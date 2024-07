Ministros del Gobierno Petro se habrían quedado dormidos en medio la instalación del Congreso: las redes sociales estallaron

Usuarios en las redes sociales insinuaron que los ministros del Gobierno llegaron cansados al Congreso - crédito Presidencia de la República y @AldairJ_R/X

En medio del discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación de una nueva legislatura en el Congreso de la República, tres ministros del actual Gobierno fueron captados en mientras aparentemente estaban durmiendo.

Durante la intervención de Petro, que se centraba en temas clave de su administración, incluyendo reformas sociales y la política de paz, las cámaras mostraron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago y al de Defensa, Iván Velásquez, cerrando los ojos por unos minutos.

Las redes sociales no perdonaron a los funcionarios y de inmediato reaccionaron. Desde ciudadanos hasta políticos y periodistas comentaron sobre lo sucedido.

El usuario identificado como Aldair Rodríguez en X, escribió: “Al parecer los ministros del Gobierno llegaron al Congreso cansados. Varios han sido ‘pillados’ durmiendo mientras el presidente @petrogustavo da su discurso”.

Las redes sociales reaccionaron a los ministros del Gobierno Petro quienes se habrían quedado dormidos en medio la instalación del Congreso - crédito @AldairJ_R/X

Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, escribió en su cuenta de X: “Así se encuentra la salud de los Colombianos… necesitamos que el Ministro Jaramillo despierte. Tanta mentira en el discurso de su jefe lo durmió. Pobre de Colombia”.

El senador arremetió contra el ministro de Salud luego de que cerrara los ojos durante la instalación del Congreso - crédito @honohenriquez/X

Por su parte, el columnista Daniel Samper Ospina publicó: “Si lo ven dormido, no lo despierten: es mucho menos peligroso así…”.

Daniel Samper Ospina calificó de "Peligroso" al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito @DanielSamperO/X

La representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, también se pronunció en redes sociales, señalando: “Yo se que es muy aburridor escuchar tanta mentira de su jefe. Despierte Ministro que la salud está en crisis”.

Carolina Arbeláez aseguró que "es muy aburridor escuchar tanta mentira" de Gustavo Petro - crédito @kroarbelaez/X

El vicepresidente II de la Cámara de Representantes, Juan Espinal, escribió en X: “Otro Ministro bien dormido, y la seguridad del país llevada… ¿será que el problema del Gobierno Petro es que el presidente con sus cuentos duerme al gabinete?”, refiriéndose al video en el que se ve a Iván Velásquez bostezando en medio de la instalación del Congreso.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue captado bostezando en medio del discurso de Gustavo Petro en la instalación del Congreso - crédito @jberriolopez/X

Sobre Velásquez, el representante Jhon Jairo Berrío también arremetió señalando: “(...) tantas mentiras y babosadas en una hora, a cualquiera le da sueño. Tráiganle a @Ivan_Velasquez_ la cobija y almohada, para que esté más cómodo y díganle que Colombia no tiene problemas de seguridad, que tranquilo”.

Gustavo Petro pidió “perdón por lo sucedido en la Ungrd”

El presidente Gustavo Petro inauguró el nuevo periodo legislativo del Congreso, donde uno de los temas centrales de su discurso fue la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En respuesta a esta situación, Petro ofreció una disculpa, admitiendo la gravedad del escándalo y su impacto en la administración.

“Quiero pedirles perdón por lo sucedido en la Ungrd, lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo no fue una transacción política: él viene de la izquierda desde hace décadas, la cual hace pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico. La corrupción en Colombia es una cultura, atraviesa a todo, a los más ricos y a los más pobres, está entre los que tiene responsabilidades y los que no las tienen”, empezó diciendo Petro.

Agregó: “En medio de las turbulencias de los Olmedos, haber bajado los índices de pobreza es un oasis”, “Disminuir pobreza, injusticia, desigualdad, es lo que me tiene más contento (...) Sacamos 1.6 millones de personas de la pobreza”. Y más tarde, aseguró que su Gobierno, “ha sido eficiente” en la intención de llevar al legislativo las necesidades de la gente, frase que generó risas entre varios parlamentarios.

Petro comenzó su discurso con una disculpa por el escándalo de corrupción en la Ungrd - crédito @infopresidencia / X

En respuesta a lo dicho por Petro, el Centro Democrático se pronunció señalando: Presidente, su perdón no solo es ‘un mal recuerdo’, hoy el escándalo de la Ungrd salpica a varios altos funcionarios de su Gobierno, incluido el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El país necesita respuestas, no solo perdón”, dijo el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, a través de la red social X.

El Centro Democrático reaccionó al discurso de Petro criticando que el país necesita respuestas concretas al escándalo de la Ungrd y no solo una disculpa - crédito @CeDemocratico / X