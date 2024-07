Autoridades detrás de integrantes de la banda La Inmaculada por incendio de carro avícola en Tuluá: ofrecen recompensa

Foto de referencia. Banda La Inmaculada estaría detrás del incendio de un carro avícola en Tuluá - crédito Colprensa

En Tuluá, Valle del Cauca, se registraron nuevos episodios de violencia tras un periodo de inactividad de la organización delictiva La Inmaculada. Según reportaron las autoridades, miembros de este grupo incineraron un camión avícola en la zona de Estambul y atacaron una vivienda en el corregimiento de Aguaclara.

El coronel Guillermo Suárez, al mando del segundo distrito de Policía de Tuluá, detalló que los criminales “lanzaron una botella con gasolina contra un camión perteneciente a una empresa avícola, lo que provocó su total incineración. Posteriormente, arrojaron otra botella contra una casa habitada por trabajadores de otra granja avícola en la zona rural de Aguaclara. Afortunadamente, se logró apagar el fuego rápidamente, evitando víctimas fatales”.

En respuesta, la Policía arrestó a seis personas presuntamente relacionadas con los siniestros. Durante las investigaciones, se decomisaron una motocicleta y material audiovisual que, de acuerdo con el coronel Suárez, serán clave para identificar a los responsables. La motocicleta incautada había sido reportada como robada y está siendo analizada en busca de huellas dactilares.

El coronel Guillermo Suárez, director del segundo distrito de Policía de Tuluá, comunicó la recompensa que se dará por incendio de carro avícola - crédito Policía de Tuluá

“El Gaula de la Policía Nacional realizó una investigación en conjunto con la Fiscalía por delitos de extorsión y terrorismo. Además, se inspeccionó el lugar de los hechos, donde se obtuvo un video de seguridad que muestra la participación de al menos cuatro individuos”, informó el coronel Suárez.

Adicionalmente, la Policía ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.

La Inmaculada había propuesto cese a sus actividades

Antes de estos incidentes, La Inmaculada había anunciado un cese de actividades violentas por un mes, firmado por su líder Andrés Felipe Serna, alias Pipe Tuluá. El comunicado también manifestaba el deseo del grupo de alinearse con la iniciativa de del presidente Gustavo Petro, y pedía que el Gobierno nacional considerara sus intentos de conciliación para facilitar negociaciones.

El documento afirmaba que “es imperativo que nuestras expresiones de paz encuentren respuesta en pronunciamientos coordinados e inequívocos por parte del Gobierno nacional”.

Denuncian que Pipe Tuluá tenía beneficios exorbitantes en la cárcel de Picaleña - crédito Pixabay - Policía

Marín, en una entrevista radial con W Radio desde la cárcel, afirmó que él y su grupo han intentado comunicarse con el presidente, el obispo de Cali, la gobernadora y el alcalde de Tuluá para ser incluidos en la política de Paz Total.

En la entrevista, Marín admitió su implicación en amenazas y actos violentos contra el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez, y mencionó que algunos atentados ocurrieron sin su orden directa debido a su incomunicación, aunque seguían directrices establecidas previamente.

Acusando al alcalde de un supuesto atentado en la cárcel de Valledupar, Marín dijo que “él se prestó para un atentado que me hicieron en la cárcel de Valledupar. Nosotros no le hemos exigido un centavo ni nada, esto es algo personal con él. Él se prestó para que atentaran contra mi vida, entonces yo no creo que sea una persona digna para gobernar.”

A pesar de su pasado criminal, alias Pipe Tuluá insistió en su disposición para entablar un diálogo de paz con el Gobierno. Describió a su organización como una “hermandad” que controla el microtráfico en la ciudad y busca oportunidades económicas, similar a las demandas de otros líderes criminales.

La captura de uno de los cabecillas de la banda La Inmaculada

El 3 de julio el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, informó sobre la captura de alias Figueroa o Ruso, uno de los cabecillas de la estructura criminal La Inmaculada. La detención se llevó a cabo en Medellín durante la Operación Tuluá, conducida por la Policía departamental y el Gaula.

El detenido, identificado como miembro del componente sicarial de la organización, había salido de la cárcel en 2023 y reincidió en actividades delictivas. Fue acusado de concierto para delinquir, homicidio, extorsión y tráfico de armas.

Capturan cabecilla de La Inmaculada encargado de los actos sicariales - crédito @DirectorPolicía/x

Desde febrero de 2024, tras la captura de alias Nacho, Figueroa asumió un papel de liderazgo en La Inmaculada, fortaleciéndose como vínculo principal con alias Pipe Tuluá, informó la Policía. Bajo su liderazgo, la organización incrementó la violencia y reorganizó su brazo armado, lo que incluyó menores de edad para presionar al Gobierno en busca de procesos de paz.