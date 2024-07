Silvestre Dangond envió emotivo mensaje a la selección Colombia tras la final de la Copa América

Tras perder la final ante Argentina, el artista vallenato decidió darle una voz de aliento a la Tricolor y a la hinchada - crédito @silvestredangond/Instagram

A pesar de que las tribunas estaban llenas de amarillo en el Hard Rock Stadium de Miami, pese a forzar el tiempo extra y a pesar de varios rendimientos individuales destacados como los de Davinson Sánchez y Jefferson Lerma, la selección Colombia no pudo gritar campeón por segunda vez en su historia y cayó en la final de la Copa América ante Argentina por 1-0.

Las reacciones en redes sociales son de toda clase. Hay quienes apuntan al trabajo arbitral de Raphael Claus por omitir un posible penalti sobre Jhon Córdoba en el segundo tiempo como responsable de la derrota, y otros cargan contra los jugadores que entraron como relevo debido a que rindieron por debajo de lo esperado, especialmente en comparación con la Albiceleste, pues el hombre del gol, Lautaro Martínez, entró desde el banco de suplentes.

Con todo, prevalece el orgullo y satisfacción con los dirigidos por Néstor Lorenzo tras alcanzar la gran final del torneo, superando en el camino a Brasil y Uruguay, seleccionados que se perfilaban igualmente como candidatos a pelear el título. Entre los que se pronunciaron en esa línea estuvo Silvestre Dangond, que utilizó sus historias de Instagram para transmitir un emotivo mensaje de aliento a los jugadores de la selección Colombia, luego de la derrota.

“Les voy a hablar desde mi inocencia porque yo no soy el experto del fútbol, yo no conozco mucho del tema, yo soy muy emocional con ese tema”, reconoció inicialmente el artista. “Déjenme decirles que lo que pasó ayer [domingo 14 de julio] fue una experiencia muy sentida, muy bonita. Ver a mi selección Colombia en una final, Copa América, contra el campeón del mundo, jugando como nunca”, manifestó.

El cantante vallenato remarcó desde el principio el respeto y la admiración que siente por el equipo ahora que terminó la Copa América, y más allá del resultado. “Yo de tanto tiempo de estar viendo fútbol, es la primera vez que siento que tenemos un equipo, todo el mundo echando pa’ el mismo lado, sin individualismos, sin ego, se les nota el hambre, la pasión, el respeto, el respeto por la camiseta”, expresó, reconociendo la garra y entrega demostrada por los futbolistas a lo largo del torneo y especialmente en la final.

Empresario de Silvestre Dangond reveló cuánto cobra actualmente el cantante por un show - crédito @silvestredangond/Instagram

A continuación, Silvestre le envió un mensaje directamente al plantel que representó al país en la Copa América, motivándolos para mantener ese nivel de juego y de entrega, y a seguir avanzando, “Yo paso por aquí para agradecerles mis muchachos, les agradezco, que sigan así, el camino está por recorrer, están jovencitos, son unos muchachitos, con un futuro muy grande”, dijo, demostrando optimismo alrededor del potencial que tiene el combinado cafetero para seguir acumulando participaciones iguales o más destacadas.

Luego, el urumiteño extendió una invitación a sus seguidores y al público que lamentó la derrota ante Argentina, para que no se asuma la derrota como un fracaso, sino como el punto de partida para afrontar los retos por venir. “No tomemos esto como una derrota, sino como un impulso para lo que viene. Lógico. Queríamos ganar. Jugamos para ganar. No se logró, así es el fútbol”. Para terminar, reafirmó su orgullo por la selección Colombia: “Pero yo, Silvestre Francisco Dangond Corrales, me siento muy orgulloso”, exclamó.

Lo que sigue para la selección Colombia

Varios integrantes de la Tricolor podrían cambiar de club - crédito Getty

Para la Tricolor – que no tuvo recibimiento en Bogotá como se esperaba en un primer momento –, la siguiente tarea será retomar las eliminatorias rumbo al mundial de Norteamérica 2026.

El 5 de septiembre, los dirigidos por Néstor Lorenzo visitarán a Perú, y días después, el 10 de septiembre, recibirán en Barranquilla, ni más ni menos que a Argentina, en la que se presenta como una oportunidad de cobrar revancha por el resultado en la final de la Copa América.