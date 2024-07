Marco Lasso y Juliana Seligmann, los ‘influencers’ colombianos que buscan conquistar el mundo con música y humor

Los influenciadores aseguraron que la música y el arte los motiva para ayudar a los demás - crédito @marcolassoml / Instagram

Marco Lasso y Juliana Seligmann son creadores de contenido que han ganado notoriedad en los últimos años por su música, contenido cómico y trabajo social en varias ciudades del país. Aunque son pareja y se apoyan en sus procesos creativos, cada uno tiene un proyecto principal por separado. Marco se ha destacado en la música, una pasión que ha cultivado durante años.

“Siempre me ha gustado la música. Creo que a todos los seres humanos nos gusta escucharla, y cuando tuve la oportunidad de crearla, desarrollé un amor especial por lo que hago”, comentó el cantante, quien está a punto de iniciar su gira por España.

Por su parte, Juliana Seligmann ha ganado fama por su labor con habitantes de la calle en Medellín. Aunque es parte fundamental del concepto creativo de Marco, su verdadera pasión es su marca de ropa y ayudar a quienes lo necesitan.

“Desde muy pequeña sentía mucha empatía por las personas en situación de calle y los vendedores ambulantes. Siempre los veía y me conmovía profundamente”, expresó la influencer, quien se ha hecho viral en redes sociales con videos cómicos y ha utilizado el dinero recaudado para apoyar a personas sin hogar.

La nueva etapa musical de Marco

El artista explicó que su trayectoria musical no es nueva, pues ha pasado por varios géneros, los cuales le han ayudado a formarse como músico pasando por la salsa, género urbano y ahora electrónica. “Entonces me aventuro a hacer música y al principio hice una parodia”.

“Luego hice un rap hablando de mi vida, luego le quise dedicar una salsa a Cali, Los últimos años y como me mudo a la ciudad de Medellín con Juliana empiezo a crear reguetón a ser urbano, entonces creo una canción urbana con Element Black, que es un artista muy reconocido de Cali”.

El artista incluso logró trabajar de la mano con Pipe Calderón y hacer una colaboración. “Hago una canción con Pipe Calderón que se llama Cholón, pues obviamente me ha dado la apertura del mundo de la música, me dio su respaldo y su respeto”.

“He cantado en Londres al público latino, en Madrid, en Barcelona; he hecho gira, sé que cantaba a nivel nacional en varios premios, en discotecas en Medellín y Cali, en la costa. Me puedo quedar, pero siento que quiero más”.

Aunque Marco pasó por varios géneros, asegura que la electrónica siempre ha estado presente en su vida, por lo que ha decidido que es su nuevo rumbo. “Mira, la música electrónica llega a mi vida más o menos hace tres años también cuando estoy en Medellín y también Medellín se ha vuelto una cuna de la electrónica”.

Pikante

Los subgéneros derivados de la electrónica pueden tener salsa con electrónica, puedo tener merengue, bachata, reggaetón, puedo transformar un dembow. “La canción que estoy lanzando ahora, que se llama Pikante, que es el noveno encuentro musical que tengo, es un dembow, como el de un estilo de voz dominicano urbano al estilo mío. Trabajé con dos productores que están rompiendo la escena y son una leyenda en la escena electrónica como lo son Sebastien Leger, colombiano que vive en Madrid desde hace 15 años y que ha sido residente de discotecas grandes en Madrid y en Ibiza, y Victorio, que es un pelado de Londres que la está rompiendo mucho”.

El artista compartió que su nuevo sencillo Pikante es solo el inicio de una nueva etapa musical: “El álbum sale a mediados de agosto; de hecho, quiero lanzarlo el día del viaje, o sea, se lanza el álbum y en Ibiza cantarlo”.

Juliana: el lado creativo de esta pareja

La creadora de contenido asegura que se conocieron para la grabación de un video y desde ese momento han disfrutado trabajando juntos. “A él lo conocí haciendo un video musical y me metió de una a hacer un video con spray. Entonces ahí como que también lo ayudé mucho; le dije ‘bueno, voy a salir en tu video’. Desde ahí, literal, cada video musical que hace yo lo ayudo: soy como su asistente; si no es algo como modelo, como extra, le ayudo a organizar el tema de arte, le ayudo a organizar todo.”

Juliana explicó que se volvió como la manager creativa de su novio, pues ella con sus contactos se encarga de convocar a creadores de contenido para los videos. “Un montón de influenciadores súper conocidos y todos armamos el parche, ahí la rumba y yo era la que estaba siempre pendiente de todo, atendiendo los que necesitan, los vestuarios, el maquillaje de hora. Entonces siempre he sido como una parte puntual de los videos de Marcos.”

La marca de ropa de Juliana

La creadora de contenido tiene una tienda de ropa llamada Vunny Store en donde comparte sus diseños exclusivos basados en obras de arte.

“Me encanta el arte, tengo una marca de ropa que es inspirada en obras de arte. Cada prenda tiene un diseño inspirado en una obra de arte, entonces eso es muy lindo porque mi ropa es arte impregnado en moda. Entonces, a mí siempre me ha gustado el arte, siempre siempre desde chiquita”.

Los proyectos sociales de Juliana

Los proyectos sociales de Juliana iniciaron con un video cómico en el que ella salía a la calle a pedir dinero con un cartel para hacerse una liposucción. “Salí a la calle pidiendo plata para la Lipa así con un cartel, quién me da plata para hacerme la lipo, obviamente yo estoy flaca, no necesito hacerme la lipo. La gente le parecía algo muy cómico, la gente reaccionó muy chévere a este video, me empezó a dar dinero y resulta que yo con todo ese dinero lo reuní y se lo di a un habitante de calle”.

Una vez invité a Marcela Reyes para que hiciéramos una obra social. Me copió, la hicimos y fue todo un hit. Ese video rompió en las redes sociales. Es un vídeo de ayudarnos a una señora que se queda dormida, una vendedora ambulante se queda dormida y nosotras le vendemos los dulces que ella tenía y cuando ella se despertó le dimos la plata. Eso es una obra súper bonita. A Marcela Reyes le encantó, nunca lo había hecho y para ella fue también como una experiencia súper bacana.

La influenciadora aseguró que en el futuro le gustaría tener una fundación para poder ayudar a más personas en situación de calle.

El stand up comedy

La pareja hace unos años se aventuró a hacer un stand up comedy mezclado con un musical, donde las canciones eran parodias de canciones reales.

“Fue un reto súper difícil la obra de teatro porque yo pues nunca en la vida había hecho teatro ya montarte un escenario frente a mil personas y hacer todo lo que hicimos porque cantábamos, era un musical, también era un musical donde hacíamos parodias, entonces cantábamos canciones muy conocidas las convertía en parodias y para mí fue un reto porque yo no soy cantante entonces tuve que hacer las canciones con mi voz Chueca”, explicó Juliana.

“Cantar ahí fue un reto por todos lados pero fue un proyecto muy bonito y un sueño como súper inspirador y nosotros un día decidimos vamos a hacerlo y éramos clavados todos los días día y noche en el computador escribiendo la obra porque la escribimos nosotros mismos con nuestro humor”, dijo Marco.