Por “hacer de Superman” motociclista terminó clavándose contra particular en Santa Marta

Un grupo de motociclistas que ponía a prueba su destreza a la hora de realizar maniobras peligrosas en cercanías a la terminal de transportes de la capital del departamento del Magdalena se hizo viral, luego de que uno de sus integrantes chocara contra una camioneta de alta gama al imitar la pose, conocida entre acróbatas profesionales ya aficionados, como Supermán.

Así quedó registrado en un video compartido a través de las redes sociales en el que varios samarios se muestran preocupados por el estado del motociclista, una vez impacta con la parte trasera de la camioneta.

Y es que el impacto habría sido tal que, al resbalar e impactar con el suelo, varias chispas salieron despedidas del vehículo y sus demás compañeros se reintegraron rápidamente para evitar caer.

“En vía publica...”, “Los familiares y amigos: no te tocaba parcero. El parcero:...”, “¿Soy la única a la que no le da pesar? si algo le pasó fue por irresponsable”, “¿no estaba buscando una manera de matarse?”, “Es seguro que no lo volverá a hacer”, se lee en algunas de las reacciones la publicación.

Motociclistas fueron los únicos actores viales en registrar un aumento en accidentes fatales durante el 2023

Durante el 2023, la Agencia Nacional de Seguridad Vial implementó múltiples estrategias para reducir la siniestralidad y aumentar la conciencia vial en el país. Y, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), estas acciones resultaron efectivas, reflejando una disminución del 12% en las víctimas fatales en comparación con 2022, considerando el aumento registrado ese año.

Los datos del ONSV muestran que durante cinco meses del año pasado (enero, marzo, julio, septiembre y octubre) se registró una reducción en la cantidad de fallecidos por siniestros viales. Mariantonia Tabares Pulgarín, directora general de la Agencia, declaró que seguirán colaborando con las entidades de transporte y las autoridades locales para mantener esta tendencia a la baja.

Adicionalmente, 16 departamentos y 17 ciudades capitales lograron reducir las fatalidades por siniestros viales en 2023 en comparación con 2022. Boyacá y Quindío destacaron con una disminución de 13,2% y 19,8%, respectivamente. Entre las ciudades más destacadas se encuentran Manizales, Armenia y Tunja, con caídas del 19,2%, 20,6% y 21,2%.

No obstante, sigue siendo preocupante el aumento del 6% en las muertes de motociclistas, quienes representaron el 62% de los fallecidos entre enero y diciembre de 2023. Este incremento contrasta con la reducción en todos los demás actores viales.

¿Cómo disminuir la siniestralidad vial en el país?

En los primeros meses del 2024 tan solo Bogotá registró cerca de 1.000 motociclistas lesionados y 29 fallecidos en accidentes de tráfico. Un dato que va en línea con las estadísticas nacionales para el 2023, cuando más del 60% de las víctimas mortales en las vías eran usuarios de motocicletas.

Mariantonia Tabares, directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), destacó en entrevista para Citytv que la calidad y la higiene del sueño para prevenir accidentes de tráfico. Según la funcionaria, una revisión preoperativa tanto para carros como para motocicletas es vital para reducir los incidentes viales.

Tabares recomendó a los conductores hacer revisiones periódicas de su vehículo antes de salir. “Los líquidos de frenos, el aceite y los frenos son fundamentales para evitar siniestros viales. Estar atentos a estos factores puede ser determinante en la seguridad vial”, afirmó Tabares.

Además, la ANSV insistió en la necesidad de que los miembros del gremio utilicen correctamente los implementos de seguridad como los cascos y elementos que aumenten la visibilidad en las vías.

“Es recomendable que las personas que conducen motos usen chalecos o chaquetas reflectivas durante la noche; mientras que los vehículos deben circular con las luces encendidas. Respetar siempre los límites de velocidad es igualmente esencial”, señaló la directora.