñas suturas”, explica el portal.

Después de la extracción, los pequeños grupos de cabellos o cabellos individuales se separan de la tira de cuero cabelludo retirada. El propósito principal de este procedimiento es mejorar significativamente la apariencia y la confianza de personas que padecen calvicie.