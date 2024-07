⁠Epa Colombia reveló las razones del porqué no hace una donación con los productos que perdió

Epa Colombia habló de los fraudes que impactaron su negocio de keratinas - crédito @SamuelP85959477/X

Daneidy Barrera, conocida en las diferentes plataformas digitales como Epa Colombia, reveló que su empresa de productos capilares sufrió una gran pérdida financiera debido a un suministro de materia prima defectuosa. Este incidente ocasionó un daño económico estimado entre 800 y 900 millones de pesos, lo cual afectó gravemente su negocio.

La influencer y empresaria compartió esta situación con sus seguidores mediante una serie de publicaciones en sus redes sociales, según contó la estafa ocurrió cuando un proveedor le entregó material de mala calidad que no cumplía con los estándares necesarios para la fabricación de sus productos de keratina. Esto la obligó a desechar el inventario completo para evitar riesgos a sus clientes: “Amiga, se van como dos o tres mulas para que tú sepas que perdí alrededor de 800 a 900 millones de pesos,” aseguró la bogotana en uno de sus videos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La empresaria bogotana compartió en redes sociales los motivos fiscales y legales que le impidieron donar los productos que perdió - crédito @chismescalientescol/Instagram

Los seguidores de la bogotana le cuestionaron las razones del porqué no regalar el material, pero ella reveló los verdaderos motivos: “Me están diciendo mucho como que: Amiga, regale esos ‘postcuidados’ a las personas que lo necesitan. Te voy a contar amiga. La pérdida de la materia prima, pues fue grandísima”.

La creadora de contenido explicó que tuvo que destruir los productos como una medida fiscal para evitar la tributación adicional por parte de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales): “Si yo te lo regalo, pues ante la Dian, que es en Siigo, que es donde se le reporta a la Dian el inventario que uno tiene, que es el que factura, va a creer que, amiga, que existe o que yo lo vendí y no le estoy dando el 19% y a la Dian hay que darle el 19% sobre todo. Entonces amiga tendría tres pérdidas”, aclaró.

Epa Colombia se vio obligada a desechar su inventario completo -crédito @epa_colombia/Instagram

Asimismo, indicó que este procedimiento le permite descargar el 19% del impuesto del inventario. “En cambio, si lo mando a destrucción, me dan un acta, el cual puedo bajarla de Siigo y pues amiga no tendría que asumir el 19 %, sino que lo descuento del inventario. Entonces ha sido eso amiga, para que tú sepas”, añadió.

La bogotana expresó su frustración debido a la situación con sus productos, mientras les contaba a sus seguidores que tuvo que utilizar varios camiones de gran tamaño para llevar los productos al centro de destrucción: “Ayer y hoy amiga, ya van cuatro mulas. Ha sido increíble (...) Amiga, quiero que sepas que he estado un poquito triste”, manifestó.

La bogotana compartió su frustración en sus redes sociales por su gran daño económico -crédito Colprensa

A pesar de recibir muchas sugerencias de sus seguidores para donar los productos afectados, Epa Colombia destacó que no puede hacerlo debido a las complicaciones fiscales y legales.

Después de las declaraciones de la colombiana, su comunidad de seguidores mostró su apoyo con comentarios de solidaridad: “Sos una guerrera llena de bendiciones... para adelante amiga un abrazo”; “Anda amiga fortaleza tú eres una mujer guerrera para adelante”; “Pa delante”; “Amiga se te ve la tristeza en la carita. Pero eres una mujer maravillosa echada para adelante. Lo que perdiste se te va a triplicar. Tienes un corazón gigante. Y no te preocupes que entendemos que no puedes regalar. Dios te siga bendiciendo”, son algunas reacciones de sus seguidores.

La influencer bogotana explicó que no puede donar productos por complicaciones tributarias - crédito @epa_colombia/Instagram

A pesar de que sus fanáticas me pidieron que publique el proveedor que la estafo, ella aclaró que, aunque podría revelar la identidad de la persona responsable del engaño, prefiere abordar el problema de manera privada: “Amiga, yo sé que si hago una historia destruyo a la persona que me vendió la materia prima y las personas que me hicieron el daño, pero no, amiga, no quiero pagar con la misma moneda. Yo sé hacer dinero, sé vender”.