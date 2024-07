Se disparan las apuestas en línea en Colombia: incrementaron casi un 40% por la Copa América 2024

Una gran parte del dinero empleado para esta actividad se devuelve a los usuarios en forma de premios - crédito REUTERS

Las apuestas deportivas en línea en Colombia dejarán un crecimiento de entre el 30% y el 40%, debido a la celebración de los encuentros finales de la Copa América y la Eurocopa.

Así lo proyecta la Federación Colombiana de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), que acoge a 15 operadores autorizados de juegos de este tipo, como Betsson.co, Codere.com.co, Fullreto.co, Rivalo.co, Rushbet.co y Wplay.co, entre otros.

“Este fenómeno es consistente con lo observado durante eventos anteriores de similar relevancia, como el Mundial de Fútbol de Catar 2022, donde las apuestas por internet aumentaron aproximadamente un 67%”, señaló Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, a La República.

El monto de las apuestas se debe al retorno al jugador, estimado en cerca del 93%, lo que significa que gran parte del dinero empleado para esta actividad se devuelve a los usuarios en forma de premios, anunció directamente Fecoljuegos en su portal web.

“Calculamos que las apuestas deportivas en línea podrían subir entre un 30% y un 40%, dependiendo de hasta dónde llegue la selección en la Copa. Este boom en las apuestas se debe al aumento de la atención mediática y al entusiasmo del público por los partidos y competiciones”, agregó el directivo del gremio al medio citado.

Hasta abril de 2024, según el gremio, las apuestas online transfirieron 117.068 millones de pesos al sector de la salud, y en todo el 2023 esta cifra llegó a los 846.000 millones de pesos.

Por otro lado, de acuerdo con Fecoljuegos, en los últimos cuatro años se han bloqueado alrededor de 14.570 sitios web de apuestas ilegales, lo que ha generado pérdidas millonarias en impuestos y regalías para el Estado.

Para el gremio, el aumento de estas plataformas ilegales de apuestas en línea refleja un riesgo. Por ello, proponen diferentes acciones que deben tomarse en cuenta para contrarrestar la problemática, entre ellas, campañas de mayor cobertura y la declaración de esta actividad como un delito transaccional.

Según Moreno, esta situación es crítica porque está poniendo en riesgo las plataformas legales, la generación de recursos para la salud y la creación de empleo.

“Es una competencia desleal, ya que no pagan impuestos y ofrecen modalidades que los operadores legales no pueden, como el riesgo de que menores participen en juegos irresponsables y la posibilidad de que no se realicen pagos de premios”, afirmó.

Estos son los departamentos que tendrían día cívico si Colombia gana la Copa América 2024

Después de la semifinal de la Conmebol Copa América USA 2024, varios gobernadores de la costa Caribe colombiana se unieron a la emoción futbolística y comprometieron celebraciones extendidas hasta el lunes, si Colombia se corona campeona del torneo más relevante del continente, declarando día cívico en sus respectivos departamentos.

La propuesta fue liderada por Yamil Arana, gobernador del departamento de Bolívar, que tras el partido anunció en la red social X: “Si Colombia es campeona, el lunes será día cívico en Bolívar”.

Esta idea rápidamente ganó adeptos, como el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien expresó: “¡Estamos listos! Mañana te envío el decreto, porque el domingo ganamos. ¡Vamos con todo!”, y la gobernadora de Sucre, Lucy García, quien se sumó diciendo: “¡Va pa’ esa, Gober! En Sucre confiamos plenamente en nuestra selección. ¡Con toda la energía y orgullo por la victoria!”.

Esta oleada de entusiasmo también se sintió en ciudades como Cartagena, Sincelejo, Riohacha, Santa Marta y Barranquilla, donde se vivieron caravanas de motos y celebraciones de hasta una hora después del partido, cerca de las pantallas gigantes instaladas por los gobiernos locales.

El fervor por la selección incluso se extendió a departamentos más centrales, como Santander y Tolima, cuyos gobernadores, Juvenal Díaz y Adriana Magali Matiz, respectivamente, apoyaron la iniciativa de Arana desde la madrugada del jueves 11 de julio de 2024.