Ahora hay tres disidencias de las Farc en Colombia, así está el panorama de los desertores del proceso de paz

Alias Calarcá, Iván Mordisco e Iván Márquez son los cabecillas de las estructuras - crédito Getty/Colprensa/RedesSociales

Luego de la firma del proceso de paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP, varias estructuras del grupo guerrillero han vuelto a tomar las armas, conformando con ello disidencias que se han encargado de volver a entablar un conflicto en contra del Gobierno nacional.

Desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República, se ha buscado entablar un diálogo con estos grupos armados, pero hasta el momento estas intenciones no han podido avanzar por el accionar de las disidencias en contra de las Fuerzas Militares y la población civil.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sobre las divisiones en las disidencias, en primera instancia se conocía que existían rencillas entre el Estado Mayor Central, con Iván Mordisco en cabeza, y la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, pero el 16 de julio se confirmó que ahora hay una tercera estructura.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló en rueda de prensa que de cara al quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno colombiano y el Estado Mayor Central, se mantendrá durante tres meses más el cese de hostilidades con los guerrilleros comandados por Alexander Díaz alias Calarcá, lo que no pasará con aquellos que estén del lado de Iván Mordisco.

Es por ello que Velásquez destacó que el cese al fuego se mantendrá exclusivamente con los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes.

El Estado Mayor Central ahora está dividido.

'Calarca' confirmó que hay ruptura al interior del Estado Mayor Central - crédito AFP

Además de revelar que existiría una alianza entre la Segunda Marquetalia y el ELN con el objetivo de evitar que se incremente la presencia del Estado Mayor Central en Nariño, desde las Fuerzas Militares habían mencionado unas posibles diferencias entre Calarcá e Iván Mordisco al interior del Estado Mayor Central (EMC).

Esto fue confirmado por Calarcá en unos audios filtrados el 18 de mayo por Caracol Radio en los que el entonces segundo al mando del EMC indicó que buscaría el respaldo de combatientes presos para continuar con los diálogos de paz, de los cuales Iván Mordisco no quiere ser parte.

“Estamos creando las condiciones para abrir unas visitas a las cárceles y yo me estoy postulando para ir y visitarlos en físico y verbalmente ahí en tiempo real, lo que está sucediendo”, fueron las palabras de Calarcá.

Sin embargo, esto no significa que Calarcá e Iván Mordisco se enfrentarán por el dominio territorial, como si se ha registrado con la Segunda Marquetalia, o al menos esto destaco Díaz en los audios que envió a los combatientes

“Para ir aclarando las confusiones que hay, no es una lucha que vamos a formar contra ellos y que jamás vamos a empuñar un fusil para disparar contra ellos, creyendo que no son guerrilleros… Precisamente lo que hicimos fue haciendo uso de los documentos que por ejemplo las Farc no es de nadie, las Farc son un colectivo guerrillero que se rige a través de unos documentos y una dirección de mando que serían la guía”, indicó Calarcá en ese momento.

La Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central siguen con sus diferencias

EMC y Segunda Marquetalia son enemigos - crédito Reuters

A pesar de que Calarcá está buscando entablar un proceso de paz con el Gobierno nacional, en un aspecto similar a lo que se ha registrado con el comienzo de los diálogos entre el Estado y la Segunda Marquetalia, las posibilidades de que exista una alianza entre el Estado Mayor Central e Iván Márquez, son nulas, puesto que las posturas de este último fue lo que hizo que el EMC rechazará ingresar a los acuerdos pactados en 2016.

“No podemos sentirnos los patrones de ese pueblo porque así lo tomaron en los acuerdos de La Habana. Los mandos de ese entonces se creyeron los patrones de ese pueblo como que el pueblo eran allá, los obreros y los trabajadores y ellos los patrones, entonces no los vincularon”, declaró Calarcá a BluRadio sobre su postura de lo acordado durante el gobierno Santos.