Canciller Luis Gilberto Murillo confirmó inicio de investigación contra el embajador Armando Benedetti: este es el motivo

Caso contra Armando Benedetti - crédito Cancillería de Colombia/EFE

En la mañana del domingo 28 de julio, el canciller Luis Gilberto Murillo informó a través de las redes sociales de la Cancillería sobre el caso del embajador Armando Benedetti luego de las graves acusaciones de agresión realizadas por su esposa, Adelina Guerrero.

“Hoy le informo a la opinión pública las primeras medidas al respecto; antes que nada, reafirmamos nuestra firmeza, nuestro rechazo y condena de este tipo de agresiones contra las mujeres”, expresó el funcionario en primera instancia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En el video publicado por la Cancillería, Murillo informó que el caso fue trasladado a control interno disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que avanzaran en lo de su competencia. “Eso tiene que ver con la apertura de investigación por la presunta agresión que se dio en el caso que involucra al embajador Beneddetti”, reiteró Murillo.

El canciller también agregó que desde su oficina también se procedió a solicitar la información complementaria para analizar y determinar qué actuaciones se deben seguir. “Y, de conformidad, se recopiló toda la información que tenía mérito de estar en el expediente y se dio a apertura la investigación disciplinaria correspondiente”, indicó.

Graves acusaciones de agresión realizadas a su esposa, Adelina Guerrero - crédito @Adeguerreroco/X y Camila Díaz/Colprensa

De esta manera, el funcionario concluyó diciendo que se requirió al embajador para que explique en qué situación administrativa se encontraba a la fecha del permiso tramitado para trasladarse a España. “Ese es un aspecto muy importante y asimismo le informamos a la Procuraduría General de la Nación sobre las actuaciones que hemos tomado de la investigación disciplinaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y a tomar decisiones”, puntualizó.

Este es el proceso disciplinario por denuncia en su contra

La Cancillería de Colombia había convocado en días pasados al embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para enfrentar un proceso disciplinario. La denuncia formulada en Madrid (España), como parte de un proceso de divorcio, ha generado un intenso debate público y ha movilizado la opinión pública tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

Benedetti deberá presentarse ante las autoridades colombianas “en el término de la distancia”, una figura legal prevista en la ley de procedimiento administrativo que le permite defenderse sin necesidad de estar físicamente presente en el país, al considerar que reside en Roma, donde se encuentra la sede de la FAO.

Cancillería colombiana llama a embajador ante la FAO para proceso por agresión machista - crédito Miguel Gutiérrez/ EFE

La denuncia, confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló un incidente ocurrido el pasado 30 de junio en Madrid. Según la versión de Guerrero, su expareja, durante una discusión en su apartamento, Benedetti la amenazó con un cuchillo y cortó parte de su ropa, un hecho que fue corroborado de forma parcial por un informe policial.

Las autoridades españolas respondieron al incidente, pero debido a la inmunidad diplomática de Benedetti y la falta de flagrancia en el momento de su llegada, no pudieron proceder con una detención. Los agentes solo tomaron declaración a Guerrero y remitieron el informe policial al juzgado de guardia para continuar con la investigación, según informó el diario español El País.

Antes de hacer pública la convocatoria del diplomático, la Cancillería colombiana manifestó su repudio y condena frente a cualquier tipo de agresión o violencia contra la integridad de las mujeres a través de la red social X.

El canciller anunció el proceso en contra del embajador Benedetti - crédito Colprensa

Este despacho informó que fue notificada de la situación por la embajada de Colombia en España y activó los mecanismos oficiales pertinentes para investigar los hechos, incluyendo el inicio del protocolo correspondiente y un control interno disciplinario. En ese orden de ideas, aseguró que se actuará conforme a la ley una vez se obtengan los resultados de las investigaciones.

Ante esta denuncia, Benedetti mandó un mensaje a través de la plataforma X para negar las acusaciones en su contra y enfatizar que no hablaría del tema por respeto a sus hijos.

“Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta a los hechos en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, señaló el diplomático en su mensaje.