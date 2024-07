Caterine Ibargüen terminó en lágrimas tras nueva pelea con Roberto Cano en ‘Masterchef Celebrity’

Caterine Ibargüen y Roberto Cano protagonizaron una nueva discusión en 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

Masterchef Celebrity vivió una nueva prueba por equipos este jueves 25 de julio, en la que los mismos equipos del programa anterior se midieron para decidir cuál de los cuatro equipos se salvaría. Los participantes se distribuyeron igual que en el programa anterior, lo que significó que en el equipo azul volvieron a coincidir la medallista olímpica Caterine Ibargüen y el actor Roberto Cano.

En programas anteriores, los participantes mantuvieron diferencias que les impidieron trabajar de la manera más armónica, pero en esta oportunidad las tensiones emergieron con más fuerza que nunca, justo en un momento clave de la prueba en la que debían preparar pan.

Mientras sus compañeros Juan Pablo Llano y Dominica Duque trataban de resolver algunos inconvenientes con la masa que prepararon, Caterine y Roberto empezaron a tener choques por cómo debía ser la preparación final del pan. La deportista no se tomó bien la manera en que le habló Roberto, pues sintió que lo hacía “mandando”, a lo que el actor expresó que “yo me hago responsable de lo que digo, los demás de lo que entiendan”.

La discusión se fue haciendo más fuerte entre ambos y mientras Juan Pablo optó por no intervenir, Dominica trató de calmar los ánimos, pero no le prestaban atención. En un punto dado, Roberto le pidió que no afectara al equipo cuando fuera a presentar el plato, echándole en cara a Caterine que no defendió el plato que presentó en una prueba anterior con Alejandro Estrada, luego de un comentario del jurado. Visiblemente molesta, Caterine replicó diciendo que Roberto no sabía de lo que hablaba, pues afirmó que su comentario en ese momento siempre fue a modo de broma.

Comprendiendo que se trataba de un malentendido, Roberto se disculpó por su comentario y le estrechó la mano en señal de paz. Esto hizo que la ganadora del oro olímpico rompiera en lágrimas, afirmando que “Estuvo mal Roberto porque yo no tiro a nadie afuera, eso hace parte de mi ley de vida, si estoy con usted o muero con usted siempre”.

Los participantes protagonizaron una acalorada discusión durante una nueva prueba por equipos - crédito Canal RCN

La pelea tuvo sus consecuencias en la degustación

El equipo azul presentó su pan al jurado, pero las discusiones hicieron mella en su desempeño - crédito Canal RCN

Cuando llegó el momento de presentar los panes, el jurado consideró que la preparación del equipo azul no fue la mejor. Según explicaron, pese a que el sabor estaba bien, la masa del pan fue muy distinta en las preparaciones que desarrollaron, y a cada miembro del jurado le tocó una cantidad de relleno diferente. Por ese motivo, sus cuatro miembros quedaron en una posición comprometida de cara a evitar los delantales negros.

En su testimonio individual, Roberto Cano explicó que su discusión con Caterine fue decisiva. “Tuvimos diferencias porque Cate lo quería muy alto y yo lo quería más bajito”, explicó con relación a lo distintas que salieron las masas de pan. Luego de escuchar los comentarios del jurado, Caterine volvió a llorar, todavía afectada por su discusión con Roberto, siendo consolada por Juan Pablo Llano.

Debido a que esta prueba por equipos y la anterior sumaban puntos, el equipo azul no tuvo los suficientes para evitar los delantales negros y ahora Caterine, Roberto, Juan Pablo y Dominica afrontarán la prueba de salvación del próximo viernes 26 de julio. No obstante, lo ocurrido con Caterine y Roberto generó un encendido debate en redes sociales. Las opiniones se dividieron entre quienes mostraron su apoyo a Caterine y señalaron que las palabras de Roberto fueron inoportunas en medio de la prueba, y quienes acusaron a Caterine de no saber trabajar en equipo y de hacer demasiado “drama”.