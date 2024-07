Maduro llama “ridículos” a exmandatarios, entre ellos Martha Lucía Ramírez, que intentaron entrar a Venezuela

Nicolás Maduro tildó de ridículos a los políticos que intentaron ingresar a Venezuela para observar las elecciones - crédito Fausto Torrealba/Reuters

En una reciente entrevista en el programa Nico Like, el presidente venezolano Nicolás Maduro se refirió de manera contundente a los comentarios de varios exmandatarios de tendencia conservadora que intentaron viajar a Venezuela. Según explicó Maduro, estas personas no cuentan con la aprobación necesaria para ingresar al país y aseguró que es el poder electoral el que decide quién puede entrar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Son unos ridículos, porque ellos saben que son personas no gratas”, afirmó Maduro, haciendo referencia a los políticos que intentaron visitarlo. Las declaraciones de Maduro fueron claras: “No estaban invitados por el poder electoral y este quién decide a quién invita y a quién no”.

El incidente que desató la polémica ocurrió cuando un grupo de expresidentes de diferentes países de America Latina, incluido Colombia, intentó ingresar a Venezuela sin éxito. Maduro los calificó de extremistas de derecha, racistas y fascistas. “Son gente muy repudiada”, aseguró el mandatario venezolano, añadiendo que Venezuela no tenía ninguna razón para recibir a este tipo de figuras políticas.

En la entrevista, Maduro enfatizó que su gobierno está muy ocupado y que él personalmente no se encarga de decidir quién puede entrar al país. “Tengo mucho trabajo, no me vas a ver diciendo quién entra y quién no”, declaró en el programa.

De acuerdo con Maduro, los políticos no tenían permiso ni estaban invitados a ingresar al país - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Las críticas de Maduro no solo se centraron en los intentos de visita, también en la postura ideológica de estos políticos. “Son la extrema derecha, racista, fascista”, reiteró Maduro, dejando claro su rechazo a sus ideologías y políticas.

El contexto detrás de estos comentarios es la postura del poder electoral de Venezuela, que es la entidad encargada de decidir sobre las invitaciones a su territorio. Esta institución, según Maduro, no había extendido ninguna invitación a los mencionados expresidentes, lo que justifica la negativa de ingreso.

Los políticos que no pudieron ingresar a Venezuela

El viernes 26 de julio, un grupo de expresidentes latinoamericanos fue impedido de viajar a Venezuela para actuar como observadores en las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio. El avión, que partió de Panamá, fue bloqueado en su despegue por órdenes del Gobierno venezolano, según difundió CNN.

Entre los exmandatarios afectados estaban Jorge “Tuto” Quiroga (Bolivia), Marta Lucía Ramírez (Colombia), Vicente Fox (México), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Mireya Moscoso (Panamá). Estos expresidentes forman el Grupo Libertad y Democracia, conocido por su postura crítica respecto a las prácticas electorales en países con regímenes autoritarios. El incidente generó una serie de tensiones diplomáticas, llamando incluso la atención de Estados Unidos.

El expresidente Vicente Fox compartió un video desde dentro del avión detenido, explicando la situación y la negativa de las autoridades venezolanas de permitir el despegue. “Nos mantienen en el interior del avión y han bloqueado el espacio aéreo venezolano”, declaró Fox, en un video divulgado en redes sociales.

La decisión del Gobierno venezolano de impedir la entrada de los exmandatarios se produjo después de que el Grupo Libertad y Democracia emitiera un comunicado enérgico, advirtiendo que cualquier intento de fraude en las elecciones presidenciales debía ser sancionado por la comunidad internacional. En dicho comunicado, se destacó la importancia de una intervención global para mantener la integridad de los procesos electorales en países con tendencias antidemocráticas.

Martha Lucía Ramírez es una de las políticas a los que se les negó el poder viajar a Venezuela - crédito Ricardo Maldonado/EFE

El incidente tuvo repercusiones internacionales, con Estados Unidos instando al presidente venezolano Nicolás Maduro a permitir el ingreso de los expresidentes. La tensión fue evidente cuando el secretario de Estado de Estados Unidos expresó su preocupación y pidió respeto por la libertad de movimiento de las figuras internacionales.

Horas de negociaciones y gestiones diplomáticas terminaron en que se levantara la restricción del espacio aéreo por parte de Venezuela, según informaciones publicadas por EFE. Finalmente, los vuelos pudieron continuar, aunque el incidente dejó al descubierto las complejidades y desafíos que enfrentan aquellos que buscan observar procesos electorales en regímenes controversiales.

Fox habló de la naturaleza de su misión, afirmando que “asistir a estos comicios es fundamental para garantizar una observación objetiva y neutral de las elecciones presidenciales”.