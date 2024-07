Alejandro Riaño se refirió a amenazas por las burlas a la camiseta del Bucaramanga: “Eso es todo un personaje”

El humorista se burló de la derrota de Santa Fe en la final del fútbol colombiano - crédito @JuanpisLiveShow

El humorista Alejandro Riaño respondió a la controversia y amenazas que ha recibido tras un acto en el que limpió su escritorio con una camiseta del Atlético Bucaramanga, actual campeón del fútbol colombiano, durante un espectáculo con su personaje Juanpis González.

El acto, que fue duramente criticado, incluso por figuras como el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, generó una ola de indignación en redes sociales y entre la afición del equipo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por tal motivo, en una entrevista para la emisora La Kalle, Riaño, conocido por su personaje satírico que critica diversos aspectos de la sociedad, expresó su desconcierto por la magnitud de las amenazas recibidas: “Ojalá lo maten, por acá no se aparezca o lo quebramos”, dijo sorprendido el humorista, refiriéndose a los mensajes violentos que ha recibido.

Según Riaño, es paradójico que se hable con tanto respeto de una camiseta mientras se amenaza la vida de una persona: “Es entendible que salgan a decir: ‘La camiseta se respeta’, pero ya cuando viene el irrespeto y que ojalá lo maten, por acá no se aparezca o lo quebramos, me parece que se revisen un poco el tema de la camiseta se respeta, pero la vida no, entonces, matemos al otro”.

Por ejemplo, el alcalde Beltrán utilizó su cuenta en la red social X para expresar su rechazo al acto de Riaño. En respuesta, el humorista afirmó que: “Al alcalde, yo creo que lo primero es que está peor que Petro, están muy parecidos tuitiando y de tiktoker además, entonces que se pongan a gobernar”.

Beltrán le pidió a Riaño respetar al Atlético Bucaramanga - crédito @Soyjaimeandres/X

En cuanto al acto con la camiseta, Riaño aclaró que su personaje no refleja sus propias opiniones, sino que es una construcción teatral destinada a resaltar y criticar comportamientos negativos como el racismo y la xenofobia.

“No es que yo me escude, porque ayer muchos de los mensajes eran: ‘Entonces el señor Alejandro Riaño va en un carro y mata a alguien y se pone las gafas y dice que era el personaje’. No, dentro de un contexto de un programa, es creado con ese fin, precisamente para denunciar a personajes irrespetuosos como Juanpis, machistas, clasistas, racistas, xenófobos, homófobos, todo lo que para mí como Alejandro Riaño está mal”, agregó Riaño.

Además, explicó que durante la entrevista con el futbolista Hugo Rodallega utilizó su show para hablar de temas como el racismo en Colombia, una problemática que considera importante y que, según él, pasó desapercibida frente a la polémica generada por la camiseta: “Nadie dijo del tema del racismo, nadie le importó, pero sí lo de la camiseta”.

El artista aseguró que las amenazas recibidas son una exageración desproporcionada a su acto con la camiseta del Bucaramanga - crédito Netflix

En ese sentido, resaltó la importancia de su personaje para denunciar actitudes y valores negativos, pues indicó que Juanpis González es la antítesis de lo que él mismo promueve en su vida personal y en la educación de sus hijos: “Eso es todo un personaje que para mí representa el antivalor, es todo lo contrario a lo que yo les enseño a mis hijos.”

Por otro lado, la representante a la Cámara por Santander Erika Tatiana Sánchez manifestó que programas como el de Juanpis González deberían ser censurados en Colombia, postura que Riaño consideró lamentable, por lo que el humorista defendió la libertad de expresión y criticó la censura: “Lamentable que tengan que censurar, acá debería haber una libertad de expresión de la cual siempre se habla que no existe.”

Finalmente, Riaño expresó su disposición a disculparse si alguien se sintió ofendido por el acto con la camiseta del Bucaramanga: “No tengo ningún problema con salir y pedir disculpas si les molestó y lo hago públicamente”, añadió; sin embargo, rechaza categóricamente el nivel de odio y las amenazas de muerte que ha recibido.