Carolina Cruz reveló a qué figura religiosa se encomendó cuando quería quedar embarazada: “Me acordé que tenía una fe”

A este santo le rezaba Carolina antes de quedar en embarazo - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

En una emotiva confesión dentro del pódcast en el que está contando varios detalles de su vida, Mi mundo, mis huellas, la presentadora tulueña Carolina Cruz compartió la historia de su fe y reveló el nombre del santo al que se encomendó para quedar embarazada.

Durante más de una década, Carolina Cruz sostuvo una relación con el actor Lincoln Palomeque, hasta 2022 que contaron públicamente que habían tomado la decisión de tomar caminos separados.

De esta unión nacieron sus dos hijos, Matías y Salvador, los cuales eran deseados por ambas celebridades desde hace varios años.

Sin embargo, el camino hacia la maternidad no fue sencillo para la pareja, que enfrentó diversas dificultades para concebir, por lo que acudieron a diferentes ayudas de la medicina, la química y la tecnología, pero también a la oración.

Matías y Salvador, los hijos de la presentadora Carolina Cruz - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

A pesar de haber recurrido a especialistas para que los ayudaran en el proceso de embarazo, Carolina Cruz destacó en el formato en el que revela detalles de su intimidad y secretos, que la fe jugó un papel crucial en su capacidad para quedar encinta.

“En mayo de 2016 tuve un viaje a México a visitar a la Virgen de Guadalupe y yo soy muy devota. Cuando llegué, me acuerdo de que tenía una fe, y en esa basílica me encomendé a ella, hablé con ella y le dije: ‘Virgencita, quiero ser mamá, me sueño con ser mamá y ojalá que sea pronto’. A los tres meses exactos quedé embarazada de Mati; obviamente ayudándome con un método de ovulación”, confesó la presentadora de Día a Día.

En repetidas oportunidades, la empresaria y modelo ha compartido en sus redes sociales fotos y videos de cuando visita a la Virgen, también de que es muy creyente del Santo Rosario, por lo que suele rezarlo constantemente.

En ese mismo episodio, la presentadora, de 45 años, también habló de la razón detrás de ponerle ese nombre a su primer hijo, por lo que explicó el significado que tiene Matías y cómo una vez más su fe influyó en una elección de su vida.

“Mati significa regalo de Dios. Es un niño tan anhelado, tan esperado, tan deseado. [...] Yo tenía organizada mi cesárea porque tengo que aceptar que soy una mujer, un poquito gallina y un poquito nerviosa con el tema de los dolores; y yo, desde el día uno, dije que quería tener a mis hijos por cesárea. Todo estaba organizado”, añadió.

Matías es el primer hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque - crédito @carolinacruzosorio/IG

De acuerdo con sus declaraciones, Carolina Cruz no solo se encomendó a la virgen de Guadalupe, sino que también mantuvo una actitud positiva y una devoción constante, lo que, según ella, fue fundamental en su camino hacia la maternidad. Su testimonio refleja cómo la fe y la ciencia fueron la ayuda que necesitó en su momento para convertirse en el complemento que la ayudó a llevar su sueño adelante.

La presentadora continúa siendo un modelo a seguir para muchas mujeres en Colombia, no solo por su exitosa carrera en los medios, sino también por su honestidad y apertura al compartir aspectos personales de su vida. Su historia de fe y maternidad resuena con muchas personas, recordándoles la importancia de mantener la esperanza y buscar apoyo en momentos difíciles.

Qué dijo Carolina Cruz de tener un novio menor

Teniendo en cuenta que Carolina Cruz actualmente no está con Palomeque y mantiene una relación con el piloto Jamil Farah, la diferencia de edad entre ambos ha sido un tema controversial para muchos interesados en el mundo del entretenimiento.

Por eso, Carolina decidió abrir una caja de preguntas en sus historias de Instagram para resolver esas dudas que tienen sus fans.

Carolina Cruz habló de la diferencia de edad entre ella y Jamil Farah- crédito @jamil_farah y@carolinacruzosorio / Instagram

En una de ellas fue directo al grano y la modelo tocó el tema de que le lleva 12 años a Jamil, una brecha que ha generado curiosidad entre sus seguidores. Entonces, frente a la duda de “¿qué tan bueno es tener un novio menor?”, Carolina explicó lo que es lo verdaderamente importante.

“Lo bueno no es tener un novio menor, lo bueno es tener a tu lado una persona que te valora, te respeta, te hace reír, sentir bien y quiere tu entorno. ¡Una persona sin miedo a estar a tu lado! Una persona que se disfruta el aquí y el ahora”, respondió Carolina Cruz.