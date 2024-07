Jessi Uribe mantiene a sus hijos cerca de él con singular detalle en sus conciertos

Jessi Uribe sigue de gira con su 'Despechados World Tour' y reveló cómo se mantiene cerca de sus hijos mientras cumple con su agenda de conciertos - crédito Prensa Jessi Uribe

Jessi Uribe continúa con su actividad en vivo durante 2024, acorde con una cantidad significativa de estrenos musicales a lo largo del año. Primero fue su álbum Pa’ La Cantina, grabado en conjunto con el Grupo Dominio al que perteneció cuando iniciaba su carrera musical. A este le siguió su álbum Pal Barrio, y Las Canciones de mi Padre, en el que une fuerzas con su padre, El Charro Fernando Uribe.

Paralelo a estos lanzamientos el santandereano emprendió una ambiciosa gira, el Despechados World Tour 2024, con la que atraviesa los Estados Unidos, así como varios países de Latinoamérica y Europa. Durante esta serie de presentaciones el intérprete de Dulce Pecado sigue dando pasos de cara a internacionalizar su carrera, algo que viene cumpliendo de manera exitosa en esta gira, en la que se convirtió en el primer artista de música popular colombiana en llenar el Movistar Arena de Chile.

Esta actividad tan intensa le obliga a mantenerse alejado de su familia, que no puede acompañarlo tanto como quisiera en su gira internacional. Eso incluye a su esposa, la también cantante de música popular Paola Jara, pero también a sus hijos, Luna, Sarah, Alan y Roy, fruto de su primer matrimonio con Sandra Barrios. Pese a la distancia, el artista mostró recientemente en sus redes sociales, que tiene un detalle muy particular cada vez que se sube a la tarima para tenerlos presentes.

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, Uribe subió un carrusel de imágenes que culmina con una foto ampliada de su auricular, en la que se puede leer la frase: “te adoro daddy”. El mensaje es un testimonio del cariño que siente por sus hijos y su manera de mantenerlos a su lado en medio de una agenda tan exigente.

Dicha publicación generó una reacción de ternura entre los seguidores del cantante en la sección de comentarios, que no dudaron en expresar su apoyo y cariño hacia el artista. “Te mereces todo lo bonito de esta vida”, “El mensaje en el auricular lo es todo en esta vida” y “Superpapá con sus hijos como prioridad” son algunos de los comentarios destacados.

Jessi Uribe respondió a sus detractores en México por interpretar música regional

Entre los aspectos que le exigen tiempo y energía al cantante, ahora que se encuentra en planes de internacionalizarse, destaca la resistencia que tiene entre un sector del público mexicano. Esto, debido a que en medio del auge que vive el regional mexicano a nivel internacional con Grupo Frontera, Junior H o Carin León entre otros exponentes, descalifican los esfuerzos del colombiano por sumarse a la ola, quizá sin saber el arraigo y la industria detrás de la música popular en el país.

En declaraciones recogidas por La Opinión de México, el santandereano no ocultó el parecido entre ambos estilos, y hasta lo celebró. “Dicen que la música popular [colombiana] se quiere parecer a la mexicana. Pero cómo no, si nace de lo mexicano”, expresó.

El cantante, que a lo largo de su carrera colaboró con figuras como Carín León o Alejandro Fernández, defendió su propuesta artística y aseguró que respeta la influencia del país azteca en su sonido y que al final es su talento el que le permitió afrontar una gira internacional como la que adelanta actualmente. “A mí no me pueden decir nada porque yo respeto lo mexicano y canto las rancheras muy parecido. Así que lo sienten de forma bonita. Me abren las puertas porque saben que hago las cosas bien”, sentenció.

Cabe señalar que, Jessi Uribe se presentó en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara el pasado mes de abril, como parte de la gira Despechados World Tour 2024.