Mario Duarte reveló que temí a volver a su personaje de Nicolás Mora

El actor barranquillero habló con Infobae Colombia sobre una de los miedos más grandes que ha tenido en su vida, volver a encarnar a Nicolás Mora, un papel que guardó desde que finalizó la primera temporada hace 20 años y, que confesó tuvo pena de interpretar. “Nunca había contado esto, pero cuando lo grabé por primera vez sentí vergüenza de lo que fueran a pensar de mí cuando saliera al aire”, comentó.

Además, reveló que fue lo más difícil de volver a ser el mejor amigo de la protagonista en Betty, la fea, luego de haberse negado a revivir al torpe economista en las otras versiones e incluso en las tablas. “No estuve en la obra de teatro ni en nada de eso porque es un personaje que respeto mucho, así como a su creador”.

La nueva historia que se estrenó por Prime video y, que está siendo tendencia a nivel mundial trajo de regreso al amigo de infancia, vecino, compañero de universidad y confidente de Beatriz Pinzón Solano, Nicolás Mora, un hombre que el público llegó interpretar como la versión masculina de ‘Betty, la fea’: “Sí, se dijo mucho eso y hacían el espejo con ella. Decían que yo era una especie de ‘Nico, el feo’. Eso me llegó de inseguridad porque pensé que mis amigos y la gente se iba a reír de mí”, contó Mario Duarte.

Aceptó hacer parte de esta nueva entrega luego de pensarlo demasiado y, superar los temores que le presumía volver a aquello que le causó inseguridades. “Yo aplico el dicho que donde te dé miedo ahí es, esa es mi mayor motivación para decidir hacer algo, el riesgo que tiene”, añadió sobre las razones por las que se aventuró a caracterizar de nuevo al amigo de Betty, que tendrá un reencuentro muy particular con Patricia Fernández, pero esta vez a través de una aplicación de citas.

El riesgo de interpretar a Nicolás Mora

Para el también músico de 59 años de edad, según reveló a Infobae Colombia, lo más difícil de su regreso, es que nunca más volvió a interpretar al personaje cuyas características le resultan complejas, más para esta época actual. “Cuando recibí la llamada y me dijeron ‘Mario estamos pensando en hacerlo’, yo me quede estupefacto, pensando en qué estaba pasando porque, aunque no creas, me da miedo volver”.

“Tenía muchas dudas de cómo iba a ser, era un proyecto ambicioso y aunque no estaba Fernando Gaitán tanto Prime video como RCN estudios me brindaron la confianza y seguridad de dar el paso adelanto. Sin embargo, si pienso que Betty y Nicolás están una línea delgada del clown, ellos se mueven en un universo medio farsante. No me refiero a que sean falsos, pero de cierto modo están dentro de lo absurdo y burlesco”, comentó el actor acerca del universo de su personaje y el espejo con Beatriz Pinzón Solano.

Otro de los retos a los que se enfrenta Mario es la popularidad que alcanzó la versión original de Yo soy Betty, la fea y el hecho de que jamás consiguió desligarse de su personaje.

“Yo no tengo ningún conflicto con Nicolás Mora. Lo que pasa es que sí hay días en los que me ha agobiado y se me ha venido encima la popularidad del personaje, porque la gente a veces no entiende que yo no soy el personaje. Explicarlo está difícil en la calle, en una esquina, la gente saca el celular y la foto, decirle a la gente ‘yo soy el actor que interpretó a Nicolás Mora’. Todavía en la calle hay gente que me grita ¡Nicolás!, pero pues ya tocó aprender a vivir con eso y reconciliarnos”, destacó.

