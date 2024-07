Universidad Europea ofrece más 30 becas para colombianos que deseen realizar un posgrado

En total, el convenio financiará 34 becas que se otorgaran en 10 exenciones del 80% del costo de matrícula y 24 exenciones del 60% del costo de matrícula - crédito Johan Largo

El Icetex anunció que gracias a un convenio suscrito entre la entidad y la Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea de Valencia y Universidad Europea de Canarias se ofrecerá la oportunidad para que colombianos puede llevar a cabo estudios de maestría con titulación oficial.

El programa está dirigido a profesionales universitarios colombianos en áreas directamente relacionadas con los programas ofrecidos por la Universidad Europea, que preferiblemente cuenten con experiencia profesional en el área del programa a realizar o que se desempeñen en entidades públicas o privadas.

En total, el convenio financiará 34 becas que se otorgaran en 10 exenciones del 80% del costo de matrícula y 24 exenciones del 60% del costo de matrícula. Sin embargo, el Icetex precisó que el programa no financiará otros rubros.

Los aspirantes deberán contar con la admisión definitiva por parte de la Universidad Europea. A eso, deberá cumplir con los siguientes requisitos generales:

El aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0

Contar preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia profesional (es decir, luego de haber obtenido el título universitario) en el área del programa a realizar.

Para el proceso de admisión con la Universidad Europea, los aspirantes deberán registrarse en: Becas Icetex - Universidad Europea para contactarse con un asesor, al que deberá informarle que la postulación es para la convocatoria con el Icetex. También podrán contactarse vía correo electrónico: convenios.latam@universidadeuropea.es.

Por otra parte, el aspirante deberá abonar a la Universidad Europea 250 euros aplicable a todas las titulaciones, excepto al MBA y MU en Gestión de Proyectos, que son 500 euros por concepto de reserva de plaza/cupo/inscripción.

“En caso de que el aspirante no resulte favorecido con la exención o renuncie a la misma, y no desee continuar con su proceso de matriculación en la Universidad, tendrá hasta 10 días calendario posteriores a la notificación de selección o no selección por parte de la Universidad Europea, para solicitar el reembolso del valor abonado por concepto de reserva de plaza/cupo/inscripción”, agregó el Icetex.

Además, sumó que si el aspirante desea continuar con el proceso, se le otorgará el descuento vigente en la tabla de precios al momento del pago de la reserva, de tal manera que la persona pueda continuar con los estudios de maestría.

No obstante, en el caso de que una misma titulación esté incluida en las ayudas al estudio del 60% y del 80% solo se otorgará una de las opciones de descuento. Es decir, que no será posible dar más de 2 ayudas al estudio por titulación.

Estos son los programa que está ofreciendo la Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea de Valencia y Universidad Europea de Canarias:

10 exenciones del 80% del costo de matrícula:

Máster Universitario en Recursos Humanos

Máster Universitario en Docencia Universitaria

Máster Universitario Derecho Digital

Máster Universitario en ingeniería de organización, dirección de proyectos y empresas

Máster Universitario en Innovación Educativa

24 exenciones del 60% del costo de matrícula:

Máster Universitario en Atención Temprana

Máster Universitario en Psicopedagogía

Máster Universitario en Docencia Universitaria

Máster Universitario en Educación Bilingüe

Máster Universitario en Metodologías Activas

Máster Universitario en Enseñanza de inglés como lengua extranjera

Máster Universitario en Educación Intercultural

Máster Universitario en tecnología Educativa

Máster Universitario en Inteligencia Emocional

Máster Universitario en Investigación Musical

Máster Universitario en Educación Steam

Máster Universitario en Dirección de Centros

Máster Universitario en Educación Especial

Máster Universitario en Mediación Educativa

Máster Universitario en Innovación Educativa

Máster Universitario en Neuroeducación

Máster Universitario en ELE

Máster Universitario en Dirección de Procesos Estratégicos

Máster Universitario en Dirección Logística y Gestión de la Cadena de Suministro

Máster Universitario en Dirección Comercial y Ventas

Máster Universitario en Dirección y Gestión Hotelera

Máster Universitario en Gestión de Negocios Internacionales

Máster Universitario en Negocios Digitales

Máster Universitario en Marketing

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera

Máster Universitario en Dirección de Comercio Electrónico

Máster Universitario en Comunicación y Marketing Político

Entre otras.

Al finalizar y al cumplir todos los logros académicos, los estudiantes serán certificados con un título oficial de la Universidad Europea de Madrid, Valencia y Canarias - crédito Icetex

El Icetex precisó que una vez publicados los resultados de las ayudas por parte de la universidad, los alumnos que desistan de continuar sus estudios en la Universidad Europea tendrán hasta 10 días calendario posteriores a dicha publicación para solicitar el reembolso del valor abonado por concepto de reserva de plaza/cupo/inscripción, cuya devolución será en un plazo máximo de 30 días calendario.

A eso, se le suma que existe la posibilidad de que, al realizar la devolución del importe de la reserva, este pueda verse afectado por la fluctuación de la moneda y por los intereses del banco emisor/receptor.

Para realizar la solicitud del reembolso del valor abonado por concepto de reserva de plaza, cupo e inscripción, el estudiante deberá enviar un correo a: ayuda.internacional@universidadeuropea.es indicando su nombre y su petición de reembolso de reserva de plaza.

La convocatoria finalizará el 9 de septiembre de 2024. Los programas iniciarán el 28 de octubre, con una duración de 12 meses. Al finalizar y al cumplir todos los logros académicos, los estudiantes serán certificados con un título oficial de la Universidad Europea de Madrid, Valencia y Canarias.