Diego Daza reveló detalles de lo que fue la fiesta número 33 de Andrea Valdiri

Diego Daza cantó en la fiesta de Andrea Valdiri - crédito @diegodazam/Instagram

La influencer y empresaria Andrea Valdiri celebró su cumpleaños número 33, el 23 de julio en Barranquilla. La fiesta se desarrolló en su casa y reunió a amigos, familiares y varias celebridades de la farándula nacional.

La celebración, cuyo código de vestimenta era el color blanco, se destacó no solo por la presencia de invitados especiales, sino también por la organización de un concierto privado en una tarima especialmente montada para su fiesta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La influencer y empresaria organizó un evento en su casa, donde asistieron familiares, amigos y celebridades - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Entre los asistentes al evento se encontraban reconocidos influencers, como La Jesuu y Aida Victoria Merlano, que junto a la familia de la barranquillera se disfrutaron de las presentaciones musicales de artistas como Jhonny Rivera, Diego Daza y el cartagenero Zaider.

La cuota vallenata de la noche estuvo a cargo de Diego Daza, que fue invitado por la empresaria: “Felices porque hace menos de 10 días estábamos celebrando el cumpleaños de James Rodríguez que cumplía 33 años y antes de ayer recibimos la invitación de Andrea Valdiri para parrandear en su cumpleaños que también cumplió 33 años. Gracias a Dios porque fueron unas oportunidades bien bonitas y la gente se la goza mucho, los familiares de los cumplimentados quedan muy contentos con nuestra presentación”, expresó el cantante en una entrevista con Infobae Colombia.

La barranquillera celebró con un concierto privado en su casa de Barranquilla, reuniendo a celebridades como La Jesuu y Aida Victoria Merlano - crédito @diegodazam/Instagram

La creadora de contenido no solo bailó al ritmo de la música, sino que también se sumó a los artistas tocando instrumentos de la parranda vallenata. Además de Valdiri, Aida Victoria Merlano también disfrutó de la música del artista y hasta se tomó una foto con él: “Estuvimos compartiendo con ella también en el cumpleaños y felices con todos lo invitados que estaban esa noche”, añadió para este medio.

Cómo nació la amistad de Diego Daza y Andrea Valdiri

El cantautor Diego Daza y el acordeonero Carlos Rueda comenzaron una amistad con la influencer y bailarina Andrea Valdiri con el lanzamiento de su canción La foto, un tema que habla de las personas que comparten su vida personal en las redes sociales y las consecuencias que esto puede traer. El estreno de la canción fue el 22 de febrero y en 5 meses, el video musical en YouTube superó las 40 mil reproducciones.

El videoclip de la canción fue protagonizado por la bailarina barranquillera Andrea Valdiri - crédito Diego Daza/YouTube

La canción forma parte del álbum A to’ timbal, y su video fue grabado en Barranquilla bajo la dirección de Deimar Gámez y la producción de Daniel Olivella. En el video participa la barranquillera y eso se dio después de que al artista vallenato lo relacionaran sentimentalmente con la bailarina.

“Antes de de entrar al tema de La foto siempre se había rumorado, en Twitter sobre todo, que Andrea Valdiri y Diego Daza andan saliendo, que dañé el matrimonio, porque en todos los bochinches meten a Diego Daza, pero yo siempre me reí y dije vamos a darle gusto a la gente, vamos a poner a Andrea Valdiri de modelo de La foto, para que hablen con ganas. La llamamos y con todo el equipo de trabajo de ella aceptaron esta propuesta y así hicimos el video, ella tuvo la estrategia de subir una foto que en el fondo apareciera yo en una bata, las personas le daban zoom y se empezaban a dar cuenta. Algunos decían que era yo y otros decían que no me parecía. Así fue, causó una gran revuelo nacional, fuimos tendencia y nos hicimos viral”, contó para este medio el artista vallenato.

Diego Daza y Andrea Valdiri causaron revuelo con la canción 'La foto' - crédito @andreavaldiri/Instagram

Diego Daza ha consolidado su carrera en la música vallenata no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. En la actualidad, prepara una gira por Estados Unidos y Chile. En el país norteamericano, el calendario de presentaciones incluye las siguientes fechas: 19 de septiembre en Orlando, 20 de septiembre en Miami, 21 de septiembre en Houston, 26 de septiembre en Dallas, 27 de septiembre en Atlanta y 28 de septiembre en San José, California.

En cuanto a su agenda en Chile, está prevista una doble jornada el 16 y 17 de septiembre en Santiago de Chile. No es primera vez que el artista se presenta en otro país debido a que ha tenido presentaciones destacadas en diferentes países, incluyendo Venezuela, donde su actuación en el evento “Amanecer Vallenato” en Maracaibo recibió elogios y logró agotar entradas.