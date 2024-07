Natalia y Kevyn, del ‘Desafío’, se reencontraron con beso incluido

Natalia y Kevyn se besan en la casa Beta - crédito Caracol Televisión

En el capítulo 69 del programa Desafío XX, los participantes Natalia y Kevyn protagonizaron un destacado momento cuando se dieron un beso en la casa Beta. El acercamiento entre los dos participantes inició cuando Natalia fue a entregarle el chaleco de sentencia a Arandú.

El episodio desarrollado en la noche del 16 de julio comenzó con una prueba en el box blanco. La presentadora Andrea Serna indicó que el Desafío de sentencia y servicios deben competir dos hombres y dos mujeres de cada equipo, con una pista de relevos y obstáculos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Omega ganó el Desafío de sentencia y servicios en el box blanco - crédito Caracol Televisión

Los escogidos para la prueba fueron Dickson, Glock, Hércules y Yoifer, del equipo Beta, y por Omega participaron Alejo, Francisco, Mapi y Karen. Los victoriosos del desafío fue el equipo Omega, así que tuvo que escoger a un participante para entregarle el chaleco de sentencia, en esta ocasión fue Arandú.

Los ganadores del box blanco decidieron que Natalia llevara el chaleco a la casa Beta, lo que ocasionó un reencuentro con Kevyn, con quien tuvo un romance cuando estuvieron haciendo parte del equipo Alpha; sin embargo, terminaron en equipos diferentes.

Todas las vivencias que tuvieron Natalia y Kevyn en Alpha se dieron e incluso que este último participante entró con pareja al reality de convivencia de Caracol Televisión.

El beso de Natalia y Kevyn sorprende en la casa Beta - crédito Caracol Televisión

El reencuentro y beso de los concursantes sorprendió tanto a sus compañeros como a los espectadores del programa, quienes no tardaron en comentar el episodio en las redes sociales: “Por fin omega volvió a ganar una prueba, su primera victoria en esta etapa”; “Yo cada vez que escucho a Natalia hablar de Kevyn”; “Natalia es tan inservible. Díganle que se imagine que esa es una de las dos huevas de Kevyn y ahí si la agarra con fuerza la impresentable esa de la moza”; “Amo como Alejo le dejó claro a Nata que no van a proteger a Kevyn”; son algunos comentarios en la red social X (antes Twitter).

Natalia criticó a Derly Hurtado, novia de Kevyn, en el ‘Desafío’

Natalia generó controversia después de criticar a Derly Hurtado, pareja del concursante Kevyn, en el programa de competencia Desafío XX. Natalia señaló que Derly no mostró suficiente apoyo hacia su pareja durante la competencia: “Él es un hombre lleno de sueño, yo le digo que sueñe en grande y la mujer que tiene a su lado no lo apoyaba así”.

Natalia generó controversia después de expresar críticas hacia la pareja de Kevyn, Derly Hurtado -crédito Caracol Televisión

Las declaraciones de Natalia surgieron después de observar el comportamiento de Derly en diversas situaciones del programa, lo que, según ella, reflejaba una falta de respaldo hacia Kevyn.

“En un momento fue muy duro, porque yo siempre decía que no me metía en esas cosas. Pero llegó Kevyn y el match que nosotros sentimos era impresionante. Yo le decía a él: ‘Qué rico que tú tuvieras tu pareja y tú dijeras que Nata está hermosa, pero yo tengo pareja’, pero no solo por ser pareja, es porque era tu decisión, pero eso no pasaba”, añadió la participante.

La novia de Kevyn participantes del 'Desafío XX' lanzó pullas contra la relación del joven con Natalia - crédito @derlyhurtado615/TikTok y @kevynrua75/Instagram

Por su parte, Derly Hurtado anunció en sus redes sociales la aparente finalización de su relación amorosa con el deportista y modelo originario de Antioquia. Hurtado habría utilizó su cuenta de TikTok para comunicar la finalización de su relación.

La ruptura parece haber sido motivada por el romance de Kevyn y por los comentarios y reacciones por parte de los seguidores del programa. Derly, con una contundente frase en uno de sus videos: “Un buen corazón NUNCA pierde” y con la canción de fondo que su letra dice: “Cuéntale a la gente que no fui suficiente. Úsame de excusa de por qué no funcionó y hazme todo el daño que sientas necesario”, habría sido su despedida a la relación que tuvo con el participante.