Tras acusaciones de fraude en las elecciones de Venezuela, así reaccionó la clase política colombiana: “Es inaceptable”

Después de que se proclamaron los controvertidos resultados de las elecciones en Venezuela, donde se declaró a Nicolás Maduro como ganador con el 51,2% de los votos, surgieron acusaciones de fraude.

En Colombia, políticos de diversas tendencias criticaron el desenlace. Representantes de la derecha lo catalogaron como un “robo”, pero por otro lado, algunas figuras de la izquierda felicitaron al mandatario venezolano por su presunta victoria electoral.

A los políticos que reaccionaron en un primer momento a los resultados de las votaciones del vecino país, se han ido sumando con el paso de las horas más personajes colombianos, quienes dieron su opinión al respecto en redes sociales.

Ese es el caso del senador Humberto de la Calle, la también congresista Paloma Valencia, el expresidente Juan Manuel Santos, el concejal Daniel Briceño y el partido político Cambio Radical, entre otros.

En ese sentido, el expresidente Juan Manuel Santos expresó que los resultados en Venezuela carecen de credibilidad y no pueden ser reconocidos sin una total transparencia y la validación de observadores independientes. Además, Santos instó a la comunidad democrática internacional a pronunciarse en defensa de la democracia.

“Los resultados en Venezuela no son creíbles. No se pueden reconocer hasta que no haya total transparencia y sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen. El mundo democrático debe manifestarse para defender la democracia”, expresó.

Por su parte Humberto de la Calle, expresó su preocupación con las posibles repercusiones que pueda tener lo ocurrido en Venezuela en Colombia, pues, de acuerdo con el senador esto podría aumentar la polarización en el país.

“Lo q pase en Venezuela tiene múltiples efectos acá. Uno preocupante es el previsible aumento de la polarización. Porq muchas voces desde el Pacto Histórico descubrieron su adhesión a Maduro. Por contra, los opositores van a arreciar y el argumento será: q no nos pase en el 2026″, dijo.

Por otro lado, el partido de oposición Cambio Radical, compartió un comunicado en sus redes sociales, en el que le pidieron al Gobierno del presidente, Gustavo Petro que no reconociera los resultados electorales del vecino país. “Cambio Radical hace un llamado respetuoso, pero enérgico, al Gobierno para que no reconozca los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, que dan como ganador a Nicolás Maduro, y muestre su compromiso con la democracia en América Latina”, aseveró la colectividad.

También en el espectro político de la oposición, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia también compartió su opinión de lo sucedido en sus redes sociales y dio a conocer su disgusto y dijo que fueron los líderes de la oposición venezolana quienes obtuvieron “un gran triunfo”. “Es inaceptable que el régimen de Maduro pretenda robarse la expresión genuina del pueblo venezolano. Edmundo González y el liderazgo de María Corina Machado obtuvieron un gran triunfo. Estamos seguros de que la libertad en Venezuela es la consigna y la conseguiremos”, dijo la legisladora.

Del mismo partido político de Valencia, el concejal Daniel Briceño, dijo que Nicolás Maduro “se robó” las elecciones y que de eso “no hay la menor duda”. Además agregó que: “Es una vergüenza el silencio del presidente Gustavo Petro. Este apoyo a la dictadura empobrecedora del petrismo jamás se nos puede olvidar. Petro se la jugó por delincuentes”.

Con respecto a personajes de izquierda de la política colombiana, el jefe político del partido Comunes, Rodrigo Londoño, quien estuvo en territorio venezolano en elecciones como observador, hizo múltiples mensajes pidiendo respetar los resultados. Recientemente en su cuenta de X dijo que “tras la intensa jornada electoral en la República Bolivariana de Venezuela exhorto a todos los sectores políticos y a la comunidad internacional a rodear a la autoridad electoral. Es hora de la paz y de superar el intervencionismo extranjero Diálogo, reconciliación y democracia”.

También afirmó que la matriz mediática impuesta por la derecha internacional asegura fraude en Venezuela sin presentar pruebas ni agotar los recursos establecidos por la ley electoral. Además, hizo un llamado a evitar la injerencia extranjera y a respetar la autodeterminación del pueblo venezolano.

Otro personaje político de izquierda que habló del tema, fue el director del DPS, Gustavo Bolívar que frente a medio de comunicación comentó que: “Debe haber un recuento de los votos, uno a uno, en presencia de delegados internacionales”. Además dijo en sus redes sociales que el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello lo bloqueó en X.