Luis Zubeldía, técnico de São Paulo, perdió la paciencia con los periodistas por culpa de James Rodríguez: “Hablen con el presidente”

Con la actuación de James Rodríguez en la Copa América Estados Unidos 2024, los jugadores de la selección Colombia se preparan para los próximos retos en sus respectivos clubes.

El volante talentoso del São Paulo de Brasil tiene su futuro en vilo, debido a la situación de no tener la confianza necesaria por parte de Luis Zubeldía en el Tricolor paulista.

“Hablen con el presidente”

Pero la noticia no fue solamente la victoria de São Paulo por 1-0 frente a Gremio de Porto Alegre en el estadio Morumbi, con gol de Lucas Moura al minuto 10 de encuentro. El técnico argentino Luis Zubeldía, al ser consultado por James Rodríguez, se mostró molesto por la pregunta y respondió tras el partido de São Paulo vs. Gremio por la fecha 17 de la Serie A de Brasil en las horas de la tarde del 17 de julio de 2024:

“Me gustaría que hablaran con el presidente, con Rui Costa, con Belmonte... (sobre James) sobre los movimientos. Ellos son los encargados de esta situación. Puedo hablar de la parte futbolística, y ustedes saben lo que pienso. El equipo está en un lugar de la tabla que es bueno. Tuvimos varios problemas con lesiones importantes, pero de una u otra manera, fuimos respondiendo”, concluyó el estratega argentino.

En días anteriores, Zubeldía, al ser consultado por el desempeño de James Rodríguez, se mostró molesto a través de sus declaraciones dadas el pasado 11 de julio de 2024, en la derrota de São Paulo el jueves 11 de julio en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte por 2-1.

Zubeldía también habló en la conferencia de prensa sobre su estadía, que había sido cuestionada debido a los rumores que lo ponían fuera de São Paulo debido a la campaña irregular del equipo brasileño, cuestión que fue desmentida por el mismo técnico argentino: “La decisión de quedarme aquí parte del respeto que tengo hacia mi profesión. Lo único que dije fue: pienso en São Paulo, me quedo en São Paulo. Pero la decisión no es solo una cuestión de cariño. También es una decisión profesional. No me permitiría, en las condiciones dadas, dejar un club como el São Paulo, no lo permitiría. Estoy feliz de estar aquí, de vivir partidos dramáticos e intensos”, explicó.

Todo ello, en el contexto de su respuesta el pasado 11 de julio de 2024 tras perder ante Atlético Mineiro, donde respondió a una pregunta sobre el tema de James en el fútbol brasileño: “Mamita querida, estoy con el árbitro encima y me preguntan por James. Creo que James Rodríguez hizo una buena Copa América, razón por la cual me pone contento porque es jugador de São Paulo, segundo porque, a pesar de no conocerlo bien, considero que es una buena persona. Colombia está haciendo un buen campeonato y James ha aportado para que ello ocurra”, declaró Zubeldía tras perder ante Atlético Mineiro por la jornada 16 del Brasileirao.

Datos destacados de James Rodríguez en la Copa América

Los números de James Rodríguez en la Copa América fueron importantes para guiar a Colombia a su segunda final de Copa América. El volante de São Paulo aportó un gol y seis asistencias, y marcó un hito relevante: alcanzó el récord del brasileño Alex en 2004, siendo el jugador que más asistencias ha dado en una misma edición del campeonato.

Además, el gol del 10 y capitán de los Cafeteros aumentó sus estadísticas en cantidad de goles en la tabla histórica de goleadores de la selección Colombia, quedando a solo ocho goles de Radamel Falcao García, quien actualmente es el máximo goleador histórico de los Cafeteros.

La selección Colombia disputará la jornada de eliminatorias en el mes de septiembre (a la espera de contar con James Rodríguez) en donde jugará ante la selección de Perú en el estadio Nacional de Lima y ante Argentina en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.