Sectores políticos reaccionaron a amenazas de disidencias a la COP16: “Genera mucha preocupación”

Un extenso mensaje del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco, generó preocupación sobre el futuro de la realización de la Conferencia de las Partes COP16, entre el 21 de octubre y el primero de noviembre de 2024, en Cali.

De acuerdo con el grupo disidente, este importante evento mundial sobre biodiversidad será un “fracaso”, así se adopten extremas medidas de seguridad: “Su discurso de protección de la naturaleza se derrumbará cuando el pueblo colombiano se dé cuenta de lo que están haciendo sus militares en la Amazonia, cuando se den cuenta del gran acuerdo que pretende hacer con Alemania para la apropiación y explotación de las fuentes de agua, cuando se le destape su papel en la disputa contra Antioquia por las licencias de exportación de oro, o cuando monte la base de monitoreo satelital del comando sur en la isla Gorgona”, publicó el grupo guerrillero vía X.

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa fue una de las primeras figuras políticas en expresar su preocupación frente al anuncio del líder guerrillero, desestimando los anuncios del Gobierno nacional y la Administración local y regional sobre las óptimas condiciones de seguridad de la ciudad en el desarrollo de la conferencia global.

“El Gobierno nacional dice que tiene todo bajo control, la Gobernación del Valle dice que las medidas se están tomando y la Alcaldía de Cali dice que la COP16 no está en riesgo. Sin embargo, semana tras semana, las disidencias de las Farc demuestran lo contrario. Cuando no son videos en la zona de ladera de Cali por redes sociales, son banderas o pancartas en pleno casco urbano. Por no mencionar, cilindros bombas en vías principales como la Panamericana y ahora amenazas públicas de ‘Iván Mordisco’ contra el evento”, dijo el senador, en declaraciones reseñadas por Semana.

El congresista destacó que, a pesar del anuncio del Gobierno sobre el fin del cese al fuego con 24 estructuras, las disidencias han ganado ventaja significativa sobre la institucionalidad, con “infraestructura ilegal y campamentos para entrenamiento en el uso de drones”, así como un considerable incremento de sus filas mediante el reclutamiento forzado, que “según la Defensoría alcanza el 90 % en manos de disidentes”, complementó.

Motoa aseguró que la COP16 podría tener el mismo desenlace de Juegos Panamericanos en Barranquilla, con la diferencia en que esta vez sería la falta de seguridad para la ciudad y las delegaciones invitadas, los motivos de la supuesta cancelación.

“Cali podría quedarse sin la #COP16 como Barranquilla se quedó sin los #JuegosPanamericanos: en ambos casos la negligencia del Gobierno Nacional salió cara. Cabe mencionar, que subestimar a las disidencias de las FARC como lo han hecho la @AlcaldiaDeCali y la @GobValle tampoco ayuda, pues no está nada claro que tengan todo ‘bajo control’”, dijo, vía X.

A su vez, el representante a la Cámara Christian Garcés afirmó que los “beneficios” otorgados a las disidencias provocó las temerarias amenazas del grupo disidente. “Urge que @mindefensa ahora enfrente con decisiones y ofensiva a los ilegales que su propio gobierno fortaleció con la falsa paz total; no más discursos”, indicó en el mensaje.

“Fuerzas vivas del suroccidente deben unirse para instar al gobierno a que active una estrategia militar, social y económica para la región donde las Farc aumentaron control territorial y afectaciones a civiles. Cúpula de @PoliciaColombia y @FuerzasMilCol deben trasladar su despacho a Cali”, puntualizó en la publicación.

Al llamado se sumó la representante Marelen Castillo, afirmando que se debe garantizar la seguridad, en vista de que la “paz total no está dando frutos y las disidencias de Iván Mordisco hoy amenazan el evento y con ello a todos sus asistentes”. Mientras que el concejal Roberto Ortiz rechazó de ‘tajo’ las amenazas “que ponga en riesgo la vida e integridad de los caleños. Esta intimidación para la COP16 es grave y me genera mucha preocupación”, sostuvo.

