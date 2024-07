The Smashing Pumpkins anuncian concierto en Colombia: confirmadas fecha y lugar del evento

The Smashing Pumpkins, una de las bandas de rock más importantes de los años 90, vuelve a Latinoamérica luego de casi una década - crédito @jasonrenaud/Instagram

La agenda de conciertos en Colombia sigue moviéndose para el segundo semestre de 2024 y todo indica que las últimas semanas el rock acumula una buena cantidad del protagonismo en los anuncios. Luego de confirmarse las presentaciones de Bring Me The Horizon, Paul McCartney y Slipknot (que debió abrir una segunda fecha), ahora se suma The Smashing Pumpkins.

La agrupación estadounidense, una de las más emblemáticas de los años 90, anunció en la mañana del miércoles 17 de julio su regreso a Latinoamérica luego de nueve años (en esa oportunidad pasaron por los festivales Lollapalooza del Cono Sur), como parte del The World Is A Vampire Tour. En esta oportunidad sumaron a Colombia como una de sus paradas, a 12 años de su última presentación en el país.

“Por primera vez en casi una década, Smashing Pumpkins realizará una gira por varias ciudades de América Latina y Sudamérica este otoño. Estas actuaciones principales comienzan en Brasilia, Brasil, el 1 de noviembre, con paradas en São Paulo, Buenos Aires, Quito y Bogotá, antes de concluir en San José, Costa Rica, el 16 de noviembre”, escribió la banda en sus cuentas oficiales.

Si bien ya se confirmó que la presentación de la banda liderada por Billy Corgan será el 14 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, de momento no se anunció desde cuándo se podrán adquirir las boletas o los precios. Se espera que en los próximos días se den más detalles alrededor de esta presentación, que promete ser una de las más intensas del semestre.

Cabe señalar que, de momento, y además de la presentación de The Smashing Pumpkins, el recinto tiene contemplado albergar durante el mes de noviembre las presentaciones de Slipknot (5 y 6 de noviembre), Toto (18 de noviembre), Manuel Medrano (22 de noviembre) y Willy García (23 de noviembre).

The Smashing Pumpkins y la ambición de llevar el rock alternativo más allá

Formados en 1988 en Chicago bajo el liderazgo de Billy Corgan, The Smashing Pumpkins buscó dotar su sonido de influencias más variadas que las del promedio. Mientras buena parte de los grupos del rock alternativo estadounidense terminaban inclinándose por una u otra de sus vertientes, Corgan buscó abarcar tanto como fuese posible.

Eso les permitió destacar en medio del auge que vivió el movimiento grunge en los años 90, haciéndose notar desde su álbum debut Gish (1991), en el que las distorsiones se podían para estremecer por su pesadez como para cautivar por su suavidad, dejando en el proceso clásicos como Rhinoceros o I Am One que llegaron a MTV. Pero el verdadero punto de quiebre llegó con su segundo álbum, Siamese Dream (1993), el que les consagró a nivel internacional y produjo una racha de éxitos radiales como Cherub Rock, Today, Disarm o Rocket que les hicieron imprescindibles para entender dicha década.

Luego, con su ambicioso álbum doble Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) alcanzaron el pico creativo y comercial de sus carreras con clásicos como 1979, Tonight, Tonight, Zero y Bullet with Butterfly Wings, ampliando su rango creativo como nunca antes y, básicamente, consagrándose como una de las bandas más grandes del planeta en ese momento.

En medio de crecientes tensiones entre Corgan y el resto de miembros que derivaron en cambios en la formación, se publicaron Adore (1998) y Machina/The Machines of God (2000), que pese a ser bien recibidos no vendieron tanto como sus antecesores y precipitaron la ruptura en el 2000. Luego, en 2006, Corgan reformó el grupo junto al baterista Jimmy Chamberlin de la formación original, publicando desde entonces seis álbumes de estudio más en los que también abundaron los cambios de formación y que despertaron reacciones divididas entre los fans y la crítica musical.

Desde su reunión, The Smashing Pumpkins tocó dos veces en Colombia. La primera fue en 2010 en el Coliseo Cubierto El Campín (hoy Movistar Arena), mientras que la segunda (y última hasta la fecha) tuvo lugar en el Teatro Royal Center en 2012, como parte de la gira promocional de su álbum Oceania, publicado ese mismo año.

La alineación actual de la banda la conforman Billy Corgan, James Iha (otro de los miembros fundadores), Jimmy Chamberlin y su más reciente incorporación, la guitarrista Kiki Wong, que fue reclutada luego de que Corgan anunciara en redes sociales que estaba buscando un nuevo guitarrista de apoyo.