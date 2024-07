La inédita condición que puso el ministro de Salud para presentar la nueva reforma del Gobierno el 20 de julio

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, durante el XV Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas - crédito Achc

El Gobierno de Gustavo Petro tiene claro que presentará el 20 de julio en el Congreso de la República un nuevo proyecto de reforma a la salud. Esto, luego de que la iniciativa que se presentó en la anterior legislatura se hundió.

Aunque no hay muchos detalles al respecto, ahora, durante el XV Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio un mensaje que parece conciliador con los actores del sector.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Durante su participación en el panel “¿Y ahora qué sigue? Hacia dónde avanzará el sistema de salud”, dijo que “el Gobierno no presentará ningún proyecto de reforma a la salud que no sea conciliado”, algo que en principio no se dio y fue uno de los motivos por el que las EPS estuvieron en contra.

Según una encuesta de la Andi, dos de cada tres colombianos no están de acuerdo con una reforma radical en el modelo de salud - crédito Camila Díaz7Colprensa

El funcionario destacó el papel de varios gremios del sector, y a algunos los calificó como serios, transparentes, claros y contundentes en las discusiones coyunturales del sector. “No vamos a legislar en contra de los privados (...) El giro directo que tanto gestionó la Achc (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas), tiene que seguir en aumento”, manifestó el ministro Jaramillo.

El impacto del giro directo en la economía colombiana

Antes del ministro de Salud, el día anterior, el presidente Gustavo Petro destacó los efectos del aumento de los giros directos a las instituciones prestadoras de salud (IPS) en el crecimiento de la economía colombiana. Resaltó que los recursos destinados a clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, se incrementaron de manera significativa de $27.000 millones en agosto de 2023 a $1,5 billones en mayo de 2023 y, actualmente, ascienden a $4 billones.

Petro hizo hincapié en que este incremento es esencial para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Además, comparó este aumento de recursos con las cifras de crecimiento económico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), al señalar que los giros directos se convirtieron en la segunda actividad económica que impulsa el crecimiento nacional, moviendo la economía de un estado estacionario a indicadores positivos.

El mandatario colombiano defendió la necesidad de institucionalizar y generalizar los giros directos a través de reformas y posiblemente mediante una ley. Explicó que “es justificado que los hospitales y clínicas de la red pública busquen institucionalizar los giros directos”, aludiendo a los beneficios y necesidades del sistema de salud.

El aumento de los giros directos a las instituciones prestadoras de salud (IPS) aportaron un gran porcentaje al crecimiento de la economía colombiana - crédito Carlos Ruiz/Pixabay

Intervención a actores del sistema

También mencionó que este avance fue posible gracias a un decreto parcial, interviniendo solo a algunos actores del sistema con el objetivo de replicar parcialmente las reformas propuestas a la Ley 100. Según Petro, “queremos cumplir con la Constitución de 1991 y construir un Estado social de derecho que realmente permita afirmar que somos capaces de construir una nación justa y en paz”.

El presidente enfatizó la importancia de las reformas sociales en la protección universal de los derechos fundamentales. Defendió el proyecto de reforma a la salud que se presentará al Congreso el 20 de julio, tras el fracaso de la primera iniciativa en abril pasado. Petro resaltó la urgencia de esta reforma diciendo, “Reformar la ley es indispensable, y el camino es garantizar el derecho al acceso universal a la salud, a las pensiones y a la educación”.

Otro proyecto a presentar

No obstante, no todo está servido para que la iniciativa del Gobierno salga adelante. Por ejemplo, el grupo Acuerdos Fundamentales, compuesto por 21 organizaciones médicas, presentará una propuesta que incluye 40 artículos, enfocándose en un modelo de salud preventivo y predictivo, modelo que ha sido promovido por el Gobierno.

El proyecto también contempla la implementación de centros de atención primaria en salud (Caps) y la transformación de las EPS en entidades gestoras de salud en un plazo de tres años.

Dado que la organización no tiene la capacidad de presentar proyectos de ley, este será llevado al Congreso a través de congresistas de partidos independientes o de oposición.