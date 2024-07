Gustavo Petro e Iván Name tuvieron un punto en común en el discurso del 20 de julio: autonomía de las regiones

Iván Name y Gustavo Petro hablaron frente al Congreso el 20 de julio de 2024 - crédito Colprensa/Europa Press

En la conmemoración del 20 de julio de 2024, tanto el expresidente del Senado Iván Name, como el presidente de la República, Gustavo Petro, compartieron sus discursos en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

Aunque Name y Petro están en líneas políticas distintas, un tema los unió en ambos discursos, pues el expresidente del Senado se refirió a los problemas que ha dejado el modelo centralista en Colombia, mientras que Petro habló de la paz en los territorios.

El modelo centralista en Colombia ha predominado desde la formación de la nación, dado que concentra el poder de decisión y administrativo en la capital, Bogotá, limitando la autonomía de las regiones.

Bajo este esquema, el gobierno central tiene control sobre los recursos financieros y las políticas públicas de todo el país, aunque se ha argumentado que proporciona mayor cohesión y unidad nacional, ha sido criticado por generar desequilibrios regionales y marginar a las zonas periféricas.

El presidente saliente del Senado, Iván Name, en su discurso frente al Congreso de la República - crédito Canal Congreso Colombia/YouTube

Por eso, Iván Name, despidiéndose del cargo que tuvo durante el último año, habló sobre su trabajo como presidente de la Corporación, aunque también recordó el modelo que eligieron los próceres de la independencia cuando se pensó en la idea de una República.

“Ese modelo de la independencia que se impuso durante el periodo de la conformación como Estado fue el del modelo unitario, centralista, marcadamente presidencialista, la gran equivocación de nuestros próceres”, aseguró Iván Name.

Al respecto, Name agregó que ese sistema de que el poder político en Colombia esté centrado en Bogotá ha generado varios problemas como, por ejemplo, una guerra que lleva más de 200 años.

“Lo digo con un énfasis en esto, porque el futuro de los hombres siempre está marcado por el pasado, nuestra patria se fundó bajo un modelo presidencialista y centralista, es el mismo que hoy nos cobija y que nos lleva ya por 200 años de guerra”, explicó Name.

Sorprendentemente, Gustavo Petro aseguró en su discurso que tiene algunos puntos en común con el saliente presidente del Senado, pues se refirió a la paz en las regiones que se puede alcanzar con el poder de la ciudadanía en los territorios.

Momento del discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso el 20 de julio de 2024 - crédito Carlos Ortega/EFE

“La paz es la transformación del territorio, y en esto quizás con Name tengamos algunos puntos de encuentro, quizás la autonomía de la que usted habla, que habla de las regiones, yo hablo del territorio, esa autonomía es el poder ciudadano en el territorio, es dotar de poder a la ciudadanía en el territorio, que no sean los armados los que le impongan las leyes de facto”.

En este punto, según el presidente, la violencia que se vive en las regiones tiene diferencias con la que históricamente se ha registrado en el país, dado que se puede dividir en tres fases.

Para el presidente, la primera fase fue la que se vivió entre liberales y conservadores, la cual, terminó con una constituyente que comparó con un plebiscito de esa época, luego está la de “la insurgencia contra el Estado o el Estado contra la insurgencia”, de la cual aseguró venir él, mientras que la tercera fase es la violencia que ha generado la economía ilícita.

“La violencia que vivimos hoy es la violencia de la codicia, es la guerra de la economía ilícita, no tiene banderas ideológicas ni políticas, no es ni roja ni azul como antaño, y tampoco es socialista o procapitalista como hace poco. La violencia de hoy se mantiene en los territorios donde existe economía ilícita porque su gasolina es la economía ilícita y su objetivo es la economía ilícita. Por eso no hay ya formaciones de ese tipo que vengan a Bogotá, a las grandes ciudades en realidad, sino que conquistan un territorio que es estratégico para realizar la economía ilícita”, aseguró el presidente Petro.