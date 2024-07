Andrés Toro reconoció que no se preparó para ‘Masterchef Celebrity Colombia’ y por eso salió: “Debí estudiar”

Andrés Toro pensó que en su lugar saldría Franco Bonilla, aunque sabe que su plato no fue el mejor - crédito cortesía Canal RCN

El tercer eliminado de MasterChef Celebrity 2024, Andrés Toro, habló con Infobae Colombia acerca de su salida del reality de cocina el domingo 7 de julio, y confesó que no estudió para la competencia, hecho que provocó un reclamo por parte de su esposa. “El regaño más grande por no estudiar me lo dieron al llegar a casa”, reveló.

Si bien el actor pereirano, de 47 años de edad, reconoció que pensó que quien se despediría de la cocina en lugar de él sería el comediante Franko Bonilla, ya que considera fue el participante que presentó la preparación más sencilla, aun así, en el fondo sabía que merecía irse: “Agradezco el apoyo y amor de la gente, también creí que sacarían a Franko, pero no lo considero una injusticia”.

El paso de Andrés Toro por el concurso culinario no fue tan corto como se imaginó, pues cuando llegó al reality pensó que él iba a ser el primer eliminado. Pese a que no avanzó tanto en la competencia, su adiós fue de los más conmovedores, pues el set se llenó de llanto, aun cuando el actor pereirano se negaba a llorar.

“No estoy acostumbrado a recibir halagos, no sé cómo reaccionar ante los mensajes bonitos. Además de eso, tengo esa cosa de macho, uno se termina acostumbrando a hacerse el rudo, pero a Claudia le gusta el drama y sabe tocar fibras. Eso y el cariño de los colegas me quebró”, expresó en conversación con Infobae Colombia.

Andrés Toro llegó a 'Masterchef Celebrity' sin expectativas y sin preparación, según confesó - crédito Infobae Colombia

Rechazó varias veces la invitación a Masterchef Celebrity, pues se negaba a hacer parte de un reality, especialmente de cocina. “Yo decía: qué carajos voy a hacer allá, yo no sé nada de cocinar, no tengo ni idea”, sin embargo, ante la insistencia de la producción que temporada tras temporada lo convocaba, escuchó a su esposa y madre de sus dos hijos y aceptó.

“Esta vez fue distinto, porque la oferta llegó a oídos de mi señora y ella se moría de ganas por verme en ese programa. Me convenció y terminé ‘encarretado’ con el cuento”, desveló.

Toro entró a la cocina del reto culinario con la convicción de que sería el primer eliminado de esta temporada 2024, no obstante, una vez pisó las instalaciones del concurso, se enamoró de la competencia. “El ambiente, los compañeros y las dinámicas te abrazan, pero yo no estaba listo, cuando el juego me cautivó fue demasiado tarde”, reconoció sobre bajo desempeño.

Andrés Toro, tercer eliminado de 'Masterchef Celebrity' reveló por qué no quería llorar con su salida, peor Claudia Bahamón lo hizo romper en llanto - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

“No me da pena cocinar”

En la tercera prueba de eliminación, Andrés Toro tuvo inconvenientes con el tiempo. Al ver que no lograría la cocción del ingrediente principal de su plato, siguió la voz de los jueces y tomó otro camino a mitad de la competencia, aun así no consiguió convencer con su plan b.

Andrés Toro contó que su esposa lo regaño al llegar a casa luego de su salida de 'Masterchef Celebrity' - crédito Infobae Colombia

“Pasaron dos cosas. En redes, las personas que no sé por qué me quieren tanto, cosa que agradezco y le atribuyo a la ayuda de Dios, mencionan que mi eliminación no fue justa. Confieso que sí alcancé a pensar que Franko dejaría la cocina, porque su receta era la menos innovadora, pero, a su vez, era consiente de que mi preparación no había gustado a los chefs, por eso no me tomó por sorpresa cuando dijeron mi nombre. Así es el juego”, relató.

Antes de entregar su delantal negro, Toro aclaró un punto en el que los jurados le hicieron bastante énfasis, pues según Nicolás de Zubiría al actor le faltó dejar la pena a un lado a la hora de cocinar, mientras que Jorge Rausch llegó a la conclusión de que Andrés nunca se creyó el cuento.

“Todavía no proceso ese tema de creérselas. Es como si le dijeras a alguien que tiene un examen y no estudió: tiene que creer que sabes y así te irá bien, pues no pasan milagros de ese tipo. Uno es consiente de que no está preparado, de todos yo era el que menos sabía cosas. Sin embargo, a mí tampoco me da pena cocinar, lo hago sin problema, lo que sí me cuesta es pasar a defender al frente algo que yo sé que no está bien”, explicó.