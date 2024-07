Caso Ungrd: Defensa de Olmedo López reiteró su solicitud de protección y garantías por su colaboración con la justicia

La defensa insiste en que se respeten los derechos procesales de López para asegurar un juicio justo y equitativo - crédito Colprensa

El abogado José Luis Moreno, encargado de la defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López, reafirmó la plena disposición de su cliente para colaborar con la justicia. Moreno indicó que López estuvo proporcionando pruebas relevantes y seguirá haciéndolo a lo largo del proceso judicial.

“El señor Olmedo López le ha puesto la cara al país, le ha puesto la cara a la justicia y lo seguirá haciendo. Lo único que solicita esta defensa es seguridad y protección para que pueda continuar diciendo la verdad”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El llamado a la protección surge en medio de un tenso escenario judicial, donde los implicados en casos de alto perfil frecuentemente enfrentan riesgos personales y profesionales. La defensa insiste en que se respeten los derechos procesales de López para asegurar un juicio justo y equitativo.

Audiencia de Olmedo López y Sneyder Pinilla - crédito Fiscalía

Olmedo López alertó un día antes de la petición de su defensa sobre amenazas en su contra por parte de “poderosos” que, según él, buscan silenciarlo debido a sus revelaciones sobre corrupción dentro de la entidad. Esta denuncia fue realizada a través de un video en el que López afirmó que facilitó más de 300 folios con pruebas a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación.

“Hoy quiero contarle al país que tengo miedo, tengo miedo porque sé qué poderosos me quieren silenciar, poderosos que le temen a que se conozca la verdad, la verdad que decidí contar, la verdad que he contado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, más de 300 folios con pruebas he entregado a la Fiscalía”, dijo López.

En su mensaje, López destacó que están implicados varios congresistas y ministros del gobierno de Petro en tramas de sobornos ligados al impulso de reformas. Asimismo, solicitó la protección de las autoridades: “Le pido a la Fiscalía, a la justicia, que me brinden garantías, protección y seguridad para mí y para mi familia, para seguir contando la verdad”, concluyó.

Olmedo López sostiene que poderosos intentan silenciarlo debido a sus revelaciones sobre corrupción - crédito Colprensa

Olmedo López y Sneyder Pinilla no aceptaron cargos

Sneyder Pinilla, ex subdirector del manejo de riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), junto con Olmedo López, director, y Luis Eduardo López Rosero, contratista, asistieron el jueves 25 de julio a una audiencia desde las 9:00 de la mañana donde se les imputaron formalmente cinco delitos. Los principales protagonistas en el escándalo de corrupción, sin embargo, no aceptaron responsabilidad alguna.

“Quiero que sepan que yo siempre he estado dispuesto a decir la verdad y nada más que la verdad: a pesar de que temo por mi vida y porque esto implica a personas bastante poderosas. Pero como me encuentro en la búsqueda de un principio de oportunidad, su señoría, no acepto los cargos”, señaló Pinilla durante la audiencia.

La estrategia judicial adoptada por los implicados busca mantener abierta la posibilidad de seguir negociando con la justicia. Como resultado, los acusados quedaron vinculados al proceso que investiga sus responsabilidades en delitos tales como concierto para delinquir, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.

Los principales protagonistas en el escándalo de corrupción, sin embargo, no aceptaron responsabilidad alguna - crédito Colprensa y redes sociales

El caso en cuestión se centra en un contrato de 46.800 millones de pesos destinado a la compra de 40 carrotanques, cuyo objetivo era suministrar agua a las comunidades sedientas de La Guajira. No obstante, estos vehículos terminaron abandonados y oxidados en una guarnición militar. Adicionalmente, el contrato incluyó un sobrecosto de 7.700 millones de pesos, lo que generó gran revuelo y escrutinio público.

La negativa de los implicados a aceptar los cargos es vista como un movimiento estratégico para buscar un principio de oportunidad en medio de imputaciones que siguen levantando sospechas y preguntas sobre uno de los más grandes escándalos en la historia reciente de la Ungrd.