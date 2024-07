Iván Lalinde, presentador de ‘Día a día’, reveló que recibe comentarios negativos por hablar del ‘Desafío’: “A mucha gente le duele cuando uno dice la verdad”

Iván Lalinde respondió a sus seguidores en Instagram después de recibir fuertes críticas - crédito @ivanlalindeg/Instagram

Desde hace 23 años, el programa de entretenimiento Día a día ha sido constante en las mañanas de Caracol Televisión. Este espacio televisivo se ha ganado un lugar en los hogares colombianos por el trabajo de los presentadores como Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Juan Diego Vanegas y Carlos Calero.

Uno de los componentes más destacados y esperados del programa es la sección dedicada al reality Desafío XX, donde los presentadores no solo actualizan sobre los últimos acontecimientos del concurso, sino que también expresan sus opiniones acerca del comportamiento de los participantes. Sin embargo, este segmento ha generado debates y polémicas, tanto dentro como fuera del programa.

Iván Lalinde cuestionó las ventajas de participantes como Natalia en el 'Desafío XX' - crédito @nataliarinconfit/Instagram

Recientemente, Catalina Gómez expresó su tristeza por la eliminación de dos concursantes que había apoyado fervientemente: Arandú y Mapi. La noticia de su salida fue recibida con lamento por parte de la presentadora, que no ocultó su decepción.

Iván Lalinde, otro de los presentadores de Día a día, no dudó en manifestar su descontento respecto a la continuidad de algunos participantes, como Natalia, a quien señaló como beneficiada dentro del reality. “Algunos participantes van ‘en carrito’, como es el caso de Natalia,” afirmó Lalinde, provocando diversas reacciones tanto de apoyo como de crítica por parte de los televidentes.

Iván Lalinde no guarda silencio y responde a insultos en su cuenta de Instagram - crédito @ivanlalindeg/Instagram

Lalinde ha sido un presentador que mantiene una interacción constante con sus seguidores. En una reciente dinámica de preguntas a través de sus redes sociales, el paisa recibió comentarios fuertes, situación que no evitó enfrentar. A raíz de la pregunta: “¿Por qué eres un guache, igual que el bocón de Alejo?”.

El presentador respondió con un video donde reafirmó su posición: “A una gente le gusta a otra no, pero así soy eso es lo que hay. Trato de ser lo más decente posible, pero a mucha gente le duele cuando uno dice la verdad o cuando es espontáneo. Me cuesta a veces. Imagínense que a mí nunca me habían atacado en mis redes sociales y ahora con la pasión del Desafío mucha gente me destesta con lo que digo, cuando les digo que son unas brujitas de chambacú. La gente se ofende, es un juego, es un programa de entretenimiento, ¿no? Igual no le digo de mal, con Beba quedé bien y con Ana Mar también, así pasará con la otras que vayan llegando”, expresó.

Presentadores de 'Día a día' expresan sus opiniones sobre 'Desafío XX' - crédito @desafiocaracol/Instagram

La sinceridad del presentador generó una oleada de respuestas por parte de los espectadores del programa. Mientras algunos lo critican, otros lo aplauden por su franqueza. Además, Lalinde también recibió mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, quienes valoran su transparencia y autenticidad.

Además de las noticias del Desafío XX, Día a día también se caracteriza por traer contenido variado que incluye entrevistas exclusivas, segmentos de cocina, salud y bienestar, convirtiéndose en un programa integral para su audiencia. La dinámica entre sus presentadores y su capacidad de conectar con el público son elementos claves que han permitido su permanencia en pantalla durante más de dos décadas.

Iván Lalinde recordó a su amiga Lina Marulanda con un conmovedor mensaje

El 22 de abril de 2010, la presentadora Lina Marulanda falleció de manera trágica, dejando un legado importante. A 14 años de su muerte, su amigo cercano y colega, Iván Lalinde, compartió en redes sociales un emotivo mensaje recordando a Lina, reviviendo los momentos de amistad y el impacto de su pérdida.

Lalinde resaltó la importancia de esa fecha y cómo aún siente la presencia de Lina a su lado: “Hoy es 22 de abril, uff… pasan muchas cosas. Primero, es el aniversario de mi parcera Lina Marulanda, 14 años ya, 14 años… Ese 22 de abril, si no estoy mal, fue un jueves y a esta hora ya estaba entrando a mi negocio y trabajaba ahí todo el día… pero siempre está en mi memoria, siempre, siempre. Yo siento que la flaquita siempre está al lado mío”, expresó.

Iván Lalinde escribió un conmovedor mensaje para Lina Marulanda - crédito @ivanlalindeg/Instagram