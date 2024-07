Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina, sorprendió con dedicatoria a su hijo: “Estos meses sin ti fueron desafiantes”

Gabriel Coronel se reencontró con su hijo Lorenzo y dedicó amoroso mensaje - crédito daniela_ospina5/Instagram

Gabriel Coronel sostiene una relación con Daniela Ospina, expareja de James Rodríguez, se conocieron en 2018, meses después de la antioqueña se radicará en Miami. Pero no fue hasta 2023 en que la pareja confirmó su relación y contrajeron matrimonio; además, de anunciar la llegada de su primogénito como esposos.

En junio de 2024, el actor sorprendió con unas declaraciones en las que informó que se ausentaría un tiempo debido a su participación en Top Chef VIP en su tercera temporada. “Solo puedo viajar a ver a la familia cada 20 días. Es difícil estar lejos de ellos, pero cada vez que me encuentro con Lorenzo, veo a un bebé lleno de logros, donde se ve el amor tan grande que ha recibido”.

La exesposa de James Rodríguez junto con pareja y sus hijos Lorenzo y Salomé - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Aunque pudo visitar a su familia con periodos cortos de tiempo, la distancia de su hijo Lorenzo era lo que más afectaba al venezolano en su participación en el reality de cocina de la cadena Telemundo. Pero, por azares del destino, Coronel fue el recién eliminado de la competencia, por lo que finalmente pudo reencontrarse con su familia después de más de mes y medio distanciados.

Después de haber resultado eliminado, Gabriel publicó una serie de fotografías junto al menor, disfrutando de la playa y de esa emoción que lo embargó de poder reencontrarse con Lorenzo. Y es que el artista venezolano destacó las enseñanzas que ha tenido esta etapa como papá junto al menor, por lo dedicó unas sentidas palabras.

Esposo de Daniela Ospina dedicó amoroso mensaje a su hijo Lorenzo - crédito @gabrielcoronel/Instagram

“Llegaste a esta vida a enseñarme que el amor infinito existe … Me has hecho disfrutar de esta universidad llamada paternidad donde solo miro al cielo para agradecer tu existencia. Te extrañe mi @lorenzo_coronel11, estos meses lejos de ti fueron desafiantes, pero sabes que, @daniela_ospina5 es lo mejor que nos pudo pasar y te cuido como siempre lo soñé… Gracias, gorda por ser tan especial … Te amamos 😍”, escribió el artista en el pie de foto de la publicación.

Las postales encantaron a los seguidores de Coronel, que rápidamente reaccionaron al emotivo mensaje que dedicó a su retoño, con comentarios cómo, por ejemplo: “Que bellos 🙏🙏🙏 Dios bendiga esa bella familia”; “qué lindos 😍🙌❤️ Dios los bendiga y proteja siempre 🙌”; “siempre siendo el príncipe azul que muchas envidiamos de Daniela Ospina”; “el mejor premio siempre será el poder estar al lado de a familia”, entre otros.

Cómo se sintió Daniela Ospina tras romper con James Rodríguez

Daniela Ospina reveló cómo se sentía en la relación con el futbolista James Rodríguez - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Recientemente, Ospina fue la invitada a conversar en el pódcast de las creadoras de contenido Calle y Poche, en el que habló de diversos temas como su relación con el futbolista, su rol como empresaria y las críticas por su apariencia física. De acuerdo con la antioqueña, se sintió “menospreciada” como mujer y especialmente, cuando decidió comenzar a involucrarse en el mundo de las redes sociales y su empresa de ropa deportiva. Sin embargo, siempre pensó que iba a conseguir todo lo que se propusiera: “voy para el frente”.

Adicionalmente, insistió en que aprendió mucho de cada uno de los obstáculos que se presentaron en el camino, como esa vez en que la llamaron “travesti” por su apariencia física, no sin antes dejar claro que no la pasó mal junto al deportista.

“En su momento me dijeron que parecía un travesti fue como uno de los momentos más duros y todavía me lo siguen diciendo y de verdad ya entiendo que viene de muchas falencias de la persona que lo dice […] En su momento que me lo decían, no me sacaba una fotografía o quizás yo tampoco sabía posar, no sabía pararme porque venía de un mundo del deporte, donde esto me coge por sorpresa”, concluyó.