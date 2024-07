Señalan a Shakira de hacer ‘playback’ durante la final de la Copa América 2024: “No es digno”

En redes sociales acusan a Shakira de doblar su voz durante su presentación en la final de la Copa América - crédito Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

Shakira fue la artista encargada de hacer el primer show de entretiempo en la historia de la Copa América 2024. Sin embargo, fue fuertemente criticada en redes sociales, ya que varios usuarios aseguran que la barranquillera hizo playback, o lo que se conoce como doblar la voz, en una grabación para no cantar en vivo.

La artista fue la tercera y última artista nacional en participar en el torneo. El show de bienvenida el primer día estuvo a cargo del reguetonero Feid, el himno nacional durante la final lo interpretó Karol G y la barranquillera cerró el torneo con un espectáculo de medio tiempo.

Los asistentes elogiaron el talento de los artistas colombianos, aunque también surgieron varias críticas sobre la presentación de medio tiempo. Desde el final del primer tiempo, el público esperaba con ansias el espectáculo de Shakira, una de las artistas colombianas de mayor popularidad a nivel mundial. Sin embargo, la atención se desvió cuando algunos usuarios en redes sociales señalaron que ella presuntamente no estaba cantando en vivo.

La artista fue blanco de criticas por presuntamente no cantar en vivo -crédito @FOXSoccer / X

“Te amo Shakira, pero el playback no es digno de la final de una Copa América”, escribió un internauta desde una cuenta de X. “Espero que para otra final de Copa América no lleven a Shakira! No canta, solo mueve más caderas! Qué falta de respeto para una organización de mierda”, escribió otra crítica del show.

Las críticas más fuertes que ha recibido la barranquillera son por su presunto playback y lo parecido de su presentación al Half Time Show del 2020, incluso algunos afirmaron que se trató de la misma grabación: “Shakira recicló hasta el playback de su show del Súper Bowl del 2020″.

Según los usuarios de redes sociales, el truco de la colombiana fue más evidente en los momentos en los que el baile le impidió sincronizarse y mantener el micrófono en la boca, lo que aparentemente la expuso ante las críticas de los internautas.

Shakira hizo uso de varios recursos visuales durante su presentación - crédito Cristóbal Herrera /EFE

La presentación estuvo acompañada de varios apoyos visuales, comenzando con imágenes de caballos y luego con diamantes que creaban la ilusión de un estadio lleno de piedras preciosas. Durante los primeros minutos, ella estuvo sola en el escenario, pero a medida que avanzaban las canciones, varias bailarinas se unieron a la actuación de la colombiana. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar los comentarios de en internet.

“Al papelón de Playback de Shakira hay que sumarle que le hablaba a un público 100% latinoamericano e hispanohablante EN INGLÉS”, “los colombianos en serio están orgullosos de que se haya presentado Shakira y que hizo playback y estuvo cinco minutos”, “pista reciclada de los VMA, playback descaradísimo, VFX cutre a más no poder… Shakira, ¿Qué coño te ha pasado?”.

Tras su supuesto performance con playback, los internautas enviaron mansajes a Shakira - crédito @FlorBrody / X

La artista barranquillera logró cantar un popurrí de sus éxitos junto con algunas nuevas canciones de su álbum como Hips Don’t Lie, TQG, Te Felicito, Puntería, entre otras canciones que lograron mantener la energía en el entretiempo del partido, aunque muchos aseguraron que les hizo falta el performance de Waka Waka, una de las favoritas del público.

Aunque la cantante hizo uso de bailarines, efectos visuales y una tarima llena de luces, los críticos señalaron que su show se había sentido como un reciclaje de sus últimos performances, donde cuentan el Super Bowl del 2020, la presentación en los MTV Video Music Award 2023 cuando recibió el premio Michael Jackson Award y finalmente su presentación a inicios de este año en Times Square.

En internet se afirma esto que muchos de los pasos e incluso los adornos en las canciones son exactamente iguales, lo que incluso despertó la sospecha si ella usó las voces que grabó en esas fechas para completar su performance. La barranquillera aún no ha dado declaraciones al respecto ni tampoco ha compartido fotos o videos de su performance.