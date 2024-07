Julián Arango y Natalia Ramírez hablaron de los actores que no están en la segunda parte de ‘Yo soy Betty, la fea’: “Nuestros muertos están ahí”

Los actores reflexionaron sobre los actores que no estarán en la nueva producción - crédito cortesía Prime video

Los actores Julián Arango y Natalia Ramírez, destacados en la telenovela Yo soy Betty, la fea por sus papeles de Hugo Lombardi y Marcela Valencia, compartieron los retos y emociones que enfrentaron durante la creación de la nueva producción de Prime Video, Betty la fea: la historia continúa.

En esta secuela, hubo ausencia de varios actores del elenco original por su lamentable muerte, que dejó una huella en el equipo. En una entrevista con RCN Radio, Natalia Ramírez expresó el impacto que los artistas fallecidos tuvieron en el proceso creativo: “Nuestros muertos están ahí. Valdiri, Celmira, Dorita y Fernando Gaitán, encabezando, están ahí con nosotros. Nuestros muertos nos acompañan. Claro que se siente un vacío”.

Natalia Ramírez habló del vacío que dejaron sus compañeros fallecidos - crédito Canal RCN

La actriz bogotana explicó que, a pesar del vacío que dejan, el equipo encontró formas de rendir homenaje a sus colegas fallecidos e incorporar su espíritu en el nuevo proyecto: “Hemos tenido momentos de reflexión y recuerdo en el set. Es nuestra manera de mantenerlos con nosotros y de seguir adelante con la misma pasión y dedicación que ellos mostraron”

Julián Arango destacó la importancia del personaje de Inesita, interpretado por la fallecida Dora Cadavid, afirmando que para su personaje, Hugo Lombardi, Inesita “era como su mamá, su mano derecha, y dejó un vacío”.

Julián Arango destacó la importancia del personaje de Inesita - crédito Juan Pablo Gutiérrez/EFE/ Prime Video

Además, en diálogo con Infobae Colombia expresó que los actores fallecidos los “acompañan con su energía para que nos vaya bien en este nuevo reto”.

El productor Fernando Gaitán, creador de la serie original, es otro de los ausentes en esta nueva temporada. Su muerte se siente profundamente, pero su legado continúa inspirando al equipo. Fernando Gaitán falleció en 2019, dejando un enorme vacío en el mundo de la televisión colombiana. Sus compañeros recuerdan su pasión y dedicación, la cual tratan de honrar en cada escena de la nueva producción.

Los actores recuerdan al escritor Fernando Gaitán - crédito @emiliosanchezradio/ Instagram

“Mira yo soy la más feliz, me invade la alegría no solo por todo lo que significa esto, sino por Fernando Gaitán. Yo creo que él está muy contento y hablo en presente porque él está aquí en este momento. Lo sentimos todo el tiempo tanto en grabaciones como durante la promoción. Nos han pasado cosas muy lindas con él”, expresó Natalia Ramírez en una entrevista con este medio.

Prime Video estrenó la nueva temporada el19 de julio de 2024 y esta temporada incluye a varios de los personajes emblemáticos como Ana María Orozco (Beatriz Pinzón Solano), Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza), Natalia Ramírez (Marcela Valencia), Mario Duarte (Nicolás Mora), Julián Arango (Hugo Lombardi), y Ricardo Vélez (Mario Calderón).

'Betty la fea: La historia continúa' trae novedades con sus personajes - crédito @Bettylafeaonprime/Instagram

Entre los actores que no regresarán en la nueva serie se encuentran Luis Mesa (Daniel Valencia), María Eugenia Arboleda (Mariana), Patrick Delmas (Michel) y Martha Isabel Bolaños (Jenny). Esta última reveló que no iba a estar en la secuela por decisión de la producción.

“Cuando arrancó el proyecto de la secuela de Betty, hace año y medio o dos años, mi manager me dijo desde el primer día ‘Martica, tu personaje no va’ y le dije ‘bueno, todo bien, no pasa nada, tendrán sus razones’. Después, vi que iba todo el elenco, que faltaba unos poquitos y ahí yo sí dije: ‘Ven, ¿y yo por qué no?’, pero después entendí que Paula Peña, no va, que es quien interpreta a Sofía y que Raúl Santa ya pasó a una mejor vida y dije a lo mejor esa línea pues no le contaron ningún sentido y lo acepté de esa manera”, reveló en un diálogo con este medio.

La actriz caleña no interpretará a ‘La Pupuchurra’ en la secuela de la telenovela -crédito Canal RCN

El éxito de Yo soy Betty, la Fea fue notorio debido a que la telenovela ganó reconocimiento internacional, siendo retransmitida en más de 180 países y doblada a más de 25 idiomas. Incluso, desde 2010 está registrada en el Libro Guinness de los récords como la “telenovela más exitosa de la historia de la televisión”.