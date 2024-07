Sujeto atacó brutalmente a cuidadora de perro que se orinó en la fachada de su casa

El agresor fue identificado como Edwin Londoño - crédito @DenunciasAntio2 / X

Un escandaloso hecho de intolerancia ocurrió a mediados de julio (2024) en el barrio el Granizal, noroccidente de Medellín, por cuenta de una discusión entre vecinos por el lugar en el que deberían o no hacer sus necesidades las mascotas del sector.

Así quedó registrado en un video compartido a través de diversas plataformas de denuncia, en el que se ve a un hombre sin camisa agredir brutalmente a la cuidadora de un perro que, al parecer, orinó en la fachada de su casa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El sujeto, que estaba en compañía de otras dos mujeres, no se detuvo hasta propinarle varios golpes en la cara. Una situación que habría alertado a miembros de ambas familias que, con máxima precaución, intervinieron.

Su mascota habría orinado la fachada del atacante - crédito @DenunciasAntio2 / X

Las acompañantes del agresor, que, minutos antes, habrían iniciado la discusión, lo retuvieron; mientras, otro hombre intentaba consolar a la mujer que fue golpeada, para luego atender sus heridas.

El atacante fue identificado como Edwin Londoño y, según los habitantes del barrio Granizal, otros residentes temen que pueda seguir actuando de manera violenta contra los miembros de la comunidad e, incluso, sus mascotas.

“Animales de este tipo merecen ir a la cárcel, si no la próxima vez que el perro se orine en la puerta podríamos hablar de una historia de feminicidio”, “Miserable”, “Este individuo, con seguridad, no es la primera vez que agrede a una mujer”, “Quienes lo acompañan deben compartir la responsabilidad”, “La familia está viviendo con un asesino en potencia y no se han dado cuenta o lo están alcahueteando”, se lee en algunas de las reacciones a la publicación.

En Bogotá, la mascota de una pareja de adultos mayores fue atacada hasta la muerte tras ladrarle a dos transeuntes:

Un inquietante episodio de maltrato animal conmocionó a los habitantes del barrio Jerusalén (localidad de Ciudad Bolívar), cuando el jueves 11 de julio, dos hombres acompañados por un pitbull blanco atacaron a la mascota de la familia Torres: Chumilias, apuñalándola hasta la muerte.

Ana Torres, en un video publicado en redes sociales, describió cómo Chumilias se encontraba detrás de la reja de su vivienda cuando los agresores cruzaron la calle para atacar. Pese a que la mascota solo ladró desde el otro lado de la calle, fue brutalmente agredida frente a su cuidadora, que no pudo intervenir debido a su avanzada edad.

Su cuidadora de la tercera edad vio cuando lo atacaron - crédito Ana Torres / Facebook

Torres destacó en su denuncia que: “Este par de tipos que se ven en la imagen, en la carrera 45 con calle 60 sur, atacaron a una mascota de dos abuelos de 85 y 80 años que estaban en la casa. La mascota solo les ladró de un andén a otro, no les hizo nada, pero ellos lo atacaron con un cuchillo, frente a la abuela. Indefensa, fue amenazada por los agresores que salieron y se fueron tranquilos”.

La comunidad se encuentra preocupada frente a la posibilidad de que los responsables permanezcan libres y temen nuevos ataques. Mientras, la familia Torres ha establecido una línea de contacto (3123190207) para recibir información que pueda ayudar a identificar y detener a los culpables.

Ambos sujetos aún siguen sin ser identificados por las autoridades - crédito Ana Torres / Facebook

“Necesitamos que nos ayuden a encontrarlos. Estos tipos son un peligro para la sociedad, si hicieron esto con una mascota indefensa —de la que todos los vecinos pueden dar fe que no era agresiva, no atacaba, acompañaba a dos adultos mayores—. ¿Qué podrán hacer con un niño o con otro animal?”, sostuvo Ana Torres, en un llamado desesperado a que se haga justicia por la mascota de sus abuelos.

Canales de denuncia por casos de maltrato animal en Bogotá:

• Línea contra el maltrato animal 01 8000 115 161.

• En caso de que el maltrato esté ocurriendo en flagrancia o el animal se encuentre en una urgencia vital, puede comunicarse con la Línea Única de Emergencias 123.

• Por medio del correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co

• En caso de que el maltrato esté ocurriendo en flagrancia o el animal se encuentre en una urgencia vital, puede comunicarse con la Línea Única de Emergencias 123.

• El Sistema Bogotá Te Escucha en donde se pueden adjuntar fotos y/o videos como evidencia.