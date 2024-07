Elizabeth Loaiza fue víctima de robo en Villavicencio: “Aún estoy en shock”

La modelo denunció que fue víctima de robo en su casa en Villavicencio - crédito @elizabethloaiza/Instagram

La modelo Elizabeth Loaiza, reconocida por su título de Miss Mundo Colombia 2006, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo en su vivienda en Villavicencio, Meta.

Según manifestó a través de sus redes sociales, el incidente ocurrió el pasado viernes 5 de julio, cuando cinco hombres armados, encapuchados y con guantes irrumpieron en su casa.

“El pasado viernes 5 de julio fuimos víctimas de un robo en la casa de Villavicencio. Entraron aproximadamente cinco hombres armados, encapuchados y con guantes. Yo aún estoy en shock”, expresó la exreina de belleza.

Durante el asalto, los ladrones amordazaron y maltrataron a los presentes, y especialmente a su esposo, Juan Pablo Benavides. “Nos amarraron durante más de dos horas mientras desbarataban la casa. A Juan Pablo le daban durísimo, lo dejaron lleno de morados y con la cabeza chorreando sangre de cachazos que le pegaron. A mí me ponían la pistola en la cabeza y en la barriga”, agregó Loaiza.

La modelo explicó que los delincuentes pedían acceso a la caja fuerte. “Nos pedían caja fuerte y ustedes saben que yo vendí mis joyas y las de Juan Pablo cuando nos fuimos a vivir a Cali. Lo único que me quedaba era un reloj Rolex y el anillo de compromiso que no los había vendido porque me los había regalado él”, manifestó.

Además del maltrato físico al que fueron sometidos, la vallecaucana reveló que los delincuentes amenazaron con secuestrar a su hija, Mía, de apenas dos años de edad. “Al final nos amenazaban con llevarse a la niña, empezaron a empacar ropa de Mía en una maleta y nos dijeron que se la iban a llevar en el carro. Finalmente, salieron en la camioneta de Juan Pablo (sin la niña). Quedamos amarrados, con la circulación que ya no nos daba ni para movernos”, detalló.

La modelo denunció que los delincuentos los golpearon a ella y su esposo, Juan Pablo Benavides - crédito @elizabethloaiza/Instagram

La mujer explicó que desde hace tiempo sus seguidores en redes sociales les venían pidiendo que dieran un tour para conocer su casa desde hace tiempo. Con el asalto del que fueron víctimas finalmente mostró su interior, pero se excusó por tener que visibilizar el estado en que se encontraba luego del robo. De igual modo, confirmó que el caso ya está en conocimiento de las autoridades y aseguró que más adelante contará con más detalle todo lo ocurrido. “Por ahora pido por favor a los medios de comunicación que no me llamen. Estoy amenazada y dejo todo esto en manos de la ley”, pidió.

Loaiza remarcó que más allá de lo perdido en el robo, se siente aliviada de seguir con vida tanto ella como toda su familia. “Lo más importante es que estamos con vida. Le doy gracias a Dios por cuidarnos y permitirnos seguir unidos como familia. Lo material va y viene. En casa ya no tenemos nada que nos puedan robar. Aun así, contratamos vigilancia privada, porque a pesar de que sé que si vuelve un ladrón, no tendrá que robarse, no sé cuánto tiempo tardaré para recuperar mi paz, mi salud mental”, puntualizó.

La modelo confirmó que el caso ya se encuentra en conocimiento de las autoridades - crédito @elizabethloaiza/Instagram

Cabe señalar que, la modelo ya fue blanco de un robo en agosto de 2023, mientras se encontraba en Cartagena. Según reveló en su momento a La Red, de Caracol Televisión, en esa oportunidad su vida también corrió peligro.

“Yo tenía una cadena que me regaló mi esposo, estábamos en la playa cuando dos motos se acercaron con cuatro hombres a robarnos a todos y me quitaron la cadena. Uno de ellos se acercó, me puso la pistola en la barriga y me quitó la cadena (…) estaba petrificada. Mi esposo arrancó a correr, fue superchistoso porque a él le pusieron una pistola en la cabeza y él arrancó a correr, a él no le robaron nada (…) ahora uno se ríe, pero ese momento es superangustioso, uno ver una persona con un arma en el cuerpo de uno es bastante fuerte”, contó al programa de farándula en esa ocasión.