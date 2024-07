Manuel Medrano reveló la verdad detrás del penoso momento junto Jared Leto en el FEP 2024

El cantante colombiano rompió el silencio y detalló lo ocurrido esa noche, que para él fue memorable crédito - Ocesa

Manuel Medrano, reconocido por éxitos como Afuera del planeta, ha alcanzado un nuevo éxito en su carrera musical, al compartir escenario con el icónico Jared Leto durante el Festival Estéreo Picnic 2024.

Lo que prometía ser un momento estelar en su trayectoria musical se vio envuelto en controversia cuando algunos críticos y usuarios de redes sociales cuestionaron su actuación, alegando que no estaba familiarizado con la canción Stuck, elegida para la presentación.

En una reveladora entrevista exclusiva con Roberto Cardona, en el programa 40 Copas, Medrano rompió el silencio y detalló los entresijos de esa noche memorable. El cantautor confesó que la oportunidad de unirse a Leto surgió prácticamente de la nada, apenas horas después de concluir un concierto en Bogotá. “Fue una sorpresa incluso para mí”, admitió Medrano. “Recibimos el mensaje de que Jared Leto quería que interpretara Stuck en el Estéreo Picnic, y sin dudarlo, aceptamos”.

“Fue una sorpresa incluso para mí, se comunicaron con nuestro equipo y me indicaron. Fue el mismo día del evento, yo tenía un concierto en Bogotá y cuando me baje del escenario tipo 12 o una de la mañana, me mandaron el mensaje. “Oye, Jared Leto quiere que cantes Stuck en el Estéreo Pícnic” y nosotros dijimos que sí, de una”, agregó el cantante.

Sin embargo, la preparación fue apresurada. Confirmaron los detalles del espectáculo apenas horas antes de su inicio, dejando a Medrano con poco tiempo para ajustarse. Aunque se había preparado diligentemente, los nervios y la magnitud del evento provocaron que olvidara parte de la letra durante la presentación. “Nosotros sabíamos que había cosas que se me iban a olvidar, por eso, me escribí la primera frase del primer verso”, explicó Medrano, señalando el telepronter improvisado que utilizó en el escenario.

A pesar de los contratiempos, Medrano describió la experiencia como transformadora. Compartir el escenario con Leto, frente a una multitud de más de 50,000 personas, fue un hito significativo en su carrera. “Fue una experiencia maravillosa”, aseguró Medrano. “Marcará mi vida para siempre”.

Manuel Medrano y su nuevo sencillo ‘Luna’: Un viaje melódico de poesía y arte

El reconocido artista colombiano, galardonado con dos Latin Grammy, ha vuelto a cautivar al público con el lanzamiento de su último sencillo, ‘Luna’, parte fundamental de su tercer álbum de estudio titulado ‘Perfecto’, disponible desde mayo pasado.

Recientemente laureado como ‘Mejor Artista Pop’ en los prestigiosos Premios Heat, celebrados en Punta Cana, República Dominicana, Manuel Medrano emocionó a la audiencia con una interpretación vibrante de ‘Luna’. Acompañado en el escenario por el renombrado pianista estadounidense Arthur Hanlon, Medrano demostró una vez más su destreza musical y su capacidad para entrelazar poesía y melodía en una actuación memorable.

‘Luna’ no es solo una canción más en la carrera de Medrano, sino una colaboración especial donde el piano de Arthur Hanlon añade una capa de magia que eleva la canción a nuevas alturas. La fusión entre la emotiva interpretación vocal de Medrano y la maestría pianística de Hanlon ha dado como resultado una obra de arte sonora que resuena profundamente con el público.

“Siempre soñé con grabar una canción que fuera solo piano y voz, y ‘Luna’ desde el principio fue esa canción para mí”, comentó Medrano sobre la creación del tema. “Quería que el piano fuera más que un acompañamiento; quería que fuera una pieza mágica que transformara la canción en algo excepcional. Invitar a Arthur a colaborar fue una decisión natural, y la sinergia entre su talento y el poder de esta canción ha creado algo realmente espectacular que conecta profundamente con nuestra audiencia”.

Con ‘Luna’, Manuel Medrano continúa consolidándose como uno de los artistas más importantes del panorama musical latinoamericano, combinando sensibilidad lírica con una habilidad excepcional para evocar emociones a través de su música.