Natalia, del ‘Desafío XX’, se fue en contra de su equipo Omega por defender a Kevyn

Natalia ganó el duelo en el box negro, pero enfrenta conflictos con su equipo - crédito @nataliarinconfit/Instagram

En el Desafío XX dos de los mejores competidores del equipo Beta abandonaron la competencia tras perder sus respectivos duelos, se trató de Dickson y Yoifer, cuya eliminación fue inesperada y causó un impacto en el desarrollo del programa de convivencia. La victoria en el duelo femenino fue para Natalia, que regresó con alegría al equipo Omega después de enfrentarse en el box negro.

Los participantes después de regresar a sus respectivas casas después del desafío a muerte se prepararon para dialogar sobre los nominados a portar los chalecos de sentencia en esta nueva etapa. Con el ciclo 15 finalizado, las discusiones acerca de las estrategias y alianzas internas se intensificaron, evidenciando las tensiones y desafíos que enfrentan los equipos en esta fase avanzada de la competencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La relación de Natalia y Kevyn genera malestar en el equipo Omega - crédito Caracol Televisión

Sin embargo, la felicidad de Natalia duró poco tiempo y se armó una discusión en la casa Omega luego de que sus compañeros del equipo la confrontaron debido a que defendió a Kevyn, un participante del equipo rival (Beta) con quien la desafiante había iniciado una relación cuando ambos formaban parte de Alpha.

Kevyn, ahora capitán de Beta, fue puesto en la mira para portar el chaleco de sentencia, lo que Natalia no pudo aceptar, lo que generó malestar entre los demás integrantes de Omega. “En ningún momento para que de una vez lo sepan”, afirmó Natalia dejando en claro que no quiere que su pareja este en riesgo de eliminación.

Santiago cuestiona el liderazgo y decisiones de Natalia en Omega - crédito Caracol Televisión

El capitán de Omega, Santi, cuestionó las expectativas de Natalia, señalando que ninguno de los hombres de su equipo rosado estaba dispuesto a usar el chaleco de forma voluntaria y añadió que Hércules podría recibir el chaleco si fuera necesario, pero que en ningún caso apoyarían la idea de que Kevin lo reciba.

Santi le explicó a la participante de Omega que debía recordar que todo en el Desafío es un juego y que ella se había involucrado demasiado emocionalmente. “El que se enamora, pierde”, indicó, destacando que él no se ve afectado por las eliminaciones porque entiende la dinámica del reality y que podrían reencontrarse fuera de la competencia.

Natalia enfrentó a su equipo por Kevyn en la casa Omega - crédito Caracol Televisión

Natalia aclaró que su postura no solo se debía a su relación con Kevyn, sino también a su reconocimiento del liderazgo y esfuerzo que su pareja ha demostrado durante la competencia.

“En este punto del juego usted me necesita a mí, más de lo que necesita a Kevyn (...) Usted para él es una bendición, pero él es un ancla. Kevyn es como llevarse a un niño para la ciudad, le tiene que enseñar todo desde cero”, añadió Santi.

Natalia y Kevyn tienen una relación desde que estuvieron juntos en el equipo Alpha - crédito Caracol Televisión

La tensión aumentó cuando la competidora criticó a sus compañeros por la falta de organización en las tareas domésticas dentro de la casa Omega, a lo que Santi respondió que podría proponer que otros lo hicieran y no llamarse “esclava” a sí misma.

La situación en la casa Omega se volvió más compleja cuando Francisco y otros compañeros cuestionaron la lealtad de Natalia hacia el equipo por su insistencia en proteger a Kevin. “¿Nos enchalecamos a nosotros?”, se preguntaron algunos de los competidores, evidenciando la división interna generada por la postura de Natalia.

La relación entre Natalia y Kevyn, participantes del Desafío XX, genera controversias en el equipo Omega - crédito Caracol Televisión

La decisión de Natalia de defender a Kevyn del chaleco de sentencia generó una ola de reacciones de los internautas: “Bueno Natalia y tú que? PERRA HPTA”; “Jamás pensé decir esto, pero hoy me subo en el tren TEAM MOZA”; “Natalia hablando de los lenguajes del amor? Jamás esperé ver eso”; “Natalia solo ganaste una muerte, no eres Karen”; “A quien engaño, Natalia me ha dejado callada varias veces en estos días, que gane, ha jugado bien y si saca a Dickson la voy a considerar perdonada por los problemillas anteriores”, son algunas reacciones en la red social X (antes Twitter).