Hallaron 286 kilos de cocaína escondidos en bloques de madera: la droga está avaluada en $1.500 millones

Autoridades incautan al rededor de 300 kilos de cocaína en Cauca - crédito @FTC_TITAN_/X

El Ejército Nacional confirmó la incautación de 286 kilos de clorhidrato de cocaína, en Popayán, Cauca. La sustancia se encontraba oculta en medio de troncos de madera. Según las autoridades, se logró ubicar un vehículo que pretendía movilizar el alcaloide avaluado en más de 1.500 millones de pesos.

“Tras las labores de registro del vehículo, las tropas hallaron en medio de troncos de madera los paquetes del alcaloide, cuyo peso oscila entre un kilogramo por unidad. En total, la afectación a las finanzas ilegales por el narcotráfico sería de más de 1.500 millones de pesos, dinero que dejan de percibir los grupos armados ilegales que delinquen en esta zona del departamento”, dijo el Ejército por medio de un comunicado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los soldados del Batallón de Alta Montaña N.°4 lideraron un operativo en el que lograron capturar a dos hombres que eran los encargados de movilizar el estupefaciente hacia otro departamento del territorio colombiano. Los presuntos responsables quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso de judicialización.

Las tropas del Ejército “mantienen una decidida lucha contra todos los eslabones del narcotráfico en el departamento del Cauca”, esto con el fin de continuar fortaleciendo las operaciones militares de interdicción, reforzando de manera constante los dispositivos de seguridad para afectar las finanzas ilícitas de los grupos armados organizados y con ello su capacidad delictiva.

La sustancia incautada está avaluada en más de $1.500 millones - crédito Luisa González/REUTERS

El comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, señaló que el causante de la grave situación que se está viviendo en el Cauca es el narcotráfico, el cual mantiene en alerta a las autoridades.

“Hay una situación muy complicada en el tema del narcotráfico, el narcotráfico prácticamente se ha apoderado de la economía en el Cañón del Micay, el 75 % de la coca que hay en el Cauca está en el Cañón del Micay y eso implica que hay una cantidad de personas dependiendo de esa economía ilícita, por eso la estrategia del Cauca no gravita solamente sobre la acción militar y por eso, desde el Ministerio de Defensa, hace unos días se lanzó la estrategia del Cauca, porque se requiere todo el Estado allí”, aseguró el general.

Por otro lado, el uniformado confirmó que actualmente las autoridades no tienen un sistema definido para frenar los comunes ataques con drones que se han presentado en el departamento por parte de las disidencias de las Farc, las cuales cargan con explosivos a estos dispositivos tecnológicos para afectar a la comunidad.

El municipio de Argelia, Cauca, ha sido el más afectado con once de los ataques con drones. Los habitantes sienten cada día más inseguridad - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae

“Hemos hecho pruebas en Bogotá, en la sabana, hemos hecho pruebas en Tolemaida y desafortunadamente las pruebas que funcionan en este en estos temas donde no hay montañas es diferente a donde hay montaña. Nos han funcionado acá y los llevamos al Cauca y no funcionan en el Cauca. Entonces ninguna tecnología la vamos a adquirir hasta que no sea aprobada en el terreno y en eso estamos (...) Esa es la actividad que en este momento estamos realizando y, lógicamente, pues estamos trabajando con países que ya nos llevan muchos años de experiencia que son aliados nuestros y que nos están asesorando en el tema”, añadió.

El general Federico Mejía se pronunció al respecto de las actividades ilegales de narcotráfico de las disidencias de las Farc en Cauca: “tropas del Comando Específico del Cauca han venido desarrollando y adelantando una serie de operaciones sobre uno de los principales corredores de movilidad que conecta Suárez con Betulia. Este corredor lo emplean [disidencias de Farc] con el ánimo de poder concentrar la mayor cantidad de producción de clorhidrato de cocaína y se convierte en un área estratégica para ellos”, manifestó.