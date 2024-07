Fuerte advertencia del Presidente Gustavo Petro en medio de la posesión de nuevos ministros

Presidente de Colombia Gustavo Petro - crédito Rodrigo Sura/EFE

En la jornada del pasado domingo se llevó a cabo la posesión de los nuevos ministros que harán parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, luego del remezón en el gabinete tras dos años de mandato.

En medio del acto que se realizó en la casa de Nariño, el mandatario le hizo juramento a Juan Fernando Cristo, ministro del Interior; a Ángela María Buitrago, nueva ministra de Justicia; a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y a la ministra de Transporte, María Constanza García.

Al cierre del amplio discurso que entregó a los asistentes, Petro no dudó ni un segundo en lanzar una la primera advertencia para los recién posicionados, a quienes aseguró que pasan a integrar un proceso del cambio y que si alguno de ellos pretende no someterse a las directrices y los objetivos del cargo que asumirán, en medio de las constantes críticas, era momento de declinar.

“Por qué razón hay un cambio drástico de gabinete al llegar a la mitad del gobierno. Porque estamos reparando errores y detectando problemas estratégicos. No voy a lanzar la consigna radical de que no pagamos la deuda porque es también un suicidio, vamos a buscar un camino diferente (…) Acá nos toca innovar y por eso cambió el gabinete, con personas, lo advierto de una vez, se pueden arrepentir, todavía están a tiempo, si no se tienen que agarrar de la silla fuerte, que espero den una batalla por el cambio”, expresó el jefe de estado.