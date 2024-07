Jhonny Rivera expuso las razones por las que no recibirá a nadie en su casa: “Yo allá no vivo”

El cantante se cansó de que extraños lleguen hasta su puerta a pedir ayuda económica - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Jhonny Rivera es uno de los artistas del género popular que mayor interés despierta entre sus seguidores, por el carisma a la hora de interactuar en público. El cafetero en ocasiones se ha llevado algunos sustos en eventos públicos por la afluencia de personas que lo persiguen para tomarse fotografías; sin embargo, accede con total tranquilidad.

Su autenticidad y cercanía con el público, lo han llevado a que a las afueras de su casa se acerquen personas solicitando de su ayuda. En repetidas ocasiones, el cantante ha solicitado que no se ubiquen a las afueras de su finca, ya que es un espacio de descanso familiar, por lo que no permanece allí constantemente.

Sin embargo, los fans parecen no entender el mensaje, por lo que continúan llegando a las afueras de la vivienda e incluso, hay quienes lo esperan hasta que se acerque cuando informan que no está en el lugar. Esto parece haberle ocurrido recientemente, por lo que envió un contundente mensaje en el que afirmó que no recibiría a más personas allí.

Este mensaje lo envió a través de sus redes sociales mientras grababa un video en el municipio de La Calera, a las afueras de Bogotá: “En mi casa, desde el medio día, hay unos muchachos que están afuera con un bafle cantando … Ya se les ha dicho que no estoy y que no, que ellos me esperan hasta que llegue, que si no es hoy es mañana”,

Según indicó el intérprete de Nuestro amor no pudo ser, su próxima parada será en Cali, donde grabará el video del sencillo El intenso y de allí, tomará rumbo hacia Medellín a una presentación que tiene en Bello, Antioquia. Por lo que agregó puntualmente: “Ellos que no se van y ya les he dicho que ahí no voy a atender a nadie más y así estuviera, se me complicó la situación, se me llena eso allá de personas”.

Su mensaje lo concluyó diciendo que no tiene la seguridad de que todas las personas que llegan a su sitio de descanso “sean personas buenas”.

Cuál fue su mala experiencia con seguidores

Después de narrar la situación por la que atraviesa en estos momentos en su vivienda, recordó la historia de una ocasión en la que recibió a un joven que llegó pidiéndole ayuda para montar un negocio. Según le indicó la persona, estaba cansada de delinquir, secuestrar y atracar a otros, incluso, este personaje le dijo que ya había habado con un reconocido influenciador.

“Como Cossio no lo atendió, entonces le dijo que le iba a dañar un carro y eso yo ya lo tomé como una amenaza. Lo tenía dentro de mi casa e iba con otro … Es complicado, tal vez ustedes no lo entiendan. Es como si cualquier persona forastera, bueno o malo, llega a su casa para pedirle ayuda, usted no tiene la certeza de si esa persona viene con intensiones buenas o malas”, agregó.

Incluso, mencionó que no es fácil este tipo de situaciones, debido a que no cuenta con un equipo suficiente –detector de metales– para saber si vienen con armas o no “les voy a pedir el favor que no vayan más a mi casa, los que van siempre piden que grabe con ellos o a pedir una ayuda económica, trabajo, pero en mi casa no estoy atendiendo a nadie”.

El mensaje del cantante no tardó en viralizarse y rápidamente, las cuentas de variedades replicaron el contenido con opiniones divididas, como: “Qué pereza la gente, pensar que los demás tienen la obligación de ayudarles”; “el problema es que ayudas una vez y se vuelve una esclavitud, porque si no, eres un creído”; “es que la gente abusa de la generosidad de él”; “uy sí, el hogar es algo muy privado”, entre otros.